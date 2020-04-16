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 Политика Украины, Общество
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Все про:ПР (11326) Чорновол Татьяна (577) евромайдан (6903) ГБР (1151)

 "На меня вешают эту смерть без каких-либо доказательств и причинно-следственных связей", - Чорновол о подозрении. ДОКУМЕНТ

Бывшая народный депутат Татьяна Чорновол заявила, что впервые в суде, где избирают ей меру пресечения, увидела выдвинутые ей подозрение.

Об этом Чорновол написала в Facebook и опубликовала документы с текстом подозрения, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня на суде впервые прочитала подозрение, ведь я то знаю, что не причастна к трагедии - смерти гражданина Захарова. Я лично занималась эвакуацией работников офиса Партии Регионов. Даже те куцые данные, которые есть в материалах дела и предоставленные мне в ходатайстве о мере пресечения, свидетельствуют, что гражданин Захаров почему-то зашел в задымленные помещения после того, как активистов Майдана там уже не было, пожар был потушен пожарными и территория была занята беркутом и вооруженными титушками", - написала Чорновол.

Она добавила: "В подозрении на меня вешают эту смерть без каких-либо доказательств и причинно-следственных связей".

На меня вешают эту смерть без каких-либо доказательств и причинно-следственных связей, - Чорновол о подозрении 01
На меня вешают эту смерть без каких-либо доказательств и причинно-следственных связей, - Чорновол о подозрении 02

Бывшая народный депутат прокомментировала мотив, описанный в подозрении.

"В первом абзаце цель моих действий - "проникновение" в офис ПР. Подтверждаю. Однако, в следующем абзаце следствие утверждает без каких-либо доказательств, что мои действия были "направлены на умышленное противоправное причинение смерти другим людям", в следующем абзаце снова с "целью умышленного противоправного причинения смерти охранникам и другим сотрудникам Центрального аппарата "Партии Регионов". То есть это уже обвинение в покушении на массовые убийства? Как этот мотив, установленный следствием без всякого доказательства, согласуется с многочисленными видео в интернете, где я защищаю работников офиса ПР от самосуда майдановцев", - отметила Чорновол.

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Источник: https://censor.net.ua/n3189535
 
 
 Топ комментарии
 
А когда я пытался убедить, на внешний взгляд, здравомыслящих людей, что избрание Зеленского это буудет реванш Регионов и Яныка, надо мной смеялись, и говорили, что это Злостный Кондитер, барыга, сажает добровольцев и майдановцев...
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В чому криється причинно наслідковий зв'язок - зеля агент фуйла, його маріонетка, влада є ворогом Україні.
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Пока наблюдаем диарею у тебя и твоих коллег. Хорошо у вас все выходит - истерика у порохоботни, а зебанутые должны страдать)
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Ты туп, приятель. Страдают не порохоботы, страдает страна. И зебилы не останутся в стороне. Впрочем, они уже пострадали. Родиться с умственным отклонением - это довольно серьезный удар судьбы.
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не виноватая я. он сам пришел.
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А чему эти панове удивляются??? У вас было пять лет для изменения правоохранительеой системы. Ваш майданный алкаш был три года Генпрокугогом. А темерь еще имеют наглость жаловаться?????
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И что с того, что он был Генпрокурором? Расследование таких дел идет годами! Посмотри, сколько времени голандские следователи расследуют дело MH-17, где все было ясно, через 20 минут, после публикации слов Гиркина "не летайте в нашем небе"!!!
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кому вы объясняете? по риторике видно же что зебанат.
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да, что сами нареформировали- то и имеете,
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А какие её нужны доказательства, есть её признание в поджоге, есть факт смерти при пожаре.
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Таня просто забыла написать что вы Юрий Грунько дебил дебильный из 73% стояли рядом с Зеленским и вместе с Вовой подавали Тане бутылки с коктейлем Молотова!! что жопа запором встала.... так вот хавальник закрой дефективный...
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если виновна- должна ответить, если нет- то лечь в психбольницу и нечего прикрываться майданом
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А когда я пытался убедить, на внешний взгляд, здравомыслящих людей, что избрание Зеленского это буудет реванш Регионов и Яныка, надо мной смеялись, и говорили, что это Злостный Кондитер, барыга, сажает добровольцев и майдановцев...
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Надо писать, что это к этому случаю с Черновол не относится.
Это убийство полицейскими - уже Сабаковщина! Авакова в отставку!
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Единственное в чем она права так это в том что смерть была не умышленной, но это не избавляет от ответственности.
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а где в конституции написано , что можно поджигать и подстрекать в поджогу, я не против чорновол, просто за истину
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Татьяна Чорновол скурвилась уже давно - редактор «Европейской правды»

Редактор «Европейской правды» Сергей Сидоренко сегодня в блоге «Украинской правды» высказал мнение, что бывшая журналистка, а ныне нардеп Татьяна Чорновол лишь «натягивает» на себя имидж непримиримого борца с коррупцией, тогда как на самом деле все обстоит с точностью до наоборот. В подтверждение этого своего вердикта он привел один конкретный случай (ниже привожу его без сокращений).

https://www.economics-prorok.com/2017/03/%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0-%D1%87%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB-%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%8C-%D1%83%D0%B6%D0%B5-%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BD.html
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Та то ольгінський пук-бань і не звертай уваги. То кацап.
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Не хрукай, свинья ты русская . Ты было участником революции в 2014 году ?
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В чому криється причинно наслідковий зв'язок - зеля агент фуйла, його маріонетка, влада є ворогом Україні.
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не зрозуміло, нах вона кому потрібна..?
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Расписано писец но где доказательства ?Свидетелей и прямых улик нет только детективные домыслы и все ....Не ну мож хоть спички с отпечатками пальцев нет но и то даже их надо было при понятых еще в 2014 году оформлять ..А тут только водичка куча статей
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Илларионов: - Чем больше Зеленский будет находится у власти , тем больше он нанесет ущерба Украине , он работает против Украины
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якщо був підпал, а після цього загинула людина, то ту чиста

Стаття 194. Умисне знищення або пошкодження майна
1. Умисне знищення або пошкодження чужого майна, що заподіяло шкоду у великих розмірах, -
карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від ста двадцяти до двохсот сорока годин, або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.
2. Те саме діяння, вчинене шляхом підпалу, вибуху чи іншим загальнонебезпечним способом, або заподіяло майнову шкоду в особливо великих розмірах, або спричинило загибель людей чи інші тяжкі наслідки, -
карається позбавленням волі на строк від трьох до десяти років.
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Только она ничего не подпаливала, ее обвиняет в том что она подговорила неведомо кого.
Как можно подговорить неизвестно кого?
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якщо є докази підмови - то тут тоді співучасть. Цей тоді співучасник є - підбурювач.
Чимось же вони керуються? , якщо луплять такі підозри - мають бути відповідні докази, інакше прийдеться Кирєєва із Москви викликати, бо не один при тямі суддя не піде на обвинувальний вирок без доказів .
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що стосується невідомо кого, то в кримінальних справах пишуть: невстановлена слідством особа. Це така практіка.
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Будь-яка революція незаконна. Взяття Бастилії також було незаконним.
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Бастилія в результаті революції була зруйнована, що мало наслідком зміни форми державного управління.
А в нас в результаті революції щось змінилося?
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я до того, яка ж це революція? які сталися зміни? після всіх революцій не ставалося таке миттєве повернення до початкового стану, як у нас.
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Людина в офісі ПР загинула через порушення порядку евакуації при пожежі. А умисел був не на знищення майна, а на відволікання правоохоронців від вчинення протиправних дій, які спричинили загибель більше однієї людини.
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людина винувата в тому, що приміщення підпалили, а вона не змогла вийти? дуже логічно.
Якщо людина запалює будинок, то вона ж передбачає його знищення чи його відновлення?
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Путин хочет Гражданской войны в Украины . Никто не видел связи между Чорновол и Путиным ?
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Она уже говорила что ее преследование связано с нормандской встречей , это было одно из условий России
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Вешают эту смерть. Танюха потихоньку феню осваивает. Дело нужное. Пригодится.
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да и про ценности европейские неплохо вспомнить, в колонии пригодятся
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если бы,вся *******,в 2014 году была ликвидирована,с учётом военного времени,то сейчас бы рыги не качали права в Украине.
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Если в свое время не убил врага, то не воняй, что тебя он убивает.
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Не переживайте, Татьяна. В этом мире всё последовательно и воздаётся в последствии каждому. Сегодня они на вас вешают, а завтра, глядиш и их уже вешают.
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ТЕБЯ САМУ ПОВЕСИТЬ НУЖНО, НАРОДНАЯ ШАЛАВА ! ПОДСТИЛКА СОБАКОВА!
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Зеленая сопля, сажай уже Танюху! Хочу чтобы ты с подельниками скорее болтались на рее.
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Не, она реально со справкой. Ведь сама призналась в поджоге, а уже доказано, что в то время там был человек и он сгорел
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Зебил окончательно стал на тропу бандюковича, на радость кацапам, писта йому.
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Всех тех, кто расстреливал майдановцев, никто не ищет, и не объявляют подозрения. Если бы 100 героев майдановцев не расстреляли, то сегодня нынешняя власть бы их судила. Всем тем, кто остался живым объявляют подозрения, судят, как судят Черновол. Возникает вопрос, кто благодаря майдану сегодня у власти.
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Да грустно ,но зато пять лет бегать по Раде и ржать там как лошадь ,брать бабки у упырей типа Пашинского было весело ....
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