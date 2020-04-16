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 Экономика
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Все про:банки (1747) Бахматюк (143) Укрлендфарминг (82)

 Бахматюк предлагает государству возвращение 8 млрд грн задолженности выведенных с рынка банков

Владелец Группы компаний "Укрлендфарминг" и "Авангард" Олег Бахматюк предложил Кабинету Министров Украины, Фонду гарантирования вкладов физических лиц, Национальному Банку Украины и Офису Генерального прокурора механизм возврата задолженности выведенных с рынка в 2014-2015 годах банков "ВиЭйБи Банк" и "Финансовая инициатива "в сумме 8 млрд грн.

Об этом сообщает УНИАН.

Об этом говорится в меморандуме-обращении Олега Бахматюка по урегулированию задолженности коммерческих банков "ВиЭйБи Банк" и "Финансовая инициатива", выведенных с рынка в 2014-2015 годах в числе других 95 банков, пострадавших от кризиса.

Бахматюк предлагает государству возвращение 8 млрд грн задолженности выведенных с рынка банков 01
Бахматюк предлагает государству возвращение 8 млрд грн задолженности выведенных с рынка банков 02
Бахматюк предлагает государству возвращение 8 млрд грн задолженности выведенных с рынка банков 03

Сейчас основным источником возврата средств кредиторам и государственному бюджету является продажа активов неплатежеспособных банков, что в среднем приносит государству лишь около 1% от задолженности. Олег Бахматюк считает, что для государства в нынешних условиях мирового экономического кризиса важен быстрый и максимальный возврат средств и выступает с предложением возвращения государству 8 млрд грн в течение 5 лет. Это также позволит сохранить важное для реального сектора экономики предприятие, которое дает работу 27 тысячам работников, генерирует около 1% ВВП страны и уплатило за последние 3 года около 7,7 млрд грн налогов. Для этого он предлагает использовать успешный мировой опыт урегулирования таких задолженностей. "Такой путь поддерживают и международные финансовые структуры, в частности МВФ и Всемирный банк. Прошу Вас поддержать это предложение как отвечающее интересам государства ", - пишет в обращении-меморандуме бизнесмен.

В тексте меморандума содержатся конкретные предложения по урегулированию проблемной задолженности путем реструктуризации, что позволит получить 8 млрд гривен в бюджет государства. Первый платеж в сумме 1 млрд грн будет осуществлен в течение 2020 года, полная выплата оставшейся суммы - в течение следующих 5 лет без отсрочки выплат по телу кредита.

Источник: https://censor.net.ua/n3189525
 
   
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Механизм можешь предлагать полным лохам.
Вот тебе расчетный счет - возвращай!
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самое интересное, что паразит потянул в три куша больше, кому он интересно впаривает дичь!! Бахматюк пропонує державі повернення 8 млрд грн заборгованості виведених з ринку банків - Цензор.НЕТ 953
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суркисы кидонули государство на 7 млрд, другие олигархи увидели, что можно безнаказанно грабить бюджет, теперь понеслась волна мародерства. А был бы нормальный президент в Украине, такой фигни не было бы.
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но Порошенко уже и за это отгрёб.
А ложечки-то нашлись.......
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Ближайшие 10 лет мы будем расчитываться с олигархами, за то, что накасячила Лерка-Облигация? Э всегда ожидал, что этот момент придёт. Может быть даже узнаем тайну того как курс доллара увеличился в стран в 3 раза.
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Вкрав 18млрд по курсу від 8грн/дол до 13грн/дол. Запропонував повернути 8млрд по курсу 27грн/дол.
Ох#єнний бізнес.
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