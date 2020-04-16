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 Экономика, Здоровье
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 Портовые сборы в Украине в 2,5 раза выше среднемировых, - нардеп Магомедов

Депутат считает, что портовые сборы необходимо снизить как минимум на 30%

Портовые сборы в Украине в 2,5 раза выше мировых, их нужно снижать. Об этом заявил народный депутат Украины Муса Магомедов в эфире телеканала "Украина 24", передает РБК-Украина.

"Учитывая, что портовые сборы в 2,5 раза выше среднемировых, безусловно, эту ситуацию нужно корректировать… Я надеюсь, что те изменения, о которых говорит министр инфраструктуры пан Криклий, о том, что будет меняться Администрация морских портов Украины, возможно, придут люди более профессиональные, которые будут работать над эффективностью, а не над тем, как больше собрать и при этом не увеличить эффективность работы портов", - сказал Магомедов.

По словам депутата, снижение портовых сборов позволит отечественным экспортерам выдержать конкуренцию на мировых рынках, которая в кризис будет усиливаться.

"Нужно совершенно точно понимать, что любое увеличение себестоимости, перевозки, перевалки - оно все кладется в себестоимость. И говоря о том, что на дальних рынках приходится воевать со множеством конкурентов, там каждый доллар потерянный - это означает потерянные объемы", - сказал Магомедов.

Депутат считает, что портовые сборы необходимо снизить как минимум на 30%, что приведет к увеличению объемов перевалки в портах.

"Я думаю, что это компенсируется увеличением объемов перевалки. Потому что в прошлом году был такой эксперимент, когда снизили на 20% ставки по перевалке, это был небольшой промежуток времени, так за это время на 21% выросли объемы", - рассказал Магомедов.

Напомним, ранее Федерация работодателей транспорта Украины (ФРТУ) обратилась к премьер-министру Украины и руководству министерства инфраструктуры с просьбой снизить на 20% размеры портовых сборов в Украине до уровня сопоставимых зарубежных портов для обеспечения конкурентоспособности украинского экспорта в условиях кризиса, вызванного эпидемией коронавируса.

Президент Украинской зерновой ассоциации (УЗА) Николай Горбачев считает, что снижение портовых сборов в условиях кризиса позволит избежать подорожания сельхозпродукции.

Кроме того, генеральный директор УНПА "Укркокс" Анатолий Старовойт заявил, что снижение портовых сборов уменьшит стоимость продукции предприятий горно-металлургического комплекса и повысит конкурентоспособность украинского экспорта.

Источник: https://censor.net.ua/n3189590
 
   
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У нас йде війна і країні потрібні гроші, тому потрібно ще підняти портові збори! Перевалка вантажів зменшилась в рази після припинення російського транзиту, тому підняли портові збори і піднімуть ще, щоб збільшити прибутковість портів!
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снизить и в концессию родсвенной синагоге...
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Контору «Адміністрація морських портів України» придумала команда Януковича в 2013 г. Классная штука при нулевых затратах стричь бабло со всех портов Украины. Уже нет Януковича. у власти, но сначала Порошенко, а теперь и Зеленского все устраивает. Меняется только руководители, назначаемых из своих. Коррупция в чистом виде
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Порти - це стратегічні об'єкти. Бажаєш їх теж розпродати?
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Не об этом речь. Раньше до 2013 года порты отчисляли в городской бюджет, теперь в Киев. За лоцманские услуги платили опять же в порт, теперь опять такив Киев. Это ты считаешь правильным. Между прочим, штат "АМПУ" более 7 тыс человек.
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ніколи збори не йшли повз столицю. Може раніше і місцевим бюджетам щось перепадало - тут я не в курсі, але збори весь час йшли централізовано у держ бюджет.
Щодо роздутих штатів - я в курсє.
З приходом бубочки з'явились вимоги по працевлаштуванню великої кількості якихось типів, що нічого не роблять, а лиш витрачається на них бюджет.
Не здивуюсь, якщо всі вони є пов'язаними з бубочкою однією синагогою чи то шоу-бізнесом чи хз чим
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Ви податків, падли, не сплачуєте, то платіть хоч портові збори.
Більше грошей в країні залишиться
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Про що говорять середньосвітові ціни? Ні про що.
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Опять Порошенко барыжыть на крови, мабуть цэ вжэ кинэць эпохы бидности?
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