 Запрет находится в общественных местах, ограничение доступа к кладбищам и штрафы, - в ряде областей ужесточили карантин на Пасхальные праздники

В Одесской области усилят меры в связи с пандемией коронавируса, сообщает пресс-служба ОГА в четверг, 16 апреля, передает Цензор.НЕТ.

"В настоящее время эпидемиологическая ситуация с заболеванием коронавирусной болезнью в Одесской области остается неблагополучной. Поскольку ареал распространения инфекции увеличился до 13 административных единиц. С начала эпидемии подтвержден диагноз Covid-19 у 70 пациентов. Для предотвращения распространения болезни, Одесская облгосадминистрация настаивает принять дополнительные противоэпидемиологические мероприятия", - заявил замглавы ОГА Вячеслав Овечкин.

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Для стабилизации ситуации в Одесской области ведется работа с учетом эпидемической обстановки, а именно:

принятые изоляционно-ограничительные мероприятия,

ведется информационно-разъяснительная работа с населением;

ведутся обучающие мероприятия для медицинских работников.

Еще в регионе создали мобильные бригады для диагностики коронавируса, которые по требованию выезжают и осуществляют забор биологического материала на ПЦР-исследование. Лабораторная диагностика и исследования осуществляется за счет госбюджета.

На время Пасхальных праздников всем руководителям религиозных организаций рекомендовано ввести дополнительные ограничительные противоэпидемические мероприятия. А именно, это проведение онлайн-трансляции богослужений для населения. При осуществлении службы избегать непосредственного контакта между людьми и соблюдать дистанцию, исходя из того, что на одного человека должно приходиться не менее 5 кв. м. площади церковного сооружения.

В храмах не может находиться более 10 представителей духовенства. Все присутствующие должны использовать средства индивидуальной защиты, а именно маски и респираторы.

Еще местные власти ограничивают доступ граждан к кладбищам. Поручено перенести поминальные дни и совершение заупокойных молитв на Троицкую родительскую поминальную субботу, 6 июня 2020 года.

Кроме того было обсуждено предоставление социальных услуг незащищенным слоям населения. Это помощь лицам пожилого возраста, лицам с инвалидностью, одиноким и одиноко проживающим лицам пожилого возраста и тому подобное.

В комплекс ограничительных противоэпидемических мероприятий на территории области относится и функционирования продовольственных рынков. На период действия карантинных мероприятий проведение любой деятельности розничных рынков запрещается.

Карантинные меры накануне празднования Пасхи ужесточили также в Сумской области, сообщает Сумская ОГА.

В частности, был введен запрет на нахождение граждан в общественных местах с 13:00 субботы и до 6:00 вторника.

Такое решение было принято в связи с множественными фактами нарушения карантинного режима жителями Сумской области.

"Впереди Пасха. И этот праздник люди должны отмечать дома, чтобы после праздничных дней в области не произошло взрыва заболеваемости коронавирусной инфекцией", — отметил Милаш.

Ужесточили карантин также во Львове. В связи с этим, в частности, будут закрыты все продуктовые рынки на территории города.

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Также на Пасхальных выходных будут действовать введенные 10 апреля ограничения в Киевской области. Также усиленные карантинные меры будут уже традиционно действовать на выходных в Черновицкой области.

С 13:00 субботы, 18 апреля до 6:00 понедельника, 20 апреля в Днепропетровской области усилят карантин. Председатель Днепропетровской ОГА Александр Бондаренко призвал жителей оставаться дома, в частности, не посещать магазины и отказаться от поездок. Ограничения необходимы, чтобы избежать скопления людей во время Пасхальных праздников, подчеркнул глава региона.

"На Пасхальные праздники усиливаем карантин - соответствующее решение принял областная комиссия ТЭБ и ЧС", - пояснил Александр Бондаренко.

Областная комиссия ТЭБ и ЧС обязала органы местного самоуправления Днепропетровщины ввести дополнительные противоэпидемические мероприятия в эти выходные - в соответствии с законодательством. За соблюдением карантина в усиленном режиме будет следить Нацполиция, нарушителей будут штрафовать.