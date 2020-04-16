 Рада приняла законопроект об изменениях в Регламент. ВИДЕО

"За" проголосовали 242 народных депутата, передает Цензор.НЕТ.

Документ предусматривает, что в случае представления к законопроекту, который готовится ко второму чтению, более 500 поправок, в парламенте может быть применена специальная процедура рассмотрения. Для запуска соответствующей процедуры народные депутаты должны собрать 150 подписей, а дальше - поддержать ее 226 голосами. Далее в течение двух дней после применения процедуры все фракции должны подать от себя по 5 поправок из перечня отклоненных, на которых они бы хотели настаивать при рассмотрении в сессионном зале. Внефракционный депутат может подать одну правку.

По словам зампредседателя фракции "Слуга народа" Евгении Кравчук, эту процедуру применят при рассмотрении законопроекта о банках, в который подано 16 тыс. поправок.

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