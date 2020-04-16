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 Политика Украины
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Материалы по теме:
Все про:Порошенко (18088) ПР (11326) Янукович (30585) Чорновол Татьяна (577) евромайдан (6903) ГБР (1151)

 Порошенко о деле Чорновол: Мы будем защищать каждого, кто окажется под давлением "клики Януковича"

Уголовное преследование активистки Майдана, народного депутата восьмого созыва Татьяны Чорновол - это спланированная атака соратников Януковича на участников Революции Достоинства.

Об этом сказал журналистам пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии.

Он отметил, что преследование оппозиции и попытки ограничить ее парламентские права - это явления одного порядка.

"Я четко подчеркиваю еще раз - это попытка реванша, это конкретные действия соратников Януковича, которые были назначены, десантированы в правоохранительные, прокурорские и судебные структуры", - подчеркнул Порошенко.

"На сегодняшний день - это не только Татьяна. Вызвали на допрос депутата нашей фракции Владимира Вятровича за шаги по чествованию Голодомора. Продолжается давление на Софию Федыну. Продолжается давление на Марусю Звиробий. Продолжается давление на других наших депутатов, включая вашего покорного слугу", - добавил Порошенко.

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"Я думаю, что это из одного ряда с теми попытками ограничить права оппозиции, которые мы видим сегодня в зале. Вместо того, чтобы объединить государство, вместо того, чтобы объединить все политические силы вокруг защиты Украины, украинского населения от коронавируса, они пытаются их раскалывать", - отметил Порошенко.

"Мы будем защищать Таню Чорновол. Мне было очень приятно, когда ОО "Дело общин" буквально за один - два часа собрала на адвокатские услуги уже более 140 000 гривен. И так же мы будем защищать каждого, кто будет находиться под давлением этой "клики Януковича", которая находится в правоохранительных органах включая Бабикова, который сейчас претендует на то, чтобы возглавить ГБР. Посмотрите - прямой конфликт интересов: он получал деньги от Януковича - и на сегодняшний день расправляется с Героями Майдана", - заявил Порошенко.

Источник: https://censor.net.ua/n3189538
 
   
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Кірюшко, а що таке- ти знов адмінів допік? Я ж тобі казав що ти, ну ти сам розумієш!)))
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Хорошие свинки! Похожи на зельцманботов!
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уже смешно Порошенко о деле Чорновол: Мы будем защищать каждого, кто окажется под давлением "клики Януковича" - Цензор.НЕТ 9525 какой Порох многогранный оказуетцца, может у Овоща министром подрабатывать и "папиком нации" быть притом одновременно...
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А, это ты, привет! Ну что новинького в мусорном баке большого яблока?
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Видимо и для бомжей там лихие времена настали...наверно скучаеш за объедками из ресторана?
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так краще вже міністр, ніж штатний тупий клован.
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та итить, я не доктор...........вы задолбали, я не лечу вывихнутые мозги у порохоботов, я над вами просто ржу Порошенко о деле Чорновол: Мы будем защищать каждого, кто окажется под давлением "клики Януковича" - Цензор.НЕТ 2579
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Оно совсем упоротое.
Само и основало эту "клику Януковича" . То есть партию рыгов.
Потом в 2005 развалило помаранчевую коалицию и вернуло в Украину из москвы эту самую клику.
В 2009 сделало все возможное и невозможное, чтоб не пустить во власть Тимошенко и тем самым отдать власть всё тем же рыгам.
На выборах 2019 та же история. И снова по-сути привёл рыгов к власти. Они ему в 100 раз комфортнее чем Тимошенко. Потому как с рыгами рыг-основатель договорится всегда.
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А що він мав зробити своїм однопартійцям, у яких на нього тонни компромату? Це ж тільки рибка гупі не збагнути, бо памʼять 3 секунди!
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Кругова порука як і в будь-якій банді.
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Скажи вашему ********** пусть пабедит короновирус,как пабедил коррупцию,хотя бы за 2 недели
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зараз набіжать.
їм же більше ніде писати, в Зелі успіхів нема, про його зашквари вони воліють помовкувати..
тільки теми про Петю їх надихають..
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Хай ще на питання повідповідають замість блазня, бо йому ж самому ніколи... Порошенко о деле Чорновол: Мы будем защищать каждого, кто окажется под давлением "клики Януковича" - Цензор.НЕТ 5241

Порошенко о деле Чорновол: Мы будем защищать каждого, кто окажется под давлением "клики Януковича" - Цензор.НЕТ 4103

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"А в ответ -тишина...
Лучше б, ****, сидел ты в "квартале" .
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73 % это набрал Путьлер на выборах Крысадэнта РАБссии.Зеля набрал на 0,25% меньше.Совпадение? Не думаю... Порошенко о деле Чорновол: Мы будем защищать каждого, кто окажется под давлением "клики Януковича" - Цензор.НЕТ 3102
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Ну що ? Обрали "менше" зло на радість фуйлуші ?
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за 5 лет и пальцем ни тронул никого из клики януковича, кум ген прокурор заваливал дела по ригам и расстрелам. И тут оно вылезло... Иди на свалку истории, подонок.
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це якось виправдовує більш сміливі кроки Зюзі ?
при Петі риги сиділи тихо і не сунулись, а зараз творять що бажають за повної підтримки ТВОЄЇ влади.
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Так они же на кацапстан сдрыснули, а теперь зебилы им позволили вернуться и гадить дальше.
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він такого не обіцяв ні тоді ні зараз. Це ти обіцяєш, а Петро потім скаже, що він такого не обіцяв.
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А кто же обещал доллар по десять и АТО за лічені години? Пушкин?
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Он даже от управления фабрикой Рошен для этого дела отказался!
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Веревка и мыло для слуг как-то надежнее.
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кашляйте, чхайте і пердіть без обмежень) на здоров'я!)))
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петрик дещо з датою початку реваншу заплутався..но то таке, як на нього, то майже і не збрехав..
https://www.unian.net/politics/1073682-firtash-myi-dobilis-chego-hoteli-poroshenko-stal-prezidentom-klichko-merom.html
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чи не головна риса ознака кожного упоротого зебіла, в т.ч. Fobos - нагла і цинічна брехня з Г+Г, беніного ресурсу
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шо саме брехня..? о великий з найвеличних свідків покращення по-новому прямо сьогодні..
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Говорят, что когда Порошенко с Кличко приехали в Вену к Фирташу, он кричал, кто угодно только не Порошенко! И Кличко кричал. И сам Порошенко тоже. И все плакали
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Зараз, пан Порошенко, ви вимушені захищати та захищатися, а треба було свого часу не загравати з українофобами на кшалт мертвечука та іншою мразотою, а нищити їх, давити повсякчасно, вичавлювати з української землі. Було все: і ситуація, і підтримка народу. Не було політичної волі та розуміння старої істини: "так буде не завжди"
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свій до свого по своє..
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Я колись теж так думав, як ви що - це просто помилка, недалекоглядність. І так само вірив в це, коли блукав пустими осередками "БПП" на початку 2019. За зачиненими дверима. А "штаб" просто самоусунувся від виборчої кампанії. Але зараз я розумію, що це ніякі не помилки були, а цілком свідомі дії.
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Та ну що ви. Мертвечук це ж бувший подельнік Петра. До того ще й партійний босс в СДПУо
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Петя не фиг ее защищать,ее любой психиатр защитит..
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Черчилль выиграл войну,но с треском проиграл выборы в 1945 году.Вывод? Черчилль и Порошенко фошЫзды Порошенко о деле Чорновол: Мы будем защищать каждого, кто окажется под давлением "клики Януковича" - Цензор.НЕТ 9395
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Будет защищать каждого.... А кого вы вообще знаете из каждых? Или это про особенных каждых?
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Ты хоть в школе учился? Порошенко о деле Чорновол: Мы будем защищать каждого, кто окажется под давлением "клики Януковича" - Цензор.НЕТ 8285или как маршал Жюков закончил 4 класса???
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Да учился. А ты думаешь, что все , как ты, сразу начали под себя ходить, а не в школу?
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Самый крутой комплимент Порошенко получил от кремлевской пропагандонши Ольги Скабеевой : ВСЕ КТО УГОДНО,только не Порошенко.
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А министры Януковича входят в его клику или только куховарки с водителями?
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Порошенко, пошёл ты на .... , ты такое самое чмо как и Моника Зеленски.

Ты тоже несёшь ответственность , что это недоразумения от природы , не лох в 42 стал президентом.
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А ти хотів би в себе, в Данії, обрати диктатора, який би все вирішував одноосібно замість парламенту, замість суду?
Ярсусь думаю, що тобі цього навіть не дозволили, хоча ті ж самі твої сусіди...
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Что ты вообще пиз .. ? Когда порошенко присваивает генеральские звания своему охраннику , так это не диктатор , а если делать хорошие дела для украинского общества, так он тут не причём , это парламент? ***.. вы лживые и лицемерные
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А че ж ты пеця этой клике янукевича не прижал яйца в свое время?? Или типа не было за что?!!
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Это всё равно, что прижать свои яйца...
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то фсё патрашенка винуваааатый, то он нас заставил быть дебиламииииии! хнык, хнык..... Порошенко про справу Чорновол: Ми будемо захищати кожного, хто опиниться під тиском "кліки Януковича" - Цензор.НЕТ 9663
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Порошенко своєю тотальною брехнею (в тому числі і тисячами найманих тролів) довів ситуацію до абсурду, коли люди взагалі перестали вірити політикам і проголували за клоуна.
Така ціна непокараної брехні.
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РАБссия поставила Дональда Трампа президентом не вмешиваясь в выборы в Штатах.Шампусь пили даже Жиринжопский и дохлый пысатель нацбол Эдичка Лимонов Порошенко о деле Чорновол: Мы будем защищать каждого, кто окажется под давлением "клики Януковича" - Цензор.НЕТ 5427 .в выборы в Украине крысы кремля не вмешивались,Зеля пабедила Чесна..
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А хтось в цій кліці цілим міністром був і справи проти того ж енакієвського і клюєва при ******* закрили і зняли міжнародний розшук. Того ж гепу і ко можна було сміливо садити за збіговисько ригів на перефирії.
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Быдло,вам нужен даже не Зеля...а Шариков и Швондер и чтоб сидели в норах самоизоляции и Карантина.ВЫ ЭТО ЗАСЛУЖИЛИ... Порошенко про справу Чорновол: Ми будемо захищати кожного, хто опиниться під тиском "кліки Януковича" - Цензор.НЕТ 285
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Петю пакуйте ,это он дал Медведчуку каналы и полную свободу действий ,это он сел на потоки рыгов ,это благодаря ему Украина профукала свой шанс войти в Европу и стать там равной среди равных ,На нары Пэтю и ВСЕХ его подельников ,это не расправа это СПРАВЕДЛИВОСТЬ !!! Порошенко про справу Чорновол: Ми будемо захищати кожного, хто опиниться під тиском "кліки Януковича" - Цензор.НЕТ 9455
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Зеленський, я дуже тебе прошу, не смій звертатись до Нації!!!Звертайся до насєлєнія!!!

До Нації ти ніякого відношення не маєш!!!
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Зебилы, а вы ведь ржали год назад, когда вам говорили, что майдановцев, волонтеров, добровольцев и украинских военных начнут преследовать и сажать в тюрьмы...

Будьте вы прокляты, твари....
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как же это противно...индульгенциями для клики овоща хто торговал?
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Кучма назначил лично Ведмедчука САМ,без согласования с Порошенко,вы даже эту мелочь не знаете,потому что Ведмедчук был у Кучмы шестеркой...Бараны пля... Порошенко про справу Чорновол: Ми будемо захищати кожного, хто опиниться під тиском "кліки Януковича" - Цензор.НЕТ 5813 Порошенко про справу Чорновол: Ми будемо захищати кожного, хто опиниться під тиском "кліки Януковича" - Цензор.НЕТ 5813
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Порох, а чому ці всі ригівські вбивці і ублюдки зараз знову при владі? Чи не тому що ти їх не посадив за злочини? Чому Портнов і Медведчук не були заарештовані??? Хто з російських вбивць і їх помічників на зразок олігарха Ахметова поніс покарання?
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Фонд Петра Порошенка розвозить допомогу людям похилого віку Зеленський побажав усім 36,6 і попросив мити руки
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Порошенко играет роль главного защитника и спасителе всех жертв Майдана. Раньше, когда он был Президентом как-то видно руки не доходили, или были заняты другими делами, или не ему докладывали - он не знал...
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