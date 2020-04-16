 США требуют от РФ освобождения всех пленных: "Много украинцев остаются несправедливо заключенными Россией и ее приспешниками"

Об этом сообщили в посольстве США в Украине на странице в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

В посольстве заявили, что Вашингтон требует от России освобождения всех пленных украинцев и полного вывода сил с территории Украины.

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"Несмотря на сегодняшний прогресс, много украинцев остаются несправедливо заключенными Россией и ее приспешниками, а Россия продолжает незаконно нарушать суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы призываем Россию немедленно освободить всех остальных украинцев, и полностью вывести свои силы с территории Украины", - говорится в заявлении.

Кроме того, в дипломатическом представительстве подчеркнули, что США продолжат поддерживать санкции против России, пока Кремль не вернет Украине контроль над оккупированным Крымом и полностью не выполнит условия минских договоренностей.

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Напомним, сегодня состоялся обмен удерживаемыми лицами между Киевом и наемниками РФ. Сегодня на подконтрольную Украине территорию вернулись 20 украинцев.