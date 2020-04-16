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 За рубежом
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Все про:Лавров (1686) МИД РФ (1302) нормандская четверка (1115) Маас (114)

 Главы МИД стран "нормандской четверки" собираются обсудить ситуацию в Украине, - МИД РФ

Министры иностранных дел стран "нормандской четверки" готовят встречу в формате видеоконференции, на которой будет обсуждаться ситуация в Украине.

Соответствующее сообщение опубликован на сайте МИД России, информирует Цензор.НЕТ.

В сообщении сказано, что к такому решению министр иностранных дел России Сергей Лавров и его немецкий коллега Хайко Маас пришли во время телефонного разговора.

"Министры условились учесть развитие ситуации при подготовке видеоконференции глав внешнеполитических ведомств "нормандской четверки", дата которой будет дополнительно согласована", — говорится в сообщении МИД РФ.

Читайте также: Ожидаем согласия стран-участниц на проведение "нормандского формата", - Кулеба

Напомним, предыдущая встреча лидеров "нормандской четверки" (Германии, России, Франции и Украины) прошла в Париже 9 декабря 2019 года. Она состоялась после трехлетнего перерыва.

Источник: https://censor.net.ua/n3189594
 
 
 Топ комментарии
 
Не забувайте запросити на цю зустріч повноправних членів за рішенням Єрмака - Консультаційну групу.
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тому що печеніги попиздили у слов'ян всі наші слова
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Не забувайте запросити на цю зустріч повноправних членів за рішенням Єрмака - Консультаційну групу.
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Може на паРаші вже треба обговорити??
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А никакой разницы нету. ЕС, РФ, Китай это уже неформальная империя глобалистов.
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тому що печеніги ********* у слов'ян всі наші слова
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І відвезли ці слова на Алтай більше ніж 2000 років назад😁
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Изините, но. Звучит уже примерно как: Министры ЛДНР собираются обсудить ситуацию на Юпитере.
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Видно рашку припекло, коль сама встречи захотела, та и обмен состоялся. Так хочется слезть с санкций аж челюсть сводит.
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нафига постить новости от московских уродов ? Там слова правды нет , не было и не будет
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собираются обсудить капитуляцию Украины...
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