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Все про:Одесса (5988) таможня (1624) Холодов (19)

 "Слуга народа" Холодов обвинил руководство Одесской таможни и ГТС в "крышевании" минимизаторов

Также Холодов опубликовал данные о занижении в два раза таможенной стоимости партии импорта

Народный депутат, замглавы комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики ВР Андрей Холодов обвинил начальника Одесской таможни Михаила Грибанова и первого заместителя главы Государственной таможенной службы Дениса Шендрика в покрывании схем уклонения от уплаты налогов при оформлении грузов на Одесской таможне. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Холодова.

Кроме того, Холодов опубликовал данные о занижении в два раза таможенной стоимости партии импорта, в результате которой государственный бюджет недополучил $24 тысячи налогов и сборов.

"Этот груз - 22 тонны велосипедов - должен был быть оформлен по другому таможенному коду и по другой цене, в два раза выше. В итоге бюджет недополучил 650 тыс. грн", - написал Холодов.

Нардеп утверждает, что это только один пример из огромного количества аналогичных случаев.

"Вообще, источники на Одесской таможне говорят, что, если сейчас взять выборку за месяц и ткнуть пальцем наугад, - попадешь либо на занижение стоимости в разы, либо на поддельные документы, либо на пересорт/перевес. И никто вообще ничего не боится", - написал Холодов.

Напомним, ранее Холодов уже публиковал данные об аналогичных схемах минимизации таможенной стоимости и так называемого "пересорта" на Одесской таможне. В результате в Государственном бюро расследований было открыто несколько уголовных производств.

Источник: https://censor.net.ua/n3189577
 
 
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Смутьян. Мы его, можно сказать, на помойке нашли, а он нам фигвамы рисует (с)
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не смутьян а хитрожопый маланец - король табачки Киева. семья правда живет на Кипре... там теплее)
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Новость конечно интересная, как и многие другие, тут сотни тысяч недополучили, там миллион, а где-то и миллиард, но бесполезная, денег нет, но МВФ нам поможет.
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В Украине созрела революционная ситуация.
Таким образом, складывается дееспособная конфигурация, в которой есть все необходимое: Игорь Коломойский способен предоставить ресурсы, в том числе, информационные, а их у него хватает;Арсен Аваков может добавить силовую компоненту, которая фактически решает исход противостояния с властью;Юлия Тимошенко готова стать политическим лицом процесса, понятным и приемлемым как для Запада, так и для России.а в качестве протестующей «пехоты» охотно и активно выступит мелкий и средний бизнес, который власть неадекватным карантином уже и так довела до точки кипения.
Если эти три фигуры, имеющие постоянные контакты, предметно договорятся, то на фоне послекарантинного обвала экономики революционную ситуацию по-украински можно считать сложившейся. Да и саму революцию тоже - все пройдет под лозунгом «Не допустим распада страны». (с)
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знатный хлибороб...по арендах и продажах.
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Когда вор начинает с умным видом изображать борца с коррупцией ,становится страшно за будущее Украины . НАБУ и ГФС замяли дело против самого Холодова. Какая к черту может быть правовая держава ? С такими "слугами народа" ( Дубинский чего стоит ) рейтинг Зеленского опустится ниже плинтуса .
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