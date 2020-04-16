 В Беларуси выявили больше больных COVID-19, чем в Украине

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Министерство здравоохранения Беларуси
"По состоянию на 16.04.2020 в Беларуси проведено 81 тыс. 246 тестов на коронавирусную инфекцию.
Зарегистрировано 4204 человек с наличием коронавирусной инфекции. 65 пациентов нуждаются в поддержке аппарата искусственной вентиляции легких.
Умерли 40 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", - отмечается в сообщении.
Для проведения тестирования в Беларуси работают 24 лаборатории.
В Украине по состоянию на утро 16 апреля заболевание подтвердили у 4161 человека, из них 116 человек умерли, 186 - вылечились.
Сообщается, что в Украине провели 42823 ПЦР-теста, в Беларуси тестов провели вдвое больше - 81246.
Авакову слід було б також віддати медикам щитки... як і фільтруючі "намордники" ментів... Але ж... Замість ефективної боротьби з пандемією, у влади - "ідея фікс" -вона "турбується" про ефективну боротьбу проти громадян, особливо - проти патріотів...
Корпорація повідомила, що перша партія з 2300 лицьових щитків, виготовлених з використанням тривимірної друку на її виробничих потужностях в Пьюджет-Саунд і інших регіонах США, була передана в п'ятницю Міністерству охорони здоров'я і соціального забезпечення США.https://www.facebook.com/photo.php?fbid=247390732977795&set=a.105599620490241&type=3&av=100031206097912&eav=*******************************************************************&eid=ARDEXWjw7aAOWUlTHfVf8h2kWz8wk-SAUa0fmJEz_nOdI9t6NlN_Cf778m-X65-E3MV01WEJmRyh6odl
це інфікованих сто разів більше ,а не хворих.
допоки вистачає апаратів ШВЛ- СМЕРТНІСТЬ 3.9 В УКРАЇНІ ВІД Covid-2019
За 17 тис. ?
У нас своя, особая, математика. Глупый бацька неправильно считает.
Україна 43 тис.
трохи виправилась
https://www.worldometers.info/coronavirus/
Нехай своєю країною займаються..
а то нарадилиУряду 'пустити на самоплив' (
Сша,звичайно ,"попереду всія планети" (
[ Фото ]
Сравнительный график по ситуации с коронавирусом в Беларуси, Эстонии, Венгрии, Казахстане, Латвии, Литве, Молдове, России, Украине, начиная с сотого подтвержденного случая.
Даже согласно официальной статистике, Беларусь на 16 день после после сотого подтвержденного случая Covid-19 по росту количества заражений опережает всех соседей. Реальная ситуация намного хуже.