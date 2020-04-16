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COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Подозрение Чорновол Пожары в зоне ЧАЭС Денис Ермак и Гео Лерос
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 Замглавы Ривненской ОГА Подолин сообщил об инфицировании коронавирусом

У первого замглавы Ривненской областной государственной администрации Сергея Подолина обнаружили COVID-19.

Об этом сообщил на странице в сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня утром ПЦР-тест подтвердил у меня COVID-19. Хотя вчера быстрый тест инфицирования не показал. Проверялся, как одно из контактных лиц с ранее зафиксированными инфицированными. Иду на больничный. О круге моих контактов сообщил эпидемиологам. Их также будут проверять на COVID-19. В том числе коллег по Ривненской ОГА, с которыми имел личное взаимодействие", - говорится в сообщении.

По словам Подолина, несмотря на положительный ПЦР, он чувствует себя хорошо, даже температуры нет. Легкий кашель.

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Замглавы Ривненской ОГА Подолин сообщил об инфицировании коронавирусом 01

Источник: https://censor.net.ua/n3189586
 
 
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ещё бы и своё генеалогическое древо подолиных опрылюдныв...
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этому не стоит стыдиться - клоун так сказал..каминг-аут новой жизни
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