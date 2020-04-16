 В плену наемников РФ на Донбассе остаются 50 украинцев, - Восточноукраинский центр общественных инициатив. СПИСОК

Из тюрем "ДНР" освободили 9 пленных, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Восточноукраинский центр общественных инициатив".

Алакоз Александр Гриненко Николай Илюхин Николай Карась Владимир Костев Евгений Помеляйко Александр Садовский Александр Сирык Вадим Шайдов Виктор

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Из тюрем "ЛНР" освободили 11 пленных:

Желдак Виталий Мироныч Сергей Можаев Валентин Полозов Николай Попова Алевтина Русинов Сергей Сливка Иван Сливка Александр Табачный Александр Штиль Александр Яковенко Александр

"Восточноукраинский центр общественных инициатив" отмечает, что на обмен не попали более 50 пленных, в частности (приводим список на языке оригинала):,