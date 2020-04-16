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 Экономика, Здоровье
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Все про:банкротство (286) энергетика (1150)

 Украинская энергетика на грани банкротства из-за низких цен и ручного управления, - эксперт программы энергетической безопасности CSIS Чоу

Эксперт отмечает, что сейчас украинский президент стоит перед сложным выбором

Низкие цены на электроэнергию и ручное регулирование рынка поставили энергетику Украины на грань банкротства. Об этом написал старший научный сотрудник программы энергетической безопасности и изменения климата Центра стратегических и международных исследований (CSIS) в Вашингтоне Эдвард Чоу для KyivPost, передает РБК-Украина.

"Текущие кризисные условия низкого спроса, низкие цены и системные неплатежи ставят систему электроснабжения на грань банкротства. Неестественные регуляторные решения, в том числе приостановленное разрешение на импорт электроэнергии из России и Беларуси, только усугубили опасную ситуацию", - написал Чоу.

Он также отметил, что сегодня цены на электроэнергию в Украине одни из самых низких в Европе. В частности, европейские промышленные потребители в среднем платят за электроэнергию в 1,5 раза больше, чем в Украине, а европейские домохозяйства - в 4 раза больше, чем украинские. Что, по мнению эксперта, катастрофично для украинской энергоотрасли.

"Для сектора, страдающего от десятилетий недостаточных инвестиций, это является рецептом катастрофы. В конечном счете, это политическое решение о том, строить ли современную энергетическую систему, основанную на конкурентном рынке, прозрачном регулировании и рыночном ценообразовании, или возвращаться к изношенному административному контролю, такому как обязательства по коммунальным услугам и предельные цены, с предсказуемым искажением рынка", - написал Чоу.

Эксперт полагает, что сейчас украинский президент стоит перед выбором: продолжать реформирование страны, в частности энергорынка, или же стать одним из переходных лидеров.

"Президент Владимир Зеленский может стать еще одним переходным лидером в долгом пути Украины к рыночной экономике или же он может стать трансформационным лидером и поборником структурных реформ", - написал Чоу.

Напомним, ранее народный депутат Украины, первый заместитель председателя комитета по энергетике и ЖКУ Алексей Кучеренко заявил, что энергетическая отрасль приблизилась к коллапсу, и необходимо срочно назначить профессионального министра энергетики с профессиональной командой.

В свою очередь народный депутат, председатель Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец считает, что энергетический кризис и остановка угольной отрасли Украины была спровоцирована действиями председателя парламентского комитета Андрея Геруса.

Источник: https://censor.net.ua/n3189530
 
 
 Топ комментарии
 
Значит пришло время возвращаться в государственную собственность. Не может один татарин контролировать есть ли свет у 40 миллионов украинцев.
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То есть эксперт предлагает, чтобы украинцы платили татарину за электричество по немецким ценам, но получали украинские зарплаты?
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Расскажите нам о пенсиях и зарплатах, в Европах, а потом поговорим о ценах, на все.
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Значит пришло время возвращаться в государственную собственность. Не может один татарин контролировать есть ли свет у 40 миллионов украинцев.
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"Центрэнерго" в собственности государства, там рулит Беня, миллиардные убытки.При Порохе были миллиардные прибыли.Давай все Бене отдадим,а?
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Главное у Ахметки забрать. Добьем донецких, возьмемся за центральных.
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Значит надо Ахметову популярно объяснить ,что если он не перестанет крыльями махать ,то ему придётся кукарекать на параше ближайшие лет 15ть и тарифы сразу упадут втрое а то и больше ,ну а таких экспертов ,как этот ускоглазый ,можно пачками покупать хоть каждый день . Українська енергетика на межі банкрутства через низькі ціни і ручне управління, - експерт програми енергетичної безпеки CSIS Чоу - Цензор.НЕТ 8777
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врут! моника зелох всё порешает и снизит цены на э/ - заукуив э/э и уголь в рашке..
п.с. и как это не было банкротства при Порохе?? видать много "воровал"Украинская энергетика на грани банкротства из-за низких цен и ручного управления, - эксперт программы энергетической безопасности CSIS Чоу - Цензор.НЕТ 5722
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У шароварной гвардии Потроха такие смелые фантазии)
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Какой-то лаптеногий пробзделся. Кыш под шконку.
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Расскажите нам о пенсиях и зарплатах, в Европах, а потом поговорим о ценах, на все.
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Ахметов за 20 миллионов долларов себе во Франции самый дорогой замок покупает, значит этот гук пиз..бол!
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То есть эксперт предлагает, чтобы украинцы платили татарину за электричество по немецким ценам, но получали украинские зарплаты?
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бо "эпоха бедности" закончилась... Украинская энергетика на грани банкротства из-за низких цен и ручного управления, - эксперт программы энергетической безопасности CSIS Чоу - Цензор.НЕТ 9702 да и учителя стали получать по 4000 баксов.. ен говоря уже о "наблюдателях" в гос.структурах типа найема и Ко - с зарплатами в 300..400 тысяч грн в месяц.. Эксперты в ЕС смотрят и понимают - что у нас зп выше чем в ЕС раза в 3 Украинская энергетика на грани банкротства из-за низких цен и ручного управления, - эксперт программы энергетической безопасности CSIS Чоу - Цензор.НЕТ 9702
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Татарiн заказав писанину , пiдготовка народа до подорожання енергii !
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РБК))))
Да, низкие цены были до падлошенко, пока он гудку всю энергетику не подарил
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Да при яныке было супер : не было воровства все было тип топ . Скажи ты троль ?
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скажіть цьому "х-перду" чебуреку, що в Україні зараз майже найвищі у Європі ціни на елктроенергію. А збитковість виникає від того, що в енергетичних компаниях сидять люди з зарплатами у десятки-сотні тис. грн., це все лягає у собівартість.
Нічого, що ахмєтка з діяльності цих "збиткових" компаній купував собі багатомільйонну нерухомість?
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Еще недавно возмущались что электроэнергию в Венгрию продают дешевле чем своим предприятиям и " вдруг " появляется эксперт, который пытается доказать , что цены своим надо еще поднять. Конечно, Ахметову лучше платить экспертам и драть три шкуры со своих.
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Украинская энергетика на грани банкротства из-за наступившей "ериблагополуччя".
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Тут один писал что коммуналка в Германии обходится в 1000 евро. Проблема совковых стран в том что люди ничего не платят, ни за коммуналку, ни за лечение в больницах, ни за учебу, ни налоги... вообще ни за что. Сборище ленивых халявщиков. Все эти деньги западных людей идут в бюджет, в больницы, университеты, в предприятия, вся страна работает и зарабатывает и развивается. Деньги кровь экономики. А совковые халявщики все берут бесплатно и все время плачут и жалуются. Откуда у нищего государства возьмутся деньги вам на "достойную" зарплату если вы хитрожопые все хотите даром.
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Все эти деньги западных людей идут в бюджет, в больницы, университеты, в предприятия, вся страна работает

Ну там таки да....а у нас все в офшоры и бене
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Так вы же сами их выбераете : кравчук , кучмо, янык , ЗЕБИЛ 73 % !!! (каламоша и суркисы )
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Ти таку херню несеш , добре що не на ніч . Перед тим як таке гнати поцікався структурою заборгованості в розрізі споживачів і втратами на клюєвські зелені тарифи , які в три рази вищі за європейські до того ще й зафіксовані на роки наперед .
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Давай увеличь цены , и платежи станут еще более не регулярными .
А может просто хватит левыми схемами заниматься , постоянными подковерными войнами между игроками рынка
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Неестественные регуляторные решения, в том числе приостановленное разрешение на импорт электроэнергии из России и Беларуси, только усугубили опасную ситуацию", - дальше можно не читать
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Вы чего там все, с дуба рухнули? Вот Зеленский узнает, он вам покажет! Всех пересажает а народу даст бесплатную електроенергию. Хватит уже паразитировать на народном добре!
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Рудий таракан замовив цю туфту . А "іксперт" отримав гроші і працює .
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Страна банкрот по большому счету - одни олигархи и их прихвостни в шоколаде.
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Большой, средний и малый "бизнес"-это зборище ворюг, хапуг и спекулянтов с безграничной жадностью. Слово бизнес-это чуждое им слово, смысл которого им никогда не понять. И налоговые каникулы для таких, это самая идиотская идея, которая могла прийти только идиоту и дураку.
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рыжее дерьмо еще не нажралось? в гробу карманов нет....
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Из-за НИЗКИХ ЦЕН ??? Украинская энергетика на грани банкротства из-за низких цен и ручного управления, - эксперт программы энергетической безопасности CSIS Чоу - Цензор.НЕТ 184А шо курит этот УПЫРЬ или он на зарплате у Ахметова ??? Украинская энергетика на грани банкротства из-за низких цен и ручного управления, - эксперт программы энергетической безопасности CSIS Чоу - Цензор.НЕТ 184ЦЕНЫ НАДО СНИЖАТЬ МИНИМУМ ВТРОЕ А ТАТАРИНА ПАРКОВАТЬ НА НАРЫ !!!
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