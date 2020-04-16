 В Ривненской области в выходные дни и Пасхальные праздники введут режим максимального ограничения передвижения, - ОГА

"Начиная с 13 часов 18 апреля до 6 утра 21 апреля в области введут режим максимального ограничения передвижения людей. Учитывая эпидемическую ситуацию, которая складывается в регионе, такие дополнительные ограничительные меры приняли на заседании областной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС", - заявил Коваль, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Он уточнил, что контролировать введенный режим в эти дни будут Нацгвардии и полиция.
"Мы усиливаем меры безопасности для сохранения нашей с вами жизни и сдерживания распространения коронавирусной инфекции. Призываю вас не выходить из дома, а лекарства и продукты закупить заранее. Прошу всех с пониманием отнестись к карантинным мероприятиям", - написал глава ОГА.
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