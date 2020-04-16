 Главы МИД стран "нормандской четверки" собираются обсудить ситуацию в Украине, - МИД РФ

Соответствующее сообщение опубликован на сайте МИД России, информирует Цензор.НЕТ.

В сообщении сказано, что к такому решению министр иностранных дел России Сергей Лавров и его немецкий коллега Хайко Маас пришли во время телефонного разговора.

"Министры условились учесть развитие ситуации при подготовке видеоконференции глав внешнеполитических ведомств "нормандской четверки", дата которой будет дополнительно согласована", — говорится в сообщении МИД РФ.

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Напомним, предыдущая встреча лидеров "нормандской четверки" (Германии, России, Франции и Украины) прошла в Париже 9 декабря 2019 года. Она состоялась после трехлетнего перерыва.