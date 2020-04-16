 Минздрав рекомендует местным органам запретить функционирование рынков, - постановление. ДОКУМЕНТ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в постановлении №10, опубликованном на сайте Минздрава.
"Рекомендовать местным органам исполнительной власти, органам местного самоуправления с целью противодействия распространению коронавирусной болезни (COVID-19) в местах массового скопления людей, запретить функционирование рынков (продовольственных, непродовольственных и смешанных)", - говорится в тексте постановления.
Напомним, 31 марта Министерство здравоохранения позволило властям на местах открыть продуктовые рынки во время карантина, но приказало строго придерживаться определенных ограничений.
Где Вы живёте.Тепла совсем нет. Молоко каждый день машина ездит 5.5 литр.
Ну звиздун.
за курево я уже готов стрелять не токо рабиновичей...
Полная дурня. Тем более, что все рынки в стране, от мала до велика, крышуются местными бандюками (читай - властью)
У нас банкротят фермеров и средний класс.
Конечно, скользко мясо в супермаркетах нужно кому-то впаривать.
Ни помидор, ни огурцов, ни фруктов нормальных.
Ни селянам Продать ни нам купить. Зато монополисты и 100 людей во власти ограбят нас всех ещё раз и землю забирут.
У нас ринок поки-що відкритий, але зкупчення людей я не спостерігаю вже давно. Люди самі перестали тулитися один до одного. Тобто, проблема ринків висмоктана з пальця.