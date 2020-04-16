 "На меня вешают эту смерть без каких-либо доказательств и причинно-следственных связей", - Чорновол о подозрении. ДОКУМЕНТ

Об этом Чорновол написала в Facebook и опубликовала документы с текстом подозрения, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня на суде впервые прочитала подозрение, ведь я то знаю, что не причастна к трагедии - смерти гражданина Захарова. Я лично занималась эвакуацией работников офиса Партии Регионов. Даже те куцые данные, которые есть в материалах дела и предоставленные мне в ходатайстве о мере пресечения, свидетельствуют, что гражданин Захаров почему-то зашел в задымленные помещения после того, как активистов Майдана там уже не было, пожар был потушен пожарными и территория была занята беркутом и вооруженными титушками", - написала Чорновол.
Она добавила: "В подозрении на меня вешают эту смерть без каких-либо доказательств и причинно-следственных связей".
Бывшая народный депутат прокомментировала мотив, описанный в подозрении.
"В первом абзаце цель моих действий - "проникновение" в офис ПР. Подтверждаю. Однако, в следующем абзаце следствие утверждает без каких-либо доказательств, что мои действия были "направлены на умышленное противоправное причинение смерти другим людям", в следующем абзаце снова с "целью умышленного противоправного причинения смерти охранникам и другим сотрудникам Центрального аппарата "Партии Регионов". То есть это уже обвинение в покушении на массовые убийства? Как этот мотив, установленный следствием без всякого доказательства, согласуется с многочисленными видео в интернете, где я защищаю работников офиса ПР от самосуда майдановцев", - отметила Чорновол.
Это убийство полицейскими - уже Сабаковщина! Авакова в отставку!
Редактор «Европейской правды» Сергей Сидоренко сегодня в блоге «Украинской правды» высказал мнение, что бывшая журналистка, а ныне нардеп Татьяна Чорновол лишь «натягивает» на себя имидж непримиримого борца с коррупцией, тогда как на самом деле все обстоит с точностью до наоборот. В подтверждение этого своего вердикта он привел один конкретный случай (ниже привожу его без сокращений).
https://www.economics-prorok.com/2017/03/%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0-%D1%87%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB-%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%8C-%D1%83%D0%B6%D0%B5-%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BD.html
Стаття 194. Умисне знищення або пошкодження майна
1. Умисне знищення або пошкодження чужого майна, що заподіяло шкоду у великих розмірах, -
карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від ста двадцяти до двохсот сорока годин, або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.
2. Те саме діяння, вчинене шляхом підпалу, вибуху чи іншим загальнонебезпечним способом, або заподіяло майнову шкоду в особливо великих розмірах, або спричинило загибель людей чи інші тяжкі наслідки, -
карається позбавленням волі на строк від трьох до десяти років.
Как можно подговорить неизвестно кого?
Чимось же вони керуються? , якщо луплять такі підозри - мають бути відповідні докази, інакше прийдеться Кирєєва із Москви викликати, бо не один при тямі суддя не піде на обвинувальний вирок без доказів .
А в нас в результаті революції щось змінилося?
Якщо людина запалює будинок, то вона ж передбачає його знищення чи його відновлення?