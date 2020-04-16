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 Количество зараженных коронавирусом в Европе приближается к миллиону, ближайшие недели будут критическими, - ВОЗ

Директор европейского офиса Всемирной организации здравоохранения Ганс Клюге заявил, что следующие недели будут критическими для борьбы с пандемией коронавируса в Европе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время онлайн-брифинга.

Он отметил, что число случаев заболевания по всему региону продолжает расти.

"За последние 10 дней количество зарегистрированных случаев заболевания в Европе почти удвоилось и приблизилось к 1 миллиону", - сообщил Клюге.

По его словам, это означает, что около 50% глобального бремени COVID-19 приходится на Европу, сказал Клюге. Он также добавил, что в результате эпидемии в Европе погибло более 84 000 человек.

"Грозовые тучи этой пандемии все еще тяжело нависают над европейским регионом", - отметил Клюге.

Клюге также отметил, что Европа должна действовать с крайней осторожностью, рассматривая вопрос об ослаблении ограничений. По его словам, любой шаг по отмене карантинных мероприятий должен в первую очередь учитывать несколько ключевых факторов, в частности, то, что передача в стране контролируется, риски вспышки минимизируются и системы здравоохранения имеют возможность выявлять, тестировать, отслеживать и изолировать случаи заболевания COVID-19.

"Мы остаемся в эпицентре бури... Если вы не можете обеспечить соблюдение этих критериев до ослабления ограничений, я настоятельно призываю вас переосмыслить ситуацию. Быстрого возврата к нормальной жизни быть не может", - сказал Клюге.

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Источник: https://censor.net.ua/n3189571
 
 
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раз грядут критические дни, воз должна запастись тампонами. и вообще Трамп им устроит диету. Количество зараженных коронавирусом в Европе приближается к миллиону, ближайшие недели будут критическими, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 9122
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1 миллион из 511. Как то и говорить не о чем.
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ВОЗ, а где вы были в декабре - январе когда этого еще можно было избежать?
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В США сейчас умирает больше чем во всей Европе, почти 5 тысяч за последние сутки.
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Но тем не менее .скоро всех погонят на работы , уже начинают придумывать поэтапные шаги . Раньше вначале ,не понимая и не боясь КВ народ возмущался и хотел работать , но сейчас , когда оценили реальную опасность ,не оч и хотят. Власти просто поменяют парадигму -меньше народу больше кислорода .Хотя исходя из цифр в Европе все только начинается .
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А может и заканчивается. В Италии например вдвое меньше чем раньше больных уже умирает.
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