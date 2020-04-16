 Запрет находится в общественных местах, ограничение доступа к кладбищам и штрафы, - в ряде областей ужесточили карантин на Пасхальные праздники

В Одесской области усилят меры в связи с пандемией коронавируса, сообщает пресс-служба ОГА в четверг, 16 апреля, передает Цензор.НЕТ.
"В настоящее время эпидемиологическая ситуация с заболеванием коронавирусной болезнью в Одесской области остается неблагополучной. Поскольку ареал распространения инфекции увеличился до 13 административных единиц. С начала эпидемии подтвержден диагноз Covid-19 у 70 пациентов. Для предотвращения распространения болезни, Одесская облгосадминистрация настаивает принять дополнительные противоэпидемиологические мероприятия", - заявил замглавы ОГА Вячеслав Овечкин.
Для стабилизации ситуации в Одесской области ведется работа с учетом эпидемической обстановки, а именно:
принятые изоляционно-ограничительные мероприятия,
ведется информационно-разъяснительная работа с населением;
ведутся обучающие мероприятия для медицинских работников.
Еще в регионе создали мобильные бригады для диагностики коронавируса, которые по требованию выезжают и осуществляют забор биологического материала на ПЦР-исследование. Лабораторная диагностика и исследования осуществляется за счет госбюджета.
На время Пасхальных праздников всем руководителям религиозных организаций рекомендовано ввести дополнительные ограничительные противоэпидемические мероприятия. А именно, это проведение онлайн-трансляции богослужений для населения. При осуществлении службы избегать непосредственного контакта между людьми и соблюдать дистанцию, исходя из того, что на одного человека должно приходиться не менее 5 кв. м. площади церковного сооружения.
В храмах не может находиться более 10 представителей духовенства. Все присутствующие должны использовать средства индивидуальной защиты, а именно маски и респираторы.
Еще местные власти ограничивают доступ граждан к кладбищам. Поручено перенести поминальные дни и совершение заупокойных молитв на Троицкую родительскую поминальную субботу, 6 июня 2020 года.
Кроме того было обсуждено предоставление социальных услуг незащищенным слоям населения. Это помощь лицам пожилого возраста, лицам с инвалидностью, одиноким и одиноко проживающим лицам пожилого возраста и тому подобное.
В комплекс ограничительных противоэпидемических мероприятий на территории области относится и функционирования продовольственных рынков. На период действия карантинных мероприятий проведение любой деятельности розничных рынков запрещается.
Карантинные меры накануне празднования Пасхи ужесточили также в Сумской области, сообщает Сумская ОГА.
В частности, был введен запрет на нахождение граждан в общественных местах с 13:00 субботы и до 6:00 вторника.
Такое решение было принято в связи с множественными фактами нарушения карантинного режима жителями Сумской области.
"Впереди Пасха. И этот праздник люди должны отмечать дома, чтобы после праздничных дней в области не произошло взрыва заболеваемости коронавирусной инфекцией", — отметил Милаш.
Ужесточили карантин также во Львове. В связи с этим, в частности, будут закрыты все продуктовые рынки на территории города.
Также на Пасхальных выходных будут действовать введенные 10 апреля ограничения в Киевской области. Также усиленные карантинные меры будут уже традиционно действовать на выходных в Черновицкой области.
С 13:00 субботы, 18 апреля до 6:00 понедельника, 20 апреля в Днепропетровской области усилят карантин. Председатель Днепропетровской ОГА Александр Бондаренко призвал жителей оставаться дома, в частности, не посещать магазины и отказаться от поездок. Ограничения необходимы, чтобы избежать скопления людей во время Пасхальных праздников, подчеркнул глава региона.
"На Пасхальные праздники усиливаем карантин - соответствующее решение принял областная комиссия ТЭБ и ЧС", - пояснил Александр Бондаренко.
Областная комиссия ТЭБ и ЧС обязала органы местного самоуправления Днепропетровщины ввести дополнительные противоэпидемические мероприятия в эти выходные - в соответствии с законодательством. За соблюдением карантина в усиленном режиме будет следить Нацполиция, нарушителей будут штрафовать.
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Не можу не поширити. І тут є два аспекти. Перший юридичний - в юриспруденції я пас і вдячна була б, якби юристи пояснили: а що, стаття 181 КК в нас нечинна? Чи вона взагалі після історії з "Білим Братством" хоч десь застосовувалась?
Стаття 181. Посягання на здоров'я людей під приводом проповідування релігійних віровчень чи виконання релігійних обрядів
1. Організація або керівництво групою, діяльність якої здійснюється під приводом проповідування релігійних віровчень чи виконання релігійних обрядів і поєднана із заподіянням шкоди здоров'ю людей або статевою розпустою, -
караються обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той самий строк.
2. Ті самі дії, поєднані із втягуванням в діяльність групи неповнолітніх, -
караються позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років. (с)
І другий аспект - теологічний. Я, звісно, людина світська, але християнську історію знаю досить, щоб розуміти, що це оголошення не тільки за духом, а й за буквою християнського вчення є чистим блюзнірством, - якраз тим диявольським спокушанням, про яке написано в Євангелії (Матвія 4:1-11) і на яке Христос відреаґував словами "Одійди, Сатано!". Про мучеництво ж пізніше розміщу фраґмент із наших "Чотирьох розмов про Лесю Українку" з Блаженнішим Святославом (Шевчуком) із книги "Апокриф", яка мала презентуватись наступного тижня, але "зависла" через карантин, - то серйозна тема, яка потребує фахового коментаря (спойлер: у цьому оголошенні - теж блюзнірство: тролінґ, цинічна маніпуляція самою ідеєю мучеництва).
Верующих приглашают приехать в сквер Гамова на своих авто и поучаствовать в службе, не выходя из салона. На сцене будут читать проповеди и петь гимны, а прихожанам предлагают вместо «Аминь» мигать дальним светом, а вместо аплодисментов включать аварийку."(с)
***, Юра, или убери нах русскоязычную версию, или найми, наконец, грамотных.