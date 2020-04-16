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 Политика Украины, За рубежом
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 Еврокомиссия выделяет Украине 13 млн евро для пострадавших от военных действий жителей Донбасса

Европейская комиссия выделяет Украине €13 млн для жителей на востоке страны, пострадавших от продолжающихся в результате российской агрессии военных действий.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом в четверг сообщает Еврокомиссия.

"Поскольку конфликт на восточной Украине идет уже семь лет, Европейская комиссия объявляет сегодня о выделении €13 млн для поддержки наиболее уязвимых людей, пострадавших от продолжающихся военных действий", - отмечается в пресс-релизе.

В ЕК отметили, что в то же время финансируемые ЕС гуманитарные проекты также помогут бороться со вспышкой коронавируса.

Европейский комиссар по антикризисному управлению Янез Ленарчич (Janez Lenarčič), комментируя выделение финансов, сказал: "Европейский Союз полностью солидарен с людьми на востоке Украины. Помощь ЕС помогает уязвимым людям, которые истощены шестилетним конфликтом, получить базовые услуги, такие, как в сфере здравоохранения и водоснабжение. Доступ к таким услугам еще более важен перед лицом вспышки коронавируса. ЕС поддерживает нуждающихся людей по обе стороны линии соприкосновения".

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В Еврокомиссии отметили, что гуманитарные потребности на востоке Украины "продолжают расти". "Объявленное сегодня финансирование поможет отремонтировать здания, пострадавшие в результате конфликта, такие как школы и медицинские учреждения, и обеспечить основные потребности, такие как образование и водоснабжение", - пояснили в ЕК.

В пресс-релизе констатируется, что вся гуманитарная помощь ЕС направляется через агентства ООН, неправительственные организации и Международный комитет Красного Креста. "ЕС постоянно призывает к беспрепятственному доступу гуманитарных организаций, оказывающих поддержку на местах в районы, не контролируемые государством", - добавили в ЕК

Источник: https://censor.net.ua/n3189529
 
 
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Банда гопников дорвавшись до власти и так все разворует
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"накуплю себе пицц" (очконувшийся житель бамбаса)
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) его сцикуны по контактной группе за ним присмотрят.
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этих бабок хватит им съездить за аусвайсами рашки
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Нехай Єврокомісія краще виділить кілерів для слуг диявола!
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Ой, вряд ли вся эта сумма, попадёт по назначению, потому что, большая часть осядет в карманах...
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Якби на владі були б пристойні люди то ці гроші роздали б родинам , дітям , батькам загиблих героів Украіни з Донбасу , а так.... половину розкрадуть а решту віддадуть лугандонським тварюкам
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"выделяет" це як гроші в обмін на що ...ЕЕЕС зазвичай брали "лісом" ...невже цього разу просто поміч а не "кредит" ?
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