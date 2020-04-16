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COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Подозрение Чорновол Пожары в зоне ЧАЭС Денис Ермак и Гео Лерос
 Политика Украины
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 В Ривненской области в выходные дни и Пасхальные праздники введут режим максимального ограничения передвижения, - ОГА

На выходные и в праздничные дни в Ривненской области будет действовать особый режим перемещения, сообщает глава областной государственной администрации Виталий Коваль.

"Начиная с 13 часов 18 апреля до 6 утра 21 апреля в области введут режим максимального ограничения передвижения людей. Учитывая эпидемическую ситуацию, которая складывается в регионе, такие дополнительные ограничительные меры приняли на заседании областной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС", - заявил Коваль, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он уточнил, что контролировать введенный режим в эти дни будут Нацгвардии и полиция.

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"Мы усиливаем меры безопасности для сохранения нашей с вами жизни и сдерживания распространения коронавирусной инфекции. Призываю вас не выходить из дома, а лекарства и продукты закупить заранее. Прошу всех с пониманием отнестись к карантинным мероприятиям", - написал глава ОГА.

Источник: https://censor.net.ua/n3189527
 
 
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2014. Доллар ₽32, баррель нефти $80.
Раздув от важности щёки россияне делят по телевизору Украину и мечтают как Путин "нагнёт США".

2020. Нефть $18, доллар под ₽80. Никто ничего не делит.

2021. Россияне делят американскую гуманитарку и найденные в помойной яме рыбные головы
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Это тот, который носит рекомендательный характер? В Ривненской области в выходные дни и Пасхальные праздники введут режим максимального ограничения передвижения, - ОГА - Цензор.НЕТ 6886
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Та вы уже ******* своим коронавирусом, в окно падла выгляньте - Киев затянуло чернобыльским дымком так, что пипиц... И всем пох-й, ни одной новости. Поздравляю вас ЗЕбилы - дышите глубше, придурки
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У Владимира Высоцкого была песня про ХОЛЕРУ,звучит не долго,меньше 3 минут,но это точно про совковых дураков... У Рівненській області у вихідні та на Великодні свята запровадять режим максимального обмеження пересування, - ОДА - Цензор.НЕТ 7378и их тупые мозги...
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Семен Слепаков недавно написал песню "Вирусная",полный Атас
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Идиоты .
Сегодня , и завтра они получат колоссальные очереди в магазины . А на пасху будут постоянные конфликты
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Придурок, у тебя что дома на два дня нечего пожрать?
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