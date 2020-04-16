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 Политика Украины, Общество
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 Запрет находится в общественных местах, ограничение доступа к кладбищам и штрафы, - в ряде областей ужесточили карантин на Пасхальные праздники

В нескольких областях Украины усиливают карантинные меры на Пасхальные праздники.

В Одесской области усилят меры в связи с пандемией коронавируса, сообщает пресс-служба ОГА в четверг, 16 апреля, передает Цензор.НЕТ.

"В настоящее время эпидемиологическая ситуация с заболеванием коронавирусной болезнью в Одесской области остается неблагополучной. Поскольку ареал распространения инфекции увеличился до 13 административных единиц. С начала эпидемии подтвержден диагноз Covid-19 у 70 пациентов. Для предотвращения распространения болезни, Одесская облгосадминистрация настаивает принять дополнительные противоэпидемиологические мероприятия", - заявил замглавы ОГА Вячеслав Овечкин.

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Для стабилизации ситуации в Одесской области ведется работа с учетом эпидемической обстановки, а именно:

принятые изоляционно-ограничительные мероприятия,

ведется информационно-разъяснительная работа с населением;

ведутся обучающие мероприятия для медицинских работников.

Еще в регионе создали мобильные бригады для диагностики коронавируса, которые по требованию выезжают и осуществляют забор биологического материала на ПЦР-исследование. Лабораторная диагностика и исследования осуществляется за счет госбюджета.

На время Пасхальных праздников всем руководителям религиозных организаций рекомендовано ввести дополнительные ограничительные противоэпидемические мероприятия. А именно, это проведение онлайн-трансляции богослужений для населения. При осуществлении службы избегать непосредственного контакта между людьми и соблюдать дистанцию, исходя из того, что на одного человека должно приходиться не менее 5 кв. м. площади церковного сооружения.

В храмах не может находиться более 10 представителей духовенства. Все присутствующие должны использовать средства индивидуальной защиты, а именно маски и респираторы.

Еще местные власти ограничивают доступ граждан к кладбищам. Поручено перенести поминальные дни и совершение заупокойных молитв на Троицкую родительскую поминальную субботу, 6 июня 2020 года.

Кроме того было обсуждено предоставление социальных услуг незащищенным слоям населения. Это помощь лицам пожилого возраста, лицам с инвалидностью, одиноким и одиноко проживающим лицам пожилого возраста и тому подобное.

В комплекс ограничительных противоэпидемических мероприятий на территории области относится и функционирования продовольственных рынков. На период действия карантинных мероприятий проведение любой деятельности розничных рынков запрещается.

Карантинные меры накануне празднования Пасхи ужесточили также в Сумской области, сообщает Сумская ОГА.

В частности, был введен запрет на нахождение граждан в общественных местах с 13:00 субботы и до 6:00 вторника.

Такое решение было принято в связи с множественными фактами нарушения карантинного режима жителями Сумской области.

"Впереди Пасха. И этот праздник люди должны отмечать дома, чтобы после праздничных дней в области не произошло взрыва заболеваемости коронавирусной инфекцией", — отметил Милаш.

Ужесточили карантин также во Львове. В связи с этим, в частности, будут закрыты все продуктовые рынки на территории города.

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Также на Пасхальных выходных будут действовать введенные 10 апреля ограничения в Киевской области. Также усиленные карантинные меры будут уже традиционно действовать на выходных в Черновицкой области.

С 13:00 субботы, 18 апреля до 6:00 понедельника, 20 апреля в Днепропетровской области усилят карантин. Председатель Днепропетровской ОГА Александр Бондаренко призвал жителей оставаться дома, в частности, не посещать магазины и отказаться от поездок. Ограничения необходимы, чтобы избежать скопления людей во время Пасхальных праздников, подчеркнул глава региона.

"На Пасхальные праздники усиливаем карантин - соответствующее решение принял областная комиссия ТЭБ и ЧС", - пояснил Александр Бондаренко.

Областная комиссия ТЭБ и ЧС обязала органы местного самоуправления Днепропетровщины ввести дополнительные противоэпидемические мероприятия в эти выходные - в соответствии с законодательством. За соблюдением карантина в усиленном режиме будет следить Нацполиция, нарушителей будут штрафовать.

Источник: https://censor.net.ua/n3189569
 
 
 Топ комментарии
 
Ты хочешь как в Лугандонии .. .. там уже 6 лет коммендантский час.раз введешь и останется навсегда.ты сидишь в квартире тебе похуй.а мне из за этого не сажать огород ?! Или предложишь кур собаку кота и уток на балконе держать ? И кормить их твоими с вовой перлами ? Хочешь - сиди дома ! Я выбирал свободную страну,где я могу свободно передвигаться и делать то что хочу в рамках закона и конституции.которая даёт мне на это полное право.я не преступник чтоб сидеть под домашним арестом
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И чего мне жалеть их надо? (Мозгов нет пусть ходят) Масок с фильтром взял 3 штуки, перчатки есть, очки есть даже бахилах хожу в супермаркет а дебилов только они лайкнутЗаборона перебувати в громадських місцях, обмеження доступу до кладовищ і штрафи, - в кількох областях посилили карантин на Великодні свята - Цензор.НЕТ 1544
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Клоун же пару дней назад говорило что тенденция положительная ...
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Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)
4 ч. ·

Не можу не поширити. І тут є два аспекти. Перший юридичний - в юриспруденції я пас і вдячна була б, якби юристи пояснили: а що, стаття 181 КК в нас нечинна? Чи вона взагалі після історії з "Білим Братством" хоч десь застосовувалась?
Стаття 181. Посягання на здоров'я людей під приводом проповідування релігійних віровчень чи виконання релігійних обрядів
1. Організація або керівництво групою, діяльність якої здійснюється під приводом проповідування релігійних віровчень чи виконання релігійних обрядів і поєднана із заподіянням шкоди здоров'ю людей або статевою розпустою, -
караються обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той самий строк.
2. Ті самі дії, поєднані із втягуванням в діяльність групи неповнолітніх, -
караються позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років. (с)

І другий аспект - теологічний. Я, звісно, людина світська, але християнську історію знаю досить, щоб розуміти, що це оголошення не тільки за духом, а й за буквою християнського вчення є чистим блюзнірством, - якраз тим диявольським спокушанням, про яке написано в Євангелії (Матвія 4:1-11) і на яке Христос відреаґував словами "Одійди, Сатано!". Про мучеництво ж пізніше розміщу фраґмент із наших "Чотирьох розмов про Лесю Українку" з Блаженнішим Святославом (Шевчуком) із книги "Апокриф", яка мала презентуватись наступного тижня, але "зависла" через карантин, - то серйозна тема, яка потребує фахового коментаря (спойлер: у цьому оголошенні - теж блюзнірство: тролінґ, цинічна маніпуляція самою ідеєю мучеництва).
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Как-то не слышно, чтобы хоть одного попа оштрафовали.
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В Одесской области паханат уже заявил, что не собирается ограничивать посещение церквей.
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*****, до слез! "В Одесской народной церкви нашли нестандартное решение.
Верующих приглашают приехать в сквер Гамова на своих авто и поучаствовать в службе, не выходя из салона. На сцене будут читать проповеди и петь гимны, а прихожанам предлагают вместо «Аминь» мигать дальним светом, а вместо аплодисментов включать аварийку."(с)
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Цитрус и Алло работают, а я дома сидеть должен, а они не охирели?
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Заклыкал не имеет юридической силы, я не против карантина, но не вижу смысла в нем если все равно все лазят.
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Допишите что они рекомендуют иначе Статья 33.Каждому, кто на законных основаниях находится на территории Украины, гарантируется свобода передвижения, свободный выбор места жительства, право свободно покидать территорию Украины, за исключением ограничений, устанавливаемых законом. Нарушают, протокол не законен. чрезвычайное положение не обявлено.
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Там написано заклыкал, цензор преувеличил.
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Пора вводити надзвичайний стан і комендантську годину, бо деякі люди, як барани, до них не доходить слово, іначе будемо сидіти ще пару місяців на карантині
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надзвичайний стан это полный стоп экономики + налоги можно не платить, мне по хрен пусть водят что выбрали то есть (а если у людей мозгов нет собираются идти в церковь то пускай их выбор меньше народа больше кислорода, а зе команда законом подтерлась и нельзя им верить (часто не держат слова и обманывают)
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так вони ж в церкві заражаються одні від одних, потім ходять в аптеки, магазини, банки, далі йде зараження і це все безкінечно, а економіка - вже давно не там, де треба.
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И чего мне жалеть их надо? (Мозгов нет пусть ходят) Масок с фильтром взял 3 штуки, перчатки есть, очки есть даже бахилах хожу в супермаркет а дебилов только они лайкнутЗаборона перебувати в громадських місцях, обмеження доступу до кладовищ і штрафи, - в кількох областях посилили карантин на Великодні свята - Цензор.НЕТ 1544
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Можно поподробней Ваше видение? Сколько надо времени идеально соблюдать эти ограничения? Чтоб усё стало хорошо?
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ну какое уже видение, всем нетрудоспособным сидеть дома, только когда нужно выходить в магазин и аптеку, а тем, кто работает - сделать тесты и выдать спецпропуска на работу. Церкви, лавры и прочие закрыть.
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нет ответа на главные вопросы: сколько терпеть эту мерзость и что будет, когда вытерпим?
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Ты хочешь как в Лугандонии .. .. там уже 6 лет коммендантский час.раз введешь и останется навсегда.ты сидишь в квартире тебе *****.а мне из за этого не сажать огород ?! Или предложишь кур собаку кота и уток на балконе держать ? И кормить их твоими с вовой перлами ? Хочешь - сиди дома ! Я выбирал свободную страну,где я могу свободно передвигаться и делать то что хочу в рамках закона и конституции.которая даёт мне на это полное право.я не преступник чтоб сидеть под домашним арестом
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Штрафов побольше. Штраф мгновенно убивает все вирусы.
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Что то месяц он лишь приумножает вирусы ! Если верить четвертой власти и этой клоунаде
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Без введения особого положения все ограничения свобод незаконны.
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Запрет находится в общественных местах

***, Юра, или убери нах русскоязычную версию, или найми, наконец, грамотных.
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Фактично це не заборона, а рекомендації, заклики до здорового глузду (у кого він є)
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Не было бы всего этого, если бы "уважаемый" зе-президент не запустил во время карантина миллион через границы, многие из которые просто разбежались по стране без всякой обсервации и самоизоляции. Вот теперь и приходится прибегать к таким методам, ну что же сами виноваты.
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