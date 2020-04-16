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 Политика Украины, Общество
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Все про:суд (23014) Чорновол Татьяна (587) домашний арест (76)

 Суд отправил Чорновол под круглосуточный домашний арест. ВИДЕО

Печерский районный суд Киева избрал для бывшего народного депутата Татьяны Чорновол меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Видео "Прямий"

Суд обязал Чорновол прибывать на вызовы следователей и суда, также сообщать об изменении места жительства и работы, сдать загранпаспорт и носить электронное средство контроля.

Народный депутат от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко отметила в Facebook, что судья Сергей Вовк отклонил ходатайство всех народных депутатов, которые просили взять Татьяну Черновол на поруки.

"К 8.06 посадили Таню на домашний арест. Несмотря на то, что у нее маленькие дети и престарелые родители, которыми она занимается и теперь элементарно не сможет выехать даже в супермаркет или на лечение сломанной в ГБР ноги. Решение Вовка только подчеркивает политический подтекст дела и цель мстительных заказчиков - закрыть рот и закрыть Таню дома, чтобы не лазила по зеленым заборам власти", - написала нардеп.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "На меня вешают эту смерть без каких-либо доказательств и причинно-следственных связей", - Чорновол о подозрении. ДОКУМЕНТ

Как писал ранее Цензор.НЕТ, 18 февраля 2014 года в офисе партии Регионов погиб Владимир Захаров: "Во время пожара в офисе ПР Захаров не вышел из здания, а пошел в кабинет наверх. Там он насмерть отравился угарным газом. Рядом с ним был открытый сейф, в кармане Захарова обнаружена крупная сумма денег. Очевидно, Захаров во время пожара поспешил забрать свои средства. Его тело нашли около 17:00, то есть уже после разгона демонстрации на Институтской и в Мариинском парке".

10 апреля 2020 г. экс-нардеп Татьяна Чорновол сообщила, что в ее доме проходит обыск в связи с делом о смерти Владимира Захарова 18 февраля 2014, который во время пожара в офисе "Партии регионов" задохнулся угарным газом.

Государственное бюро расследований заявляет якобы об изъятии в ходе обысков у экс-нардепа Татьяны Чорновол оружия.

По словам Чорновол, ей предъявили подозрения по 8 статьям, включая умышленное убийство с отягчающими обстоятельствами, препятствование деятельности Партии регионов, похищение человека, побои и истязание, нанесение телесных повреждений и организацию массовых беспорядков, которые привели к гибели людей.

Источник: https://censor.net.ua/n3189595
 
   
 Топ комментарии
 
Кацапи, сєпаро-риги та прості зебіли святкують.
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в нашій країні відбувається кремлівський реванш.
Арешт Чорновол - якраз під обмін - бальзам на фуйлову душу.
зелені, ви зробили це разом !
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Игорь Д, когда ты уже признаешь, что зе-команда во главе с Зеленским обосрались?
Во всех смыслах этого слова.
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Це результат вибору мудрого наріду.
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Кримінальна справа проти народного депутата VIII скликання і громадської активістки Тетяни Чорновол є початком розправи над майданівцями.
Про це в ефірі "Прямого" заявила народний депутат фракції "Європейська Солідарність" Софія Федина.
"Це не просто розправа над Тетяною Чорновол, це є початок великої розправи над усіма майданівцями. Також не витримує критики паперова частина того, що відбувається. У самій підозрі написано так, ніби Тетяна уже винна і вже доведено, що вона задумала когось там вбити. Тобто вирок вже винесений, влада без суду і слідства вже визнала її винною в тому, чого вона не робила. І тут ми бачимо багато схожих речей зі справою Шеремета та зі справою Звіробій і моєю. Адже в нас так само зазначено, що ми є винні. Влада призначає винними тих, з ким вона хоче розібратися.
Я сумніваюсь, що ми можемо очікувати чогось доброго. Мої колеги депутати, які були присутні в суді, готові були взяти Тетяну на поруки, але їх навіть не вислухали. Кажуть, що суддя Вовк тікав до нарадчої кімнати так, що аж гай гудів. Ми розуміємо, що тут є команда зверху, і суддя Вовк є тим, через кого найбільше ретранслюють рішення влади", - сказала Федина.
Детальніше дивіться у відео: https://prm.ua/vlada-priznachaye-vinnimi-tih-z-kim-vona-hoche-rozibratisya-fedina-pro-spravu-chornovol/
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Расправа тогда когда они за "Правый сектор" возьмутся. Или они так заходят... издалека!
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Жорстокість притамана як раз дріб'язковим істотам з комплексом неповноцінності, які раптом отримали безмежну владу. Мало того, що причепились ні за що, так ще й познущатись. Ненавиджу вашого наполєончіка, українці, який нищить повсякденно Україну, а ви все довіряєте і довіряєте йому.
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Віталій Портников: Арешт Чорновол - провокація реваншистів

Рішення суду про цілодобове домашній арешт для журналістики і політика Тетяни Чорновол - поза всяким сумнівом, груба провокація реваншистів, які працюють в тісній зв'язці з російськими дестабілізаторами України
І таких рішень ми найближчим часом побачимо ще чимало.
Нафта дешевшає, незважаючи на всі спроби російського президента Володимира Путіна завершити цінову війну, яка розв'язана Кремлем. У цій ціновій війні Росія вже програла - і тепер питання тільки в тому, якими будуть втрати для її бюджету. А тут ще й пандемія, яка пробиває свої дірки в "Титаніку" російської економіки. Питання навіть не в тому, коли потоне це іржаве хиже судно. Питання в тому, що у його старезного капітана немає грошей на велику війну.
А ось гроші на дестабілізацію України у нього є. Це просто дешевше - тим більше, коли мова йде про країну, яка і сама занурюється в хаос. Непрофесійне управління, президент-популіст, який досі не зрозумів, де опинився, депутати - «прислужники» олігархічних кланів, за влучним визначенням сатирика Володимира Зеленського. І теж епідемія, так.
Путіну необхідно, щоб наш корабель затонув першим. Щоб він затягнув нас на дно разом з Росією. І там, на дні, зайнявся інтеграцією мерців.
Ось чому йому так кортить, щоб ми не вижили. Ось чому ухвалюються найбезглуздіші рішення, вручаються найбожевільніші підозри. Російська агентура в дії, їй допомагають «корисні ідіоти» і всім їм дуже важливо заразити нашу країну політичним коронавірусом - навіть якщо цей вірус колабораціонізму загине разом з носієм.

В.Портников - https://espreso.tv/article/2020/04/16/vitaliy_portnykov_aresht_chornovol_provokaciya_revanshystiv
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Арешт - може і занадто, а ось в дурці підлікувати - саме те, що треба.
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Если Ченовол не будет наказана за смерть, пусть даже по неосторожности, это будет плохой прецедент.
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Будет, все нормально. Убийца будет сидеть. Следующий на очереди - Стерненко.
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Какая неосторожность кстати? Если я пойду сейчас подожгу здание банка какого нибудь полного сотрудников, меня тоже будут по неосторожности судить?
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гугл пишет, что на Стерненко тот с ножом напал...
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"Є ж призумпція невинуватості": Стерненко підловив Зеленського на юридичній некомпетентності. Активіст також розповів, що має докази, що третій напад на нього замовив чинний міський голова Одеси Геннадій Труханов

У програмі "Рандеву" на "5 каналі" активіст Сергій Стерненко прокоментував висловлювання про його справу.
Як відомо, у 2014 році в Одесі Сергій Стерненко очолив обласний осередок "Правого сектору", був безпосереднім учасником і організатором закриття наркоточок, так званої "сміттєвої люстрації", зокрема і Нестора Шуфрича. Відомо, що в Одесі на Стерненка тричі нападали, зокрема втретє це сталося в травні 2018 року. Тоді Стерненко смертельно поранив нападника.
Як відомо, у жовтні 2019 року Зеленський про справу Стерненка сказав: "Він (Труханов - ред.) скаржився на цього хлопця. Ми знаємо, це ж відкрита інформація, це він убив людину. Ми про це знаємо з вами. Там дуже непроста історія. Але Стерненко вижив, на нього теж там нападали до цього ще моменту. Тобто там ситуація складна, неправильна, непроста, кримінальна".
Про цю заяву Зеленського Стерненко сказав: "Я як юрист добре цю цитату пам'ятаю. Якби це сказав звичайний громадянин України, то це можна було б сприймати сказав, то й сказав. Я здогадуюся, що він міг мати на увазі, але коли це говорить президент України, це порушує принцип призумпції невинуватості і політичний тиск на слідство".
Активіст також розповів, що у нього є докази, що конкретно цей третій напад замовив чинний міський голова Одеси Геннадій Труханов, аби "поламати нациста Стерненка".
"По третьому нападу свідок розповів, що напад був завчасно спланований, що він щонайменше за три дні до нападу на мене спілкувався з нападу на мене спілкувався з виконавцем Іваном Кузнєцовим, який пізніше загинув, і Іван Кузнєцов тоді шукав собі напарника, якому мав дати тисячу доларів зв те, щоб "поламать нациста" на замовлення Труханова, бо Труханов, цитую, наламував йому якусь тему".
Детальніше про те, чому Труханов міг хотіти завдати школи Стерненку та про те, чи багато з одеситів проукраїнські, дивіться у повному відео інтерв'ю: https://www.5.ua/polityka/ye-zh-pryzumptsiia-nevynuvatosti-sternenko-pidlovyv-zelenskoho-na-iurydychnii-nekompetentnosti-212877.html
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Гора родила мышь. Дальше будет как у того пана, осваивающего кузнечное дело, - пшик.
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Як там у вас апошнім часам, гарэлка з трактарам у лазні нармальна заходзіць?
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Петров - соратник затриманого 14 квітня 2020 року генерал-майора СБУ Валентина Шайтанова, у якого Петров був заступником у 6-му управлінні ЦСО «А», що неофіційно називалось «Шайтанбатом». Завдяки заступництву Шайтанова - любимця голови СБУ Василя Грицака, більше відомого в народі як «Вася-їбанько» - Олексій Геннадійович не тільки отримав звання «заслужений юрист України», але й очолив у 2017 році Департамент контррозвідки СБУ. На цій посаді Петров проявив феноменальну оперативну кмітливість, розкривши низку державних заколотів і замахів на президента Порошенка. Кого же еще хотел убить Шайтанов? Откровения "источников" Гордона • Портал АНТИКОР Суд відправив Чорновол під цілодобовий домашній арешт - Цензор.НЕТ 2385
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Помню. Когда в 2014 году на Банковой нашли "бомбу"!
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Порошенко был не судья, чтобы рыгов сажать, дебилописаки.
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Ці, як ти кажеш, "дебилописаки" - скоріш за все, запоребрикові... Або - ригописаки
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Дело Черновол - пересечение многих интересов и смыслов. На поверхности лежит только часть из них. Это ревизия противостояния Майдана и Антимайдана и воскрешение этого противостояния. За 6 лет результатов расследования убийств так и не появилось, что дало основания для утверждений, что «не все было так однозначно». А затем - что бойню спровоцировали и даже организовали сами протестующие. Это важный российский нарратив, имеющий целью подорвать новейшую историю Украины. Начавшейся с 2014 года, когда мир увидел, что Украина - это не территории где-то в подбрюшьи России, а государство с гражданами, готовыми умирать за свою страну, сражаться против превосходящих сил врага и побеждать эти силы.

Детальніше про ці розклади - на FB за ссиллю:
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Ловко.
Как это хитро делают сегодняшняя власть? Обыск у журналистки, потом вроде отпустили, сняли напряжение... потом гав! и снова обыск... и в кутузку журналистку... пусть мучается. Подлые служебные власти. Как пришли с хитростью к власти так и будут исподтишка хватать , сажать и издеваться. Мало Татьяну избивали? Хотят добить.. или выудить компромат? Хотят скоимпрементировать весь Майдан и его лидеров... или хотя бы внести раздор в украинское движение. Интересно в этой связи вопрос по Правому сектору! Ведь этот сектор был основной радикальной силой в Майдановском движении, действия которое пытались остановить даже Порошенко и Кличко. И что?
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Все очень хорошо, группы влияния прекрасно отдают себе отчет, что эти судебные бесперспективные дела - Пашинского, "бронежилетов", Щеремета, Зверобой, Порошенко, Черновол, а также минские предательства поднимают градус напряжения у активной части общества. Вопрос лишь в том понимает ли это ВАЗелин или им играют в темную?
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