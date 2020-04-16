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 Политика Украины, Общество
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 В плену наемников РФ на Донбассе остаются 50 украинцев, - Восточноукраинский центр общественных инициатив. СПИСОК

16 апреля 2020 г состоялся обмен удерживаемыми лицами с наемниками РФ на Донбассе.

Из тюрем "ДНР" освободили 9 пленных, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Восточноукраинский центр общественных инициатив".

  1. Алакоз Александр
  2. Гриненко Николай
  3. Илюхин Николай
  4. Карась Владимир
  5. Костев Евгений
  6. Помеляйко Александр
  7. Садовский Александр
  8. Сирык Вадим
  9. Шайдов Виктор

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Из тюрем "ЛНР" освободили 11 пленных:

  1. Желдак Виталий
  2. Мироныч Сергей
  3. Можаев Валентин
  4. Полозов Николай
  5. Попова Алевтина
  6. Русинов Сергей
  7. Сливка Иван
  8. Сливка Александр
  9. Табачный Александр
  10. Штиль Александр
  11. Яковенко Александр

"Восточноукраинский центр общественных инициатив" отмечает, что на обмен не попали более 50 пленных, в частности (приводим список на языке оригинала):, 

  1. Атаманчук Віталій
  2. Боранов (Божок) Станіслав
  3. Гаррюс Андрій
  4. Геремес Сергій
  5. Гордійчук Юрій
  6. Горобець Василь
  7. Грек Владислав
  8. Григоров Антон
  9. Гриненко Микола
  10. Дреєв Вадим
  11. Дубровін Сергій
  12. Єна Артем
  13. Желдак Віталій
  14. Засипка В’ячеслав
  15. Качинський Андрій
  16. Ковальчук Богдан
  17. Корсун Павло
  18. Котенко Катерина
  19. Мазуров Сергій
  20. Максимчук Геннадій
  21. Малюх Анатолій
  22. Матвійчук Геннадій
  23. Матюшенко Валерій
  24. Мирончук Ігор
  25. Москаленко Сергій
  26. Назаренко Ігор
  27. Оніщук Роман
  28. Панченко Станіслав
  29. Парвоторов Дмитро
  30. Парфенюк Дмитро
  31. Пастернак Олександр
  32. Пєх Олена
  33. Подвезко Павло
  34. Сагайдак Роман
  35. Сандулов Петро
  36. Сидоренко Андрій
  37. Синюков Володимир
  38. Сінченко Григорій
  39. Ставцев Євген
  40. Страхов Андрій
  41. Твердой Роман
  42. Федорук Олена
  43. Філіпченко Віктор
  44. Хальдун Наеф Сайл Харахшех
  45. Хараберюш Дмитро
  46. Хараберюш Сергій
  47. Хотєнов Сергій
  48. Черевченко Юрій
  49. Чміль Віталій
  50. Юрчак Марина
Источник: https://censor.net.ua/n3189557
 
 
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Так они меняют сепаров на простых дыныровцев, которых похватали на улицах. Те люди сделали свой выбор- решили жить там, не пеняйте и не просите помощи в Украине. Только 3, кажется, военных отдали из 20, а сколько мы выдали убийц украинских солдат, всяких шпионов-сбушников, организаторов террактов. Это бессмысленный и бесконечный обмен, если они будут хватать свое быдлонаселение, а мы отдавать преступников Украины взамен.
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Не наёмники РФ , а предатели Украины , вроде Сивохи или дЕрьмака .
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Обмін був анонсований вчора за підсумками зустрічі ТКГ, але він більш схожий на політичну акцію, ніж на справжнє визволення, заявив Станіслав Асєєв в ефірі програми «Коментар з Христиною Шкудор».
За словами журналіста, у списку людей, яких планується визволити з полону, немає тих, кого, на думку Асєєва, треба врятувати якомога скоріше.
«Жодної людини з цих списків, які зараз в мережі продемонстрували бойовики, я не знаю, - заявив експолонений. - Там немає тих прізвищ, яких я передав президенту. Я передав В плену наемников РФ на Донбассе остаются 50 украинцев, - Восточноукраинский центр общественных инициатив - Цензор.НЕТ 4006 81 людину».

Джерело: ІА «Вчасно» - https://vchasnoua.com/donbass/64833-politychna-aktsiia-a-ne-spravzhnie-vyzvolennia-asieiev-pro-nastupnyi-obmin-polonenymy
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Ну дык царь не должен думать о каждом,царь должен думать о важном! Вот и выходит, отдали затребованых расеей уродов взамен на этажынашихлюдей.
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вы думали увидеть фамилии 9-ти пленных таксистов?
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Ты, лять,за год задолбал менять "всех на всех"...Ты всех таксистов с дыры собрался "освободить",кретин?
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когда зеля отдаст всех что нужно коцапам они его пошлют и будут шантажировать оставшимися в плену украинцами
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