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 В Киеве объявили штормовое предупреждение: ураганный ветер и туча пыли

Управление экологии и природных ресурсов КГГА объявило в Киеве штормовое предупреждение.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на управление, порывы ветра достигают 17-22 м/с.

"Ураганный ветер несет над городом тучу пыли. Видимость очень низкая", - говорится в сообщении.

Отмечается, что такое погодное явление обусловлено изменениями климата: бесснежной зимой, отсутствием привычной нормы осадков.

"Как следствие - воздушная эрозия грунтов, снижение уровня грунтовых вод, которые и являются причинами образования пыли, которую в столицу принес северно-западный ветер", - добавили в управлении.

В КГГА также призвали оставаться дома, а в случае нахождения на улице держаться подальше от деревьев, линий электропередач и рекламных бордов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Киев и пригород накрыла пылевая буря. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3189583
 
 
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Уже природа посылает недвузначные сигналы -
Сидите дома!!!
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не-а! природа говорит: педаля, не дури. хватит добавлять киевлянам мерзостей сверх плана
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нет...ветер западный слава Богу, но опять *** какая-то кара Египетская накрыла Украину..... В Киеве объявили штормовое предупреждение: ураганный ветер и туча пыли - Цензор.НЕТ 8340
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В Харьковской тоже дует,мама не горюй.Правда пыли не очень,а так воздух аж желтый.
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Внизапна! В Киеве объявили штормовое предупреждение: ураганный ветер и туча пыли - Цензор.НЕТ 8200 Китай закрыл все сухопутные границы с россией, из 1500 новых случаев заболевания, 541 граждане Китая вернувшиеся из россии. Китай официально назвал россию главным источником "импорта" Covid-19. Объявлена награда 700$, за инфу о нелегальных переходах границы кацапами. (с)
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Его строили, строили и наконец его ветром сдуло В Киеве объявили штормовое предупреждение: ураганный ветер и туча пыли - Цензор.НЕТ 2592
У Києві вітер повалив частину тимчасових конструкцій Подільського мосту

https://www.poglyad.tv/u-kyyevi-viter-povalyv-chastynu-tymchasovyh-konstruktsij-podilskogo-mostu/
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та то ихняя диаспора так гиперлуп с хайфой требует...
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Из Зоны с любовью. В благодарность за уничтожение природы.
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Оперативно, і чотирьох годин не пройшло. А підалік казав, що в Києві все поливається і миється. Мабуть про хмари пилу то брехня.
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Якщо підпалити траву в Чернівцях, можна спалити Донецьк.
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