 Украинская сторона давила, чтобы провести обмен пленными до окончания карантина, - Зеленский

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".

Он напомнил, что в рамках первого обмена при его каденции Украина вернула 35 украинцев, во время второго, который произошел после встречи в "нормандском формате", были освобождены 76 граждан.

"Сейчас мы меняем 20 человек. Мы можем ожидать, наверное, окончания карантина, и дождаться, и потом делать больший обмен. Наша сторона стремилась и давила, что не надо ничего ждать. Есть сейчас, сколько нам с той стороны подтвердили наших граждан ... есть 20 человек - давайте возвращать 20 человек. Завтра будет еще 2 человека - будем возвращать 2 человека. Послезавтра будет 100 - будем возвращать 100 человек", - заявил Зеленский.

Напомним, ранее Офис Президента сообщил, что начался этап обмена пленными.

Позже Офис Президента опубликовал список 20 освобожденных в результате обмена украинцев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Освобожденным из плена наемников РФ украинцам проведут тесты на COVID-19, - Резников