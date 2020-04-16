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COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Подозрение Чорновол Пожары в зоне ЧАЭС Денис Ермак и Гео Лерос
 Общество
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 У трех священников на Ивано-Франковщине подтвержден COVID-19, - ОГА

На Ивано-Франковщине у трех священников подтвердили COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом на онлайн-брифинге сообщил и.о. председателя Ивано-Франковской облгосадминистрации Виталий Федорив.

По его словам, лабораторно подтвержден диагноз COVID-19 у трех священников.

Федорив отметил, что всего в области с подозрением на коронавирус к медикам обратилось восемь священников.

"Шесть священников проходят лечение в медучреждениях, а двое находятся на самоизоляции дома", - добавил он.

В Ивано-Франковской области по состоянию на 16 апреля инфицирован коронавирусом 401 человек, 18 выздоровели и 31 умер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минздрав отправил проверку в Ивано-Франковскую область для выяснения причины высокой летальности от COVID-19, - Ляшко

Источник: https://censor.net.ua/n3189591
 
 
 Топ комментарии
 
Украина как будто средневековая страна погрязшая в мракобесии. Все сводки по эпидемии из церквей.
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мож губы зелёнкой новинскому и паше-мерседесу мазать?
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Что-то ничего не пишут про COVID у торговцев магазинов.
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Скажи это медикам. Их 700 штук инфицировано.
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где вы беретесь такие имбецилы ?? сравнивать херь с пальцем ?
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Це другорядне зараження, чи ви не розумієте, що медиків скоро не стане і вашим дітям ніхто не допоможе навіть з апендицитом, якщо ви тупа і заздрісна маса не увімикнете свій мозок
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Что-то ничего не пишут про COVID у торговцев магазинов.
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Та ты шо. Шоб АТБ и Эпицентр на карантин закрыли ? Та ни в жизнь. Будут молчать как партизаны.
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мож губы зелёнкой новинскому и паше-мерседесу мазать?
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Украина как будто средневековая страна погрязшая в мракобесии. Все сводки по эпидемии из церквей.
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а так и есть ! Народ зомбируют в веру еврейского раввина , такой народ теряет волю в угоду кукловодам .
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А Лука говорит, что просто наркоманы. Кому верить?
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Я-АТЕЇСТ!!
Може в кадило щось підсипають?
Релілія-опіум для народу..
Зараз ще й вірусняк..
😇
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А де Ми зараз?
Для Мене може вже звичка..
Найкращі побажання!!😇
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У нас священнослужители не болеют. Так что все правильно.
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На Чукотці дійсно не хворіють, добре що ви не в Білорусі.
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Ты знаешь, кто у Вас болеет? Не смеши. Лучше бабушкам под подъездом это расскажи. У вас уже зараженных больше, чем у нас, при том, что численность населения в Украине в 4 раза больше, а болеть начали раньше.
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А сейчас здоровых людей вообще нет, у каждого какая либо хворь имеется. У меня вот насморк хронический весной и осенью.
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Бог шельму метит..
Так что скоро, они как и хотели, предстанут перед Богом, и расскажут каким царькам они служили, и что лили в головы своих прихожан..
Аллилуйя братья и сестры!

Новинскому и Паше иному уже открыли ворота в честилище ..
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16 апреля в Кривом Роге из медучреждения сбежал больной с COVID-19.В обед из Инфекционной больницы сбежал пациент, у которого накануне обнаружили заболевание на коронавирус. Эту информацию подтвердили в Криворожском отделе полиции.Самовольно покинул медучреждение 56-летний мужчина без определённого места жительства. Он является уроженцем Кировоградской области, но при себе не имеет никаких документов.Полицейские по всей области получили ориентировку на сбежавшего пациента. За побег из больницы мужчине с COVID-19 грозит тюремное заключение.
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А Янелоху иконку слабо презентовать? Всё себе себе... ээх.
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