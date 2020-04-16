 Рада поддержала изменения в закон о местном самоуправлении

Как сообщает Цензор.НЕТ, за документ проголосовали 264 народных депутата.

Законопроект предусматривает, что определение административных центров территориальных громад и утверждение территорий громад осуществляет правительство. Также решение Кабинета Министров об определении админцентров территориальных громад и их территорий подается в Центризбирком, чтобы он принял решение о назначении первых местных выборов депутатов сельских, поселковых, городских советов и сельских, поселковых, городских председателей соответствующих громад.

Кроме этого, документ предусматривает, что административным центром территориальной громады, можно определить населенный пункт, имеющий развитую инфраструктуру.

В документе отмечается, что в 2020 году первые местные выборы депутатов сельских, поселковых, городских советов и соответствующих сельских, поселковых, городских председателей территориальных общин, территории которых утверждены Кабмином на основании этого закона, должны состояться одновременно с очередными местными выборами этого года.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования. В течение трех месяцев со дня вступления документа в силу Кабмин должен подготовить и подать на рассмотрение Верховной Рады Украины законопроекты о ликвидации и образования районов.

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