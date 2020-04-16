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 Общество, Здоровье
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 Минздрав рекомендует местным органам запретить функционирование рынков, - постановление. ДОКУМЕНТ

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рекомендовал местным органам запретить функционирование продовольственных, непродовольственных и смешанных рынков.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в постановлении №10, опубликованном на сайте Минздрава.

"Рекомендовать местным органам исполнительной власти, органам местного самоуправления с целью противодействия распространению коронавирусной болезни (COVID-19) в местах массового скопления людей, запретить функционирование рынков (продовольственных, непродовольственных и смешанных)", - говорится в тексте постановления.

Напомним, 31 марта Министерство здравоохранения позволило властям на местах открыть продуктовые рынки во время карантина, но приказало строго придерживаться определенных ограничений.

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Минздрав рекомендует местным органам запретить функционирование рынков, - постановление 01

Источник: https://censor.net.ua/n3189574
 
 
 Топ комментарии
 
Досить вже ідіотизму від МОЗ та інших говночиновників! Карантин потрібно відміняти, тому що він незаконний і злочинний!
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и десять баксов за пачку верховыны...
за курево я уже готов стрелять не токо рабиновичей...
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Досить вже ідіотизму від МОЗ та інших говночиновників! Карантин потрібно відміняти, тому що він незаконний і злочинний!
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Директора рынков не могут тягаться с хозяевами с владельцами сетей "Силль", "АТБ", "Эпицентр" "Метро" и пр. Как думаешь, МОЗ за спасибо блокирует работу рынков?
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Степанов це відомий корупціонер тому після призначення Степанова на посаду міністра МОЗ я не довіряє жодному рішенню МОЗ!
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То есть сначала они голосуют за ЗЕ, а потом он им запрещает работать и оставляет без денег даже на еду? Минздрав рекомендует местным органам запретить функционирование рынков, - постановление - Цензор.НЕТ 40
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Я по работе два последних дня встречаюсь с фермерами. Итог таков: молоко девать некуда, сливают; ранние овощи девать некуда, гниют; первую клубнику девать некуда, начинает гнить; через неделю-полторы пойдет первая черешня, с ужасом уже думают куда девать. Расходы этого года выросли из-за агрохимии и сильной засухи. Доходам пришел белый пушной зверек. Про власть -- как уже за@@@@ этот 95 квартал при власти, эти ...... Дословно приводить не буду - админы забанят. Чувствуют, что эту весну лето "переживут" не все, многие разорятся.
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молоко девать некуда, сливают; ранние овощи девать некуда, гниют; первую клубнику девать некуда, начинает гнить; через неделю-полторы пойдет первая черешня,
Где Вы живёте.Тепла совсем нет. Молоко каждый день машина ездит 5.5 литр.
Ну звиздун.
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и десять баксов за пачку верховыны...
за курево я уже готов стрелять не токо рабиновичей...
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Минздрав рекомендует местным органам запретить функционирование рынков, - постановление.

Полная дурня. Тем более, что все рынки в стране, от мала до велика, крышуются местными бандюками (читай - властью)
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Где опасность больше еще большой вопрос, если на рынке у нас людей почти нет, а в супермаркете не протолкнуться
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Я рекомендую вылечить всех людей с помощью дубинки (Ну теперь хоть бить начнут я же рекомендовал).
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вот и правильненько....покупайте все у правильных продавцов...в АТБ
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ритейл решил сорвать куш по-крупному... а на лето попросят миндурь открыть междугороднее сообщение (но рынки по-прежнему оставлять закрытыми)?...
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А чим "масове скупчення" людей в супермаркетах краще "масового скупчення" людей на ринках, тим більше, що закриття ринків якраз і збільшує щільність людей в супермаркетах, бо людей там стане більше.
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А чем рынок, особенно не крытый, где есть солнце и ветер, опаснее маркета?

У нас банкротят фермеров и средний класс.

Конечно, скользко мясо в супермаркетах нужно кому-то впаривать.
Ни помидор, ни огурцов, ни фруктов нормальных.

Ни селянам Продать ни нам купить. Зато монополисты и 100 людей во власти ограбят нас всех ещё раз и землю забирут.
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А ще закриття ринків приведе до втрати заробітку продавців, великої кількості зіпсованих продуктів і підвищення цін на них.
У нас ринок поки-що відкритий, але зкупчення людей я не спостерігаю вже давно. Люди самі перестали тулитися один до одного. Тобто, проблема ринків висмоктана з пальця.
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