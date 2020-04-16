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 В Беларуси выявили больше больных COVID-19, чем в Украине

В Беларуси у 4202 человек обнаружили заболевание коронавирусной инфекцией, в Украине больных почти на полсотни меньше, однако в Беларуси провели более 81 тысячи тестов на COVID-19, в Украине - вдвое меньше.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Министерство здравоохранения Беларуси

 "По состоянию на 16.04.2020 в Беларуси проведено 81 тыс. 246 тестов на коронавирусную инфекцию.

Зарегистрировано 4204 человек с наличием коронавирусной инфекции. 65 пациентов нуждаются в поддержке аппарата искусственной вентиляции легких.

Умерли 40 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", - отмечается в сообщении.

Для проведения тестирования в Беларуси работают 24 лаборатории.

В Украине по состоянию на утро 16 апреля заболевание подтвердили у 4161 человека, из них 116 человек умерли, 186 - вылечились.

Сообщается, что в Украине провели 42823 ПЦР-теста, в Беларуси тестов провели вдвое больше - 81246.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я буду в церкви. Мы дорогу к храму никому не закрываем. Свечку поставил, вышел и пошел, - Лукашенко о праздновании Пасхи

Источник: https://censor.net.ua/n3189570
 
 
 Топ комментарии
 
Население Беларуси в четыре раза меньше чем Украины, а протестировано в два раза больше людей...
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Лука Мудищев сказал , что это наркоманы и призвал всех пить водку и на тракторы . Беларусы гордятся своим вождем .
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І чим Україна хвалиться - тільки тим, що менше тестує українців.
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ну и что? цыплят по осени как гритси. зато у них весна, а у нас - всеукраинская каталажка. я тут прикинул, что за минимальный штраф за прогулку в лесу можно купить 2 калаша и ещё кучу патронов.
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Боїнг поставив медикам партію захисних лицевих щитків .. оскільки сльозові оболонки очей є також шляхом інфікації... При цьому шляхи поступлення повітря слід захистити широким полотном з марлі, чи іншого підходящого матеріалу...
Авакову слід було б також віддати медикам щитки... як і фільтруючі "намордники" ментів... Але ж... Замість ефективної боротьби з пандемією, у влади - "ідея фікс" -вона "турбується" про ефективну боротьбу проти громадян, особливо - проти патріотів...
Корпорація повідомила, що перша партія з 2300 лицьових щитків, виготовлених з використанням тривимірної друку на її виробничих потужностях в Пьюджет-Саунд і інших регіонах США, була передана в п'ятницю Міністерству охорони здоров'я і соціального забезпечення США.https://www.facebook.com/photo.php?fbid=247390732977795&set=a.105599620490241&type=3&av=100031206097912&eav=*******************************************************************&eid=ARDEXWjw7aAOWUlTHfVf8h2kWz8wk-SAUa0fmJEz_nOdI9t6NlN_Cf778m-X65-E3MV01WEJmRyh6odl
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В Білорусі є медицина і порядок і там відносно правдиві показники 1% летальних випадків - 40 смертей на 4200 хворих, а в Україні медицини немає і порядку немає і тому в нас 116 смертей на 4161 хворого! Отже в Україні реально хворих як мінімум в 100 разів більше ніж смертей - 11600 хворих. А якщо прийняти європейську цифру смертності 0,5%, то в Україні хворих у два рази більше - 23000.
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маячня
це інфікованих сто разів більше ,а не хворих.
допоки вистачає апаратів ШВЛ- СМЕРТНІСТЬ 3.9 В УКРАЇНІ ВІД Covid-2019
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Інфікованих взагалі невідомо скільки, бо тих в кого немає симптомів ніхто не перевіряє!
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говорят за $ 200 калаш можно найти. сильно подешевело после известных событий.
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В Беларуси выявили больше больных COVID-19, чем в Украине

У нас своя, особая, математика. Глупый бацька неправильно считает.
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Кто больше ищет, тот больше и находит.
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Так может Беларусь тесты выпускает и тестирует всех.
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Білорусь 81 тис тестів
Україна 43 тис.
трохи виправилась
https://www.worldometers.info/coronavirus/
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і це при вчетверо меншому населенні у Білорусі - у них вдвоє більше тестів. Куди там виправились. Викривились.
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Население Беларуси в четыре раза меньше чем Украины, а протестировано в два раза больше людей...
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Наверное потому что болеет больше. Нет смысла тестировать людей которые не болеют.
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А футбол играют и ещё не один футболист не заразился вирусом.
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Лука Мудищев сказал , что это наркоманы и призвал всех пить водку и на тракторы . Беларусы гордятся своим вождем .
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Что и следовало доказать. Британские специалисты поэтому и говорят что в Украине зараженных ( выявленных) нужно умножать на 10, это и будет фактическое количество уже инфицированных. ( бессистемное прохождение заболевания в отдельных случаях, страх обращаться в "нашу" больницу, отсутствие тестирования и плохое качество самих тестов (что это 60-80% достоверности.. когда должно быть 99,8) и т.д. дает вот такие оптимистический результаты, которыми мы все время бравируем.. Посмотрим данные 26 мая ( две недели спустя после окончания череды всех праздников) тогда все "тайное" станет явным.
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при таком же уровне тестирования?... данные станут еще лучше, ибо изголодавшийся и потерявший работу люд надо будет гнать работать за похлебку...
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британські спеціалісти ПІШЛИ В СРАКу.
Нехай своєю країною займаються..
а то нарадилиУряду 'пустити на самоплив' (
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І чим Україна хвалиться - тільки тим, що менше тестує українців.
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Та і то деякі попи не визнають достовірність тестів.
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Сколько в действительности провели тестов на коронавирус в Беларуси - это одному богу известно. Серьезно заболевших и умерших спрятать трудно, а про тесты набрехать - легко. Сколько Лукашенко скажет, столько и нарисуют.
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найпростіше перевірити -якщо буде реальна статистика смертей від пневмонії в Білорусі..
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Что значит спрятать трудно, ставят диагноз пневмония и ни слова о вирусе, вот и все.
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ненужно забывать что БЕлорусь населения в два раза меньше...а количество заражённых уже как у нас... а значит если население как у нас .то и заражённых можно так считать в два раза больше чем у нас ...вот и вся статистика, мы работаем и есть разница в двое получается .а там врачей уже больше 300 заражённых...как то так.... меня интересует что будет в масквабаде которая находится в *********.... представляете мегаполис в 15 миллионов и столько же наезжих гопников и заразы всякой со всех ****** СНГ и дальних закутков недоимперии....кто там проживает и в каком состоянии жители этих ******? и они тусуются там многие в маскве... ходят все без масок и перчаток табунами в метро и везде.... ждём мор тотальный.... У Білорусі виявили більше хворих COVID-19, ніж в Україні - Цензор.НЕТ 821
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я не думаю....я предполагаю и отвечаю как и все в инете на форумах на новости! тогда пусть не пишут журналисты новости в газетах и журналах и закроют обсуждения все... вы же вот читаете посты и новости...только вы не пишите обсуждения .а я как то отвечаю и тролю рашку...хоть что то делаю...пусть читают... а молчание (смерти подобно....) У Білорусі виявили більше хворих COVID-19, ніж в Україні - Цензор.НЕТ 7741
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Рашка "підтягується' до "лідерів" заражуваності в день.Іспанії.Британії.Великобританії.
Сша,звичайно ,"попереду всія планети" (
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хай на радость людям...накажут сами себя...они же мазохисты скрепы.... в москве гопота с СНГ и всея ****** необьятных ...а в америке из за демократии и свобод... там мегаполисы, населения 320 миллионов аж. две *********...ну и также приезжих со всего мира там студентов. туристов и рабочих и эмигрантов беженцев всяких. вот заразу и навезли к себе по душевной доброте... нужно америку закрывать и прекращать раздавать гопникам (зелёные карты...)
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А не в 4 раза меньше население в РБ чем в Украине ?
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Дійсно ... Звідкиля стільки тестів у них ?
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Ну, где тут Дидовик и Александро, которые агитировали против карантина? Хотелось бы почитать ваши комментарии.
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Зараз Поєдатєль скворцов вийо*ється
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Зачем ему жрать зябликов, пускай лучше Стерха сожрет. И мы ему все простим. У Білорусі виявили більше хворих COVID-19, ніж в Україні - Цензор.НЕТ 9705
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может... подзабыл...територия в 3 раза меньше помню... а народа кажется там +- 15 лямов...не хочу рыться ...неважно...))
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Баста!, [16.04.20 12:28]
[ Фото ]
Сравнительный график по ситуации с коронавирусом в Беларуси, Эстонии, Венгрии, Казахстане, Латвии, Литве, Молдове, России, Украине, начиная с сотого подтвержденного случая.
Даже согласно официальной статистике, Беларусь на 16 день после после сотого подтвержденного случая Covid-19 по росту количества заражений опережает всех соседей. Реальная ситуация намного хуже.
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