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Все про:ДТП (6094) Киев (18968) непогода (473) патрульная полиция (1395)

 Пылевая буря: трассу М07 "Киев-Ковель-Ягодин" перекрыли в обоих направлениях из-за ДТП с жертвами

На автодороге международного значения М-07 "Киев-Ковель-Ягодин" в 55 км от Киева произошло крупное ДТП с участием шести автомобилей (четыре грузовых и два легковых), есть погибшие и травмированные.

Речь идет о трассе, также известной как "Варшавская" или "Варшавка". Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на страницу Патрульной полиции в Фейсбуке.

Как отмечается в сообщении, ДТП произошло из-за непогоды.

"Сейчас из-за пыли, которая поднялась вверх в результате сильного ветра, недостаточная видимость на автодорогах... Просьба к участникам дорожного движения быть максимально внимательными и осторожными. Если есть возможность, отложите запланированную поездку. Если вы уже в пути — остановитесь и переждите непогоду. Пешеходы, без необходимости не выходите на улицу", — призвали в полиции.

Как сообщалось, Киев после обеда в четверг накрыла пылевая буря, в городе сильный ветер, на дорогах пониженная видимость.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Киев и пригород накрыла пылевая буря. ВИДЕО

Пылевая буря: трассу М07 Киев-Ковель-Ягодин перекрыли в обоих направлениях из-за ДТП с жертвами 01

Источник: https://censor.net.ua/n3189588
 
 
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Вот вам и теплая зима, когда это в апреле были пылевые бури.
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От вам і інтернет.
Скільки б людей довідалось про цю пригоду, якби не сер Бернерс Лі.
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Побольше лесов нужно вырезать, будет степь, потом пустыня.
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У нас тоже погодка пошептала...Позавчера - ураганный ветер, дождь с градом. У свояка здоровенный клен ветром повалило, на дорогу, провода порвало. Сегодня там страховая экспертизу проводит, завтра будем это дело пилить и прибирать.
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