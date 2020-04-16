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 Общество
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 "Это отрадный шаг", - Евросоюз про обмен пленными

В Европейском Союзе приветствуют очередной обмен удерживаемыми лицами и призывают к полному выполнению Минских договоренностей.

Речь об этом идет в заявлении представителя Внешнеполитической службы Европейского Союза, распространенном в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина. 

"Это - отрадный следующий шаг на пути к осуществлению одной из мер, согласованных на саммите в Парижском нормандском формате 9 декабря 2019 года. Европейский союз ожидает, что все стороны продолжат работу по выполнению Минских соглашений, в том числе, опираясь на рекомендации, согласованные в Нормандском формате", - говорится в заявлении.

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При этом в ЕС вновь заверили в поддержке работы Нормандского формата, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и Трехсторонней контактной группы. "Полное выполнение минских соглашений является единственным способом достижения устойчивого и мирного урегулирования конфликта на востоке Украины", - уверены в Брюсселе.

Кроме того, в заявлении отмечается, что "постоянное прекращение огня – также и в ответ на глобальный призыв Генерального секретаря ООН Гутерриша - укрепит доверие и облегчит тяжелую гуманитарную ситуацию". "Россия и поддерживаемые ею вооруженные формирования также должны обеспечить свободу передвижения через линию соприкосновения Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и гуманитарных организаций, а также доступ для Международного комитета Красного Креста ко всем оставшимся под стражей", - сказано в тексте.

При этом в заявлении констатировали, что Европейский Союз "остается неизменным в своей твердой поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины".

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Источник: https://censor.net.ua/n3189596
 
 
 Топ комментарии
 
Что вы несёте? Где прекращения огня, евролицемеры?
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это какая то куйня а не отрадный шаг....всего 2 военных
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Что вы несёте? Где прекращения огня, евролицемеры?
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это какая то куйня а не отрадный шаг....всего 2 военных
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Ога, дебілов на воєних злочинців міняємо.
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такі обмани потрібні "тій сторона" - ми віддаємо натуральних матьорих шпіонів, терористів, кілєрів, бойовиків, вина яких доказана у ватних українських судах, а отримали двох дизертирів, вбивцю вагітної жіночки-касирки, комуніста-подпольщика, братів-розбійників, таксістів, розведених на бабки лохів
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Гидота - це віслюк, який виконує всі забаганки )(уйла.
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Ес предлагает ввести миротворцев на границу России и Украины в Донбассе.
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Путлер дал указание своим крысам восстановить старую границу Украины и РАБссии.Это капздец ОРДло и Медведчуку с Рабиновичем,Путлер предал ДАУНбасс.Денеъ сейчас нет,но вы держитесь там...быдло...Прямо чЛЕНИН на броневике в Питирьбурге **17 года...
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Живет моя отрада отрава. В высоком терему, А в терем тот высокий. Нет ходу никому.
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Они там не хотят разбираться какого качества пленные и почему они не устраивают кого-то из граждан Украины. Просто реагируют на событие. А остальное это наша украинцев ответственность кого на кого менять.
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Хорошая новость от Саудитов всея РАБссии.Принц Салман всея Саудитов разрешил продавать нефть в Европу без оплаты 90 дней. Путлер ЗАСТРЕЛИЛСЯ,цена нефти брэнд опущена до 27,10...РАБссия срань... встаеть с каленок "Это отрадный шаг", - Евросоюз про обмен пленными - Цензор.НЕТ 2678
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Кацапи вже не можуть спонсорувати ордло, тому єрмак так і поспішає організувати зустріч янелоха з фуйлом і приєднати Україну до сепарні
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2 военных и один из них дезертир и 18 таксистов.
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Буба так любить, так переживає за рейтинги. Йому, хоч хтось, сказзав, що такими "обмінами" єрмак з резніком, заганяють його рейтинг під плінтус. Агов, є хтось з янелохолюбів хто може інформувати Оманського
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Так він не вміє мислити стратегічно. Як і більшість політиків в Україні.
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А есть список кого им Украина передала.
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Рейтинг Зели 0 целых Гитлер десятых,рейтинг в холодильник не положишь....,КоронвиРУС Зели вас опустит в погреб,....самоизоляция,карантин и полная диспсеризация...с прививками...,делайте ПРИВИВКИ ШАРИКОВЫ...спасите свое тело....,но не ДУШУ "Это отрадный шаг", - Евросоюз про обмен пленными - Цензор.НЕТ 7414
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З якого (я думаю англійського) слова перевели «атрадній»?
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Це мокшаноболгарське слово у цьому випадку не застосовується! Тому я той віршик і перекрутив!
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Отрадно что СССр сдох,сдохнет и РАБссия..принц Салман и Фюрер Турции Эрдоган добьют кремль на дно Марианской впадины в Тихом океяне... "Это отрадный шаг", - Евросоюз про обмен пленными - Цензор.НЕТ 8499
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НАТО и ЕС распадутся в ближайшие год-три.Британия буде создавать новый ЕС и НАТО.Причина проста,много популистов пришло к власти в нынешнем ЕС,их кормит Кремль,после скандала в ФИФА,где вылезли на поверхность взяточничество Йозефа Блаттера и Мишеля Платини,сделают футбол в будущем ДЕРЬМОМ,уже не будет у Криштиану Роналду зарплаты в год 110 миллионов долларов.Эту порочную ЦЕПЬ британцы разорвут в клочья...Шуты должны получать не более 100 000 в год.
Спасибо БиБиСи за инфо....
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Я також думав над цим питанням і воно не вирішальне: ну, не можуть актори діставати сотні міліонів доларів, а потім вилазити в телебачення і всіх повчати як жити! Це аморально! 300 000 для людини в рік достатньо! Робіть це із любові до мистецтва! Із спортсменами те саме! Небезпечний спорт?-в сраку такий спорт! Прижки в воду -гарний і безпечний вид спорту! *********! Але важко не скотитись в соціалізм і це дуже небезпечно! І потім, промисловці і в деяких інших діяльностях великі доходи доцільні інакше не буде прогресу. І хто це буде вирішувати? Тому, ця проблема не вирішальна.
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Да, так и будет. Не знаю, два-три года, или шесть-семь, но ЕС распадется и образуются новые объединения. Развитый север Европы (по-моему ФРГ туда не войдет, и станет такой себе сегодняшней Швейцарией), Восток и ватный Юг во главе с Францией.
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Чиновникам ЕС не мешало бы поинтересоваться значением слова-пленный!
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