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 Политика Украины
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 Результат действий Минюста должен быть уже очень скоро, иначе государство потеряет 7 млрд грн, - член правления "ПриватБанка" Сульжик о решении суда в пользу Суркисов

Юристы уже подали заявление, на основе которого Министерство юстиции может проверить действия исполнительной службы, и провести действия по восстановлению справедливости.

Об этом член правления "ПриватБанка" Роман Сульжик написал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Проигрыш 7 миллиардов гривен компаниям, связанным с бывшими владельцами, особенно, когда я знаю, но не могу озвучить источник происхождения этих 7 миллиардов гривен, это очень неприятно. И особенно неприятно бессилие - я мало что понимаю в этих кассациях, ухвалах, окружных и апелляционных судах, просто понимаю, что произошла несправедливость", - заявил он.

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"Но есть и хорошие новости. Юристы подали заявление, на основе которого Министерство юстиции может проверить действия исполнительной службы, и, в свою очередь, провести действия по восстановлению справедливости", - добавил Сульжик.

"Так что, отвечая всем, кто мне писал вчера и кто переживает за страну и ее будущее, не все потеряно - мяч в руках Минюста, который, я уверен, выступает в этом матче на стороне закона, а значит Украины. Они уже написали, что не будут взыскивать деньги с банка, но юристы говорят, что есть все основания полностью закрыть исполнительное производство, что вполне в их полномочиях. Результат действий Минюста должен быть уже очень скоро, иначе государство может потерять 7 млрд грн дивидендов. Держу за нас кулаки!" - резюмировал Сульжик.

Напомним, Киевский апелляционный суд оставил без изменений решение Печерского суда Киева, обязывающее государственный "Приватбанк" выплатить более $250 млн офшорным компаниям, принадлежащим семье Суркисов.

Результат действий Минюста должен быть уже очень скоро, иначе государство потеряет 7 млрд грн, - член правления ПриватБанка Сульжик о решении суда в пользу Суркисов 01

Источник: https://censor.net.ua/n3189587
 
 
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Так минюст уже сделал все что мог и суркисы выиграли апелляцию. Что еще может сделать минюст?
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Не государство потеряет, а все украинцы потеряют из-за галочек малоросов на выборах
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Тююю!
"Слуги" уже 300 миллиардов разворовали!
Что им ещё какие-то 7 лярдов?
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так минюст єто посредник и способствовал єтому смешно читать прошение одному из участников єтого ограбления
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Ща суркисня зарядит Динамо на всю семёрку лярдов и ЛЧ наша?🤔...Да не-просто по карманам распихают украденное. Не впервой.
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в порівнянні з тим що "крав " Порох це крихти та й телевізор мовчить .
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