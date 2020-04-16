EN|RU|UK
COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Подозрение Чорновол Пожары в зоне ЧАЭС Денис Ермак и Гео Лерос
 Общество
  1527  19
Все про:Днепр_город (2994) религия (794) УПЦ МП (1043) церковь (1097)

 Настоятель храма УПЦ МП в Днепре купил участок в 25 соток и в этот же день объявил сбор на нужды храма на свою личную карту, - СМИ. ФОТО

Настоятель храма Иверской иконы Божией Матери, протоиерей Николай Несправа владеет домом в Днепре на 200 квадратов, а также несколькими земельными участками и недвижимостью в Днепропетровской области.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Слідство.Info".

14 апреля на странице храма в Фейсбуке была опубликована просьба о пожертвованиях. "В связи с введением карантина, финансовая поддержка храма значительно оскудела. Богослужения не прекращаются, средства на социальные проекты, коммунальные платежи и хозяйственные расходы стремительно истощаются. Просим поддержать нас в трудную минуту", — сказано в сообщении.

Настоятель храма УПЦ МП в Днепре купил участок в 25 соток и в этот же день объявил сбор на нужды храма на свою личную карту, - СМИ 01

В этот же день настоятель храма Николай Несправа приобрел земельный участок площадью 25 соток в селе Шульговка в 70 километрах от Днепра. Говорит, что за собственные средства.

Смотрите на Цензор.НЕТ: В Черновицкой области священник с коронавирусом заявил, что результаты теста ложные и собирается проводить богослужения, - глава ОГА Осачук. ВИДЕО

"У меня есть работа. Я работаю в университете внутренних дел (Днепропетровский государственный университет внутренних дел. - Ред.), я профессор кафедры международных отношений. Кроме этого, хобби — я 20 лет занимаюсь ландшафтным дизайном, экодизайном", — отмечает Несправа.

В этом же селе у протоиерея есть еще один участок площадью 25 соток и небольшое помещение. По словам настоятеля, они достались ему в подарок. Несправа говорит, что будет выращивать на этих участках растения, занесенные в Красную книгу. Он утверждает, что новый участок находится рядом со старым. Но по данным кадастровой карты, между ними растет лес.

Настоятель храма УПЦ МП в Днепре купил участок в 25 соток и в этот же день объявил сбор на нужды храма на свою личную карту, - СМИ 02

Живет священник в частном доме в Днепре, который, по его словам, имеет 200 квадратов площади и размещается на участке площадью пять соток. "Я в этом доме живу 20 лет", — говорит настоятель храма и добавляет, что дом достался ему от родителей.

Настоятель храма УПЦ МП в Днепре купил участок в 25 соток и в этот же день объявил сбор на нужды храма на свою личную карту, - СМИ 03

Смотрите на Цензор.НЕТ: Десятки верующих, священники без масок, - в Сети показали, как в УПЦ МП в Ривном освящают вербу. ВИДЕО

Также Николаю Несправе с 2014 года принадлежат два участка общей площадью 20 соток в селе Царичанка, расположенном на расстоянии 90 километров от областного центра. По словам настоятеля, на них хотели создать лабораторию экологических исследований, но неудачно выбрали место, так что участки стоят заброшенными.

Храм Иверской иконы Божией Матери принадлежит к Днепропетровской епархии УПЦ Московского Патриархата. Он был построен в 1998 году в сосновом лесу в северной части Днепра. С тех пор его настоятелем является Николай Несправа.

Также на Цензор.НЕТ: УПЦ МП планирует провести пасхальные богослужения на улице, несмотря на коронавирус. ВИДЕО

Онлайн-сбор пожертвований Несправа объясняет тем, что эти средства нужны для обеспечения работы храма. "Мы посоветовались, каким способом лучше собирать пожертвования, и решили сделать через эту услугу", — говорит он. По его словам, за последние сутки поступило около восьми тысяч гривен пожертвований.

Источник: https://censor.net.ua/n3189566
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Государство не имеет права вмешиваться в дела церкви! ))
 показать весь комментарий
 
Закона о рынке земли еще нет... никакой продажи земли поэтому и быть не может.. Тем не менее уже 20 лет все покупают и продают землю.... Удивительная страна Украина...
 показать весь комментарий
 
 
то рынок земли сельхозназначения, под застройку-огороды земля продается уже давно
 показать весь комментарий
 
 
Земля сільгосппризначення не продається! А під забудову, торгівлю чи виробництво - будь ласка. 25 сотих то зрозуміло, що під забудову, то не проблема. Питання в іншому - стратився піп, тому й збір коштів оголосив. Треба ж йому якось витрати компенсувати, а то ж бідака вдушиться від такої втрати.
 показать весь комментарий
 
 
Вы путаете землю разного назначения
 показать весь комментарий
 
Сразу вспоминается эпизод с Юрием Деточкиным,продававшим машину какому-то служителю церкви Настоятель храма УПЦ МП в Днепре купил участок в 25 соток и в этот же день объявил сбор на нужды храма на свою личную карту, - СМИ - Цензор.НЕТ 9057
 показать весь комментарий
 
 
Верующие, обращаюсь к вам - это ваш посредник к богу? Кроме как тупыми баранами по другому вас не назовешь
 показать весь комментарий
 
Тоже мне новость. Жадность московских попов это уже классика жанра
Настоятель храма УПЦ МП в Днепре купил участок в 25 соток и в этот же день объявил сбор на нужды храма на свою личную карту, - СМИ - Цензор.НЕТ 1219
 показать весь комментарий
 
 
Духовно, скрепно, благолепно и богоугодно. Пошто на батюшку **** возводить-то, окаянные?
 показать весь комментарий
 
Повадки настоятеля очень похожи на Коломойского. Не брат ли?
 показать весь комментарий
 
Какой разносторонний батюшка -латафундист, ученный-ботаник, на научные исследование деньги собирает
 показать весь комментарий
 
Вера в бога заключается в правильных поступках и действиях, а облизывания икон и донаты попам, этом все хреномантия, которую вбили в головы протяжении столетий нищему и тупому населения.
 показать весь комментарий
 
Правы были декоммунизиоованные: религия - опиум для народа. Игорный бизнес запретили, зато религиозный бизнес процветает.
 показать весь комментарий
 
Тю дурак. Мог сказать служакам - вывсеврети, кто не верит - "гореть вечно". Ану пшли вон а не то наложу, и анафему тоже. Отлучу от мечети, Перуна и Аполлона, кто уж во что верит - прочь, вы кто такие? - я вас не звал!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх