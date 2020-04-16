EN|RU|UK
COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Подозрение Чорновол Пожары в зоне ЧАЭС Денис Ермак и Гео Лерос
 Политика Украины, Общество
  1658  48
Материалы по теме:
Все про:Зеленский (5175) пленные (864)

 Украинская сторона давила, чтобы провести обмен пленными до окончания карантина, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона во время переговорного процесса давила, чтобы провести взаимное освобождение удерживаемых лиц, в рамках которого были освобождены 20 украинцев, не дожидаясь окончания карантина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".

Он напомнил, что в рамках первого обмена при его каденции Украина вернула 35 украинцев, во время второго, который произошел после встречи в "нормандском формате", были освобождены 76 граждан.

"Сейчас мы меняем 20 человек. Мы можем ожидать, наверное, окончания карантина, и дождаться, и потом делать больший обмен. Наша сторона стремилась и давила, что не надо ничего ждать. Есть сейчас, сколько нам с той стороны подтвердили наших граждан ... есть 20 человек - давайте возвращать 20 человек. Завтра будет еще 2 человека - будем возвращать 2 человека. Послезавтра будет 100 - будем возвращать 100 человек", - заявил Зеленский.

Напомним, ранее Офис Президента сообщил, что начался этап обмена пленными.

Позже Офис Президента опубликовал список 20 освобожденных в результате обмена украинцев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Освобожденным из плена наемников РФ украинцам проведут тесты на COVID-19, - Резников

Источник: https://censor.net.ua/n3189524
 
 
 Топ комментарии
 
Зебил, давить ты можешь только прыщи на сраке. Украинская сторона давила, чтобы провести обмен пленными до окончания карантина, - Зеленский - Цензор.НЕТ 621
 показать весь комментарий
 
Куди ти давив???
Язиком на анус путєна???
 показать весь комментарий
 
А при чем здесь малорос Зеленский к украинской стороне?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Зебил, давить ты можешь только прыщи на сраке. Украинская сторона давила, чтобы провести обмен пленными до окончания карантина, - Зеленский - Цензор.НЕТ 621
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
оце смішно..культура так і прьот
 показать весь комментарий
 
Ой, да ладна!))) грати уєм на роялі на сцені також не приклад витонченого смаку! *****, бидло кацапське!))))
 показать весь комментарий
 
 
неправильний підхід!
поганий смак не у виконавця, а у глядача, коли не один із залу не плюнув та не вийшов під час того виконання.
 показать весь комментарий
 
ясно - Myroslav Hrabovsky обісрався в дискусії, бо перейшов на особистості.
 показать весь комментарий
 
Что , обидно стало за отца твоего народа?
Ты такой же культурный, на рояле так же сбацать сможешь?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
іді нах, ****.
Мої прадіди померли під час голодомору.
 показать весь комментарий
 
Как можно собственному народу привести к власти руководителя, который меньше, чем за год, угробил экономику, привёл во власть всех друзей и родственников, поставил страну на грань дефолта в угоду одному олигарху, закопал международную поддержку, поздравляет путина с Новым годом и практически оправдал агрессора?!
И при этом тебе не стыдно, как и "отцу твоего народа", по твоим же словам!
 показать весь комментарий
 
 
А при чем здесь малорос Зеленский к украинской стороне?
 показать весь комментарий
 
 
так на него ж "давили". а он же "артьiст" - у него же "нєрви"...
 показать весь комментарий
 
 
Україна звільнила з полону 20 своїх громадян, яких утримували в окремих районах Донецької та Луганської областей, повідомив Офіс президента.

У Донецькій області звільнили дев'ять людей:

Алакоз Олександр (цивільний);

Гриненко Микола (військовий);

Ілюхін Микола (цивільний);

Карась Володимир (правоохоронець);

Костєв Євген (цивільний);

Помеляйко Олександр (цивільний);

Садовський Олександр (цивільний);

Сірик Вадим (цивільний);

Шайдов Віктор (військовий).

На території Луганської області звільнили ще 11 утримуваних громадян:

Желдак Віталій (цивільний);

Можаєв Валентин;

Миронич Сергій;

Полозов Микола (цивільний);

Попова Алевтина (цивільна);

Русинов Сергій (цивільний);

Сливка Іван (цивільний);

Сливка Олександр (цивільний);

Табачний Олександр (цивільний);

Штиль Олександр (цивільний);

Яковенко Олександр (цивільний).

Президент України Володимир Зеленський обіцяє боротися, «доки кожен українець не повернеться додому» з полону.

«Прийде час і ми повернемо, перш за все, як ми говорили - ми повертаємо всіх і в рамках і мінських домовленостей, і в рамках домовленостей «нормандської четвірки». Ми звільняємо всіх і будемо боротися, доки кожен українець не повернеться додому», - розповів Зеленський у своєму відеозверненні.

Новина доповнюється. Тобто лише 2 військових і один поліцейський. Це все, що треба знати про обміни зевлади!
 показать весь комментарий
 
 
Когда кончатся сепары на обмен, дадим воду в Крым, Мариуполь, коридор, все что попросят. Готовят этими заявами именно к этому.
 показать весь комментарий
 
 
Они тут нах не нужны, кроме двух... Хай с голоду сдыхают
 показать весь комментарий
 
Балаболка зелена, чим ти можеш тиснути на свинособак?
І де обіцяний обмін "усіх на усіх"? Знов тебе ***** надурило?
 показать весь комментарий
 
 
Пиар дешевый но не качество обмена и стратегии виденья ситуации
 показать весь комментарий
 
 
для начала, раба из себя пусть повыдавливают.
 показать весь комментарий
 
 
"На XXX(запрещенной для использования в гос. учреждениях) платформе учат лихо кодить и создавать объекты. Раз-два - и в продакшн. Это, конечно, здорово… Но! Заказчикам и работодателям нужно, чтобы Вы умели это делать хирургически точно и обоснованно. Не вводя компанию в лишние траты и не рискуя тем, что при очередном обновлении что-то рухнет. Иначе, зачем им однорукий пианист??..." Взято из рекламы.
Вот зебилье, на кой ляд вам нужен был однорукий пианист? Мало того что однорукий, он же еще и криворукий и криво... всего остального. Оно вам надо было? Если да, то на кой?
 показать весь комментарий
 
 
Балаболка зелена, чим ти можеш тиснути на свинособак?
І де обіцяний обмін "усіх на усіх"? Знов тебе ***** надурило?
 показать весь комментарий
 
 
Він поспішав, щоб сєпари вдома вчасно були. Цікаво, скільки сєпарів відпустили?
 показать весь комментарий
 
 
Пока у зеленского хорошо получалось давить только одно - членом клавиши на рояле. А по факту обмен - это очередной пшик
 показать весь комментарий
 
 
Вовка, ти ще не похмелився? Що не каркне - як пук у діжку. Чого Київ у диму?
 показать весь комментарий
 
 
Так ты, Вова, пленных обменял?!
А как среди 20 пленных оказалось 17 гражданских?
Выходит, человек, с которым ты воюешь, но с Новым годом поздравляешь, берет в плен гражданских?!
Не забудь дальше войска отводить и с Пасхой поздравить тезку-*****.
 показать весь комментарий
 
 
Когда Бубочку сравнивают с Наполеоном, обидно за Наполеона. Кроме бесчисленных сражений, в которых он взял верх, Наполеон был успешным реформатором, плодами новшеств которого мы пользуемся по сей день. А наш ВоваЗЕ разве что ролики с обращением к электорату умеет снимать. Убогое зрелище...
 показать весь комментарий
 
 
Ну, его сравнивают не с самим Наполеоном, как императором Франции, великим полководцем и реформатором, а как с Наполеоном в палате по адресу г.Киев, ул. Кироловская 103.
 показать весь комментарий
 
 
Не знаю адресса киевских Наполеонов, но в Днепре они обитали на Игрени
 показать весь комментарий
 
Имея высшее медицинское образование скажу вам по секрету, в психо- неврологических диспансерах в конце 80х начале 90х отдыхало столько Наполеонов 🤣🤣🤣 я это не могу объяснить почему но это факт. Кто сейчас доминирует в палатах не знаю
 показать весь комментарий
 
"Украинская сторона давила, чтобы провести обмен пленными...",-сказал выдающийся политический деятель современности.
- Ну, и сколько пленных ты выдавил, пианист-95?
СМИ сообщали об ОДНОМ военнослужащем.
Как ТЕбе, четырежды уклонист, не стыдно?
 показать весь комментарий
 
 
ОНО то чем давило? Маленькой пиписькой на клавиши рояля?
 показать весь комментарий
 
 
Ну, таких "пленников" Пуйло сколько угодно наберет и в Лугандоне и в самом Кацапстане ив Крыму! Кого отдали вместо этих путешественников в Парашу?
 показать весь комментарий
 
 
Зеурод - Из 19 "обмена" 1 военнослужащий. А кто остальные? И кого и сколько мы отдаем? Українська сторона тиснула, щоб провести обмін полоненими до закінчення карантину, - Зеленський - Цензор.НЕТ 788
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх