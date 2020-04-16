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 Политика Украины
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 Рада приняла законопроект об изменениях в Регламент. ВИДЕО

Верховная Рада проголосовала во втором чтении за законопроект №1043 о внесении изменений в Регламент по противодействию злоупотреблениям правами народных депутатов в ходе законодательной процедуры.

"За" проголосовали 242 народных депутата, передает Цензор.НЕТ.

Документ предусматривает, что в случае представления к законопроекту, который готовится ко второму чтению, более 500 поправок, в парламенте может быть применена специальная процедура рассмотрения. Для запуска соответствующей процедуры народные депутаты должны собрать 150 подписей, а дальше - поддержать ее 226 голосами. Далее в течение двух дней после применения процедуры все фракции должны подать от себя по 5 поправок из перечня отклоненных, на которых они бы хотели настаивать при рассмотрении в сессионном зале. Внефракционный депутат может подать одну правку.

По словам зампредседателя фракции "Слуга народа" Евгении Кравчук, эту процедуру применят при рассмотрении законопроекта о банках, в который подано 16 тыс. поправок.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Антиколомойский" законопроект Рада может рассмотреть в конце апреля - начале мая, - "слуга народа" Кравчук

Источник: https://censor.net.ua/n3189537
 
 
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За це рішення проголосували депутатів 242 депутати. Більшість з фракції "Слуга народу", а також частина фракції ОПЗЖ та група "Довіра".
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Так частина ОПЗЖ тепер вже за "антибанківський" закон?
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Не знаю, казали що там положення антиконституційні. Напевно, за сам закон не будуть голосувати, а тут допомогли. Я розчарований діями ОПЗЖ.
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ну и правильно, а то 6000 поправок от очень умного продавца половой доски полякова
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Ну и хорошо, это был полный идиотизм когда любой депутат мог подать тысячи правок и заблокировать парламент.
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В черговий раз коаліція Слуга + Колоборанти приймають закони ледве перетнувши необхідний мінімум в 225 голосів. Що Зеленський пообіцяв Ху№лу в обмін на це голосування?
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Походу дійсно якийсь договорняк з частиною ОПЗЖ. Поки що Батьківщина найбільш опозиційна до слуг фракція. ЄС та ОПЗЖ час від часу підголосовують "слугам".
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Я конечно за закон против Коломойского, но депутатов лишили законодательной инициативы. Все законы теперь буду приниматься кулуарно: Зеля, Ермак, Арахимия. Думаю это сделали специально.
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"розвели як котят"... І тепер можна самим вносити поправки, а потім любий закон приймати по спрощенній процедурі.
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Але тут цікаво інше. В Слуг стабільно вже 200-206 депів за контраверсійні закони. Тобто монобільшості нема.
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Это последняя точка - ВР уже пора палить вместе со слугами урода и иже с ними !!! Рада ухвалила законопроєкт про зміни до Регламенту - Цензор.НЕТ 5787
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Народу виднее кто против слуг народа тот сядет))
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Особенно умиляет определение "противовравне заподiяння смертi", типа бывает правовое, т.е. законное убийство а бывает незаконное.
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