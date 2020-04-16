 Депутаты из "Батькивщины" готовы взять Чорновол на поруки, - Тимошенко

Об этом заявила председатель фракции "Батькивщины" Юлия Тимошенко на брифинге 16 апреля, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Укринформ".

"Я и наша команда выступили в поддержку Татьяны Чорновол. И члены нашей команды также будут брать ее на поруки для того, что ее не арестовали ", - заявила Тимошенко.

Она добавила, что "Батькивщина" будет противодействовать "всем, что связано с политическими расправами, репрессиями над теми людьми, которые на Майдане получили право Украины быть европейской".

Ранее о готовности взять Чорновол на поруки заявили во фракции партии "Европейская солидарность".

Как писал ранее Цензор.НЕТ, 18 февраля 2014 года в офисе партии Регионов погиб Владимир Захаров: "Во время пожара в офисе ПР Захаров не вышел из здания, а пошел в кабинет наверх. Там он насмерть отравился угарным газом. Рядом с ним был открытый сейф, в кармане Захарова обнаружена крупная сумма денег. Очевидно, Захаров во время пожара поспешил забрать свои средства. Его тело нашли около 17:00, то есть уже после разгона демонстрации на Институтской и в Мариинском парке".

10 апреля 2020 г. экс-нардеп Татьяна Чорновол сообщила, что в ее доме проходит обыск в связи с делом о смерти Владимира Захарова 18 февраля 2014, который во время пожара в офисе "Партии регионов" задохнулся угарным газом.

Государственное бюро расследований заявляет якобы об изъятии в ходе обысков у экс-нардепа Татьяны Чорновол оружия.

По словам Чорновол, ей предъявили подозрения по 8 статьям, включая умышленное убийство с отягчающими обстоятельствами, препятствование деятельности Партии регионов, похищение человека, побои и истязание, нанесение телесных повреждений и организацию массовых беспорядков, которые привели к гибели людей.

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