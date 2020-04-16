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 Политика Украины, Общество
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 Рада поддержала в первом чтении законопроект об ответственности за повреждение телекоммуникационных сетей

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №2654 об усилении защиты телекоммуникационных сетей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, "за" проголосовали 315 нардепов.

Законопроектом предусмотрено, что нарушение правил охраны телекоммуникационных сетей или повреждения телекоммуникационной сети или технических средств телекоммуникации или сооружений связи, входящих в состав такой сети, если оно не вызвало прекращение предоставления телекомуслуг, влечет за собой наложение штрафа на граждан в размере от 100 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан (1700 - 3400 гривен) и на должностных лиц - в размере от 300 до 400 таких минимумов (5100 - 6800 гривен).

В документе прописано, что умышленное повреждение или разрушение телекоммуникационной сети или техсредств телекоммуникации или сооружений связи, которые входят в состав телекомсетей, если такие действия повлекли прекращение предоставления телекоммуникационных услуг, наказывается штрафом от 1 до 3 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (17 000 - 51 000 гривен) или ограничением свободы на срок от одного до трех лет, или лишением свободы на тот же срок.

Те же действия, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц, или общеопасным способом, наказываются лишением свободы на срок от трех до шести лет.

Если указанные выше действия нанесли материальный ущерб в крупных размерах или повлекшие тяжкие последствия, они караются лишением свободы на срок от шести до десяти лет с конфискацией имущества.

В законе прописано, что имущественный вред признается в крупных размерах, если он в три тысячи и более раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан на момент совершения преступления.

"Тяжелыми последствиями в этой статье считаются действия, повлекшие прекращение предоставления телекоммуникационных услуг на объекты критической инфраструктуры, учреждения здравоохранения, правоохранительным органам, органам государственной власти, частям пожарной охраны, подразделениям Вооруженных сил Украины, другим стратегически важным объектам для функционирования экономики, национальной безопасности государства и общества", - указано в тексте документа.

Источник: https://censor.net.ua/n3189561
 
 
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Это сейчас прям ****** важный закон! Вот срочно надо было головать! Идиоты
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Конечно важный : налогов нет, хоть штрафами заполнить бюджет надо.
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Скоро узнаете почему это важнейший закон: посмотрите что такое Г5 + Адренохром+ QANON.
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"Украина, которая сейчас представлена ​​в бюро Комитета ООН по вопросам информации, поддерживает инициативу Антониу Гутерреша по противодействию фейкам и дезинформации вокруг пандемии COVID-19." /// общественно важную информацию, которую хотят скрыть : G5 + Адренохром + QANON.
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Рада поддержала в первом чтении законопроект об ответственности за повреждение телекоммуникационных сетей - Цензор.НЕТ 1078

ВР полностью подконтрольна глобалистам.
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Если кабель украл - 17000 грн . А если в парк вышел погулять, или на берег моря - тоже 17000 грн. Так что эти преступления одинаковы.
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Коли вже даватимуть оту зєлєну тисячу ?
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Побільше штрафів! Єрмаку час міняти мерседес, та й Вовік давно в Омані не відпочивав.
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"Вон он, змей, в окне маячит -
За спиною штепсель прячет,
Подал знак кому-то - значит
Фельдшер вырвет провода."

страховка дротив рабиновича...
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