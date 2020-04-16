 У трех священников на Ивано-Франковщине подтвержден COVID-19, - ОГА

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом на онлайн-брифинге сообщил и.о. председателя Ивано-Франковской облгосадминистрации Виталий Федорив.
По его словам, лабораторно подтвержден диагноз COVID-19 у трех священников.
Федорив отметил, что всего в области с подозрением на коронавирус к медикам обратилось восемь священников.
"Шесть священников проходят лечение в медучреждениях, а двое находятся на самоизоляции дома", - добавил он.
В Ивано-Франковской области по состоянию на 16 апреля инфицирован коронавирусом 401 человек, 18 выздоровели и 31 умер.
😇
Може в кадило щось підсипають?
Релілія-опіум для народу..
Зараз ще й вірусняк..
😇
Для Мене може вже звичка..
Найкращі побажання!!😇
Так что скоро, они как и хотели, предстанут перед Богом, и расскажут каким царькам они служили, и что лили в головы своих прихожан..
Аллилуйя братья и сестры!
Новинскому и Паше иному уже открыли ворота в честилище ..