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COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Подозрение Чорновол Пожары в зоне ЧАЭС Денис Ермак и Гео Лерос
 Общество, Здоровье
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 141 человек в Южной Корее сдали положительный тест на COVID-19 после выздоровления

141 южнокореец, имевшие все признаки выздоровления от COVID-19, получили положительный результат повторного тестирования.

Об этом сообщили в четверг в Центре по контролю и профилактике заболеваний Южной Кореи, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

Заместитель директора ведомства Квон Джун Вок сказал, что эксперты не могут пока объяснить, почему так случилось, что у уже выздоровевших людей вновь нашли опасный вирус. Большинство экспертов считают маловероятным, что кто-то может быть повторно заражен коронавирусом вскоре после выздоровления.

Квон Джун Вок сказал, что правительство Южной Кореи изучает образцы, собранные у пациентов, чтобы проверить, могут ли они распространять коронавирус. По его словам, выводы будут готовы через две недели.

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Источник: https://censor.net.ua/n3189533
 
 
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Да, это про банановую республику, но не про Корею.
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Ну так уже было сказано что иммунитет не появляется и этот вирус станет как сезонным, примерно как грипп.
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Если так, то этот вирус надо переименовать на "Supervirus".
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отакої.. А хіба хтось казав що в організму з"являється імунітет від цього типу вірусу? Наскільки я пам"ятаю, від жодного вірусу грипу в людини не створюється імунітет на цей вірус. То чого наш організм має якось по іншому реагувати саме на корону?
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Створюється. Саме на цьому засновані щеплення від грипу.
Просто цей імунітет не на завжди і штаммів грипу дуже багато.
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хосподи помилуй ы спасси от вируса насланного по Муд.рости твоеЙ! хоспоту памалимммсяяяяя.....
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А был ли мальчик?. в том смысле что : а было ли выздоровление. Может и оздоровления то и нет. Есть деактивация вируса в анабиоз, и при каких то условиях он просыпается и начинает хулиганить.
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Людина одужала, вірус її вже не бере, але тепер вона довічний носій, якщо правда то всім гаплик.
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Якраз цього було страшно.Бо є коронавіруси,які паразитують в клітинах тварин все їх життя.Тварина є носієм і заражає інших,а сама майже не хворіє,або хворіє в легкій формі.Такий собі хронічний перебіг.
Важливо,чи ті люди можуть заражати інших.І чому тести спочатку показали відсутність вірусу
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