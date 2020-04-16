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 Политика Украины, Общество
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 В ВСУ зафиксирован второй летальный случай от COVID-19, - Командование Медсил (обновлено)

В Вооруженных Силах Украины зафиксирован второй летальный случай от коронавируса.

Об этом сообщает Командование Медицинских сил ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня в реанимационном отделении Львовской областной инфекционной больницы из-за острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, умер работник Вооруженных Сил Украины", - говорится в сообщении.

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"Первые признаки болезни у него появились еще 01.04.2020 г.. (повышенная температура и затрудненное дыхание). В связи с ухудшением самочувствия 08.04.2020 он был доставлен о Львовскую областную инфекционную больницу, где находился на стационарном лечении в реанимационном отделении, подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и получал необходимое лечение. Заболевание острой респираторной болезнью COVID-19 было подтверждено с помощью ПЦР-тестирования 12.04.2020. Сегодня 16.04.2020 в 10.20. он умер. По имеющейся информации у мужчины кроме острой респираторной болезни Covid-19 были сопутствующие заболевания. Выражаем соболезнования близким и родным", - добавили в Медсилах.

В ВСУ зафиксирован второй летальный случай от COVID-19, - Командование Медсил 01

Источник: https://censor.net.ua/n3189544
 
 
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Це з якими супутніми захворюваннями його взяли в ВСУ?
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По-людські ж написано - "працівник". Міг буть і інвалідом, і пенсіонером... Наприклад, працював у ремонтній майстерні, комірником...
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Наверное,вирус мало изучен и коварен. Читаю ,что ему попадались не старые и без сопутствующих болезней люди , а он ,гад, их всё таки одолевал. Соболезнование родным.
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