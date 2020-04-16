 Суд отправил Чорновол под круглосуточный домашний арест. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Суд обязал Чорновол прибывать на вызовы следователей и суда, также сообщать об изменении места жительства и работы, сдать загранпаспорт и носить электронное средство контроля.

Народный депутат от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко отметила в Facebook, что судья Сергей Вовк отклонил ходатайство всех народных депутатов, которые просили взять Татьяну Черновол на поруки.

"К 8.06 посадили Таню на домашний арест. Несмотря на то, что у нее маленькие дети и престарелые родители, которыми она занимается и теперь элементарно не сможет выехать даже в супермаркет или на лечение сломанной в ГБР ноги. Решение Вовка только подчеркивает политический подтекст дела и цель мстительных заказчиков - закрыть рот и закрыть Таню дома, чтобы не лазила по зеленым заборам власти", - написала нардеп.

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Как писал ранее Цензор.НЕТ, 18 февраля 2014 года в офисе партии Регионов погиб Владимир Захаров: "Во время пожара в офисе ПР Захаров не вышел из здания, а пошел в кабинет наверх. Там он насмерть отравился угарным газом. Рядом с ним был открытый сейф, в кармане Захарова обнаружена крупная сумма денег. Очевидно, Захаров во время пожара поспешил забрать свои средства. Его тело нашли около 17:00, то есть уже после разгона демонстрации на Институтской и в Мариинском парке".

10 апреля 2020 г. экс-нардеп Татьяна Чорновол сообщила, что в ее доме проходит обыск в связи с делом о смерти Владимира Захарова 18 февраля 2014, который во время пожара в офисе "Партии регионов" задохнулся угарным газом.

Государственное бюро расследований заявляет якобы об изъятии в ходе обысков у экс-нардепа Татьяны Чорновол оружия.

По словам Чорновол, ей предъявили подозрения по 8 статьям, включая умышленное убийство с отягчающими обстоятельствами, препятствование деятельности Партии регионов, похищение человека, побои и истязание, нанесение телесных повреждений и организацию массовых беспорядков, которые привели к гибели людей.