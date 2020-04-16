 Во Франции за сутки зафиксированы 1 438 смертей от COVID-19 - наибольшее количество с начала пандемии

Об этом информирует Национальное агентство здоровья страны, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
По состоянию на вечер 15 апреля во Франции зафиксированы 106 206 случаев инфицирования коронавирусом (2 633 в сутки); 17 167 человек умерли.
Правительство страны констатирует, что в больницах в течение прошлых суток зафиксированы 524 летальных случая. Но смертность в учреждениях социально-медицинского попечения за лицами преклонного возраста, которая была оценена за трое суток после Пасхальных праздников, показала 924 летальных случая. Это является самым трагическим показателем с начала эпидемии в стране в марте.
Во Франции 6 457 человек остаются в реанимации, что показывает положительную динамику уменьшения этого показателя; 30 955 пациентов выписаны из больниц после выздоровления.
Режим карантина в стране продлен до 11 мая. Граждане обязаны находиться на "домашнем" карантине и оставлять дома только по чрезвычайно важным поводам, которые четко определены правилами и потребностями. На каждый выход надо лично заполнять специальный бумажный сертификат или активизировать онлайн QR-код с указанием персональных данных, адреса пребывания во время карантина, даты и времени оставления места жительства.
За нарушение режима - штраф в 135 евро, который может достигать до 4 тыс. евро при фиксации более четырех нарушений в месяц, или лишение свободы на срок до шести месяцев.
После 11 мая во Франции планируется постепенное открытие дошкольных учреждений, возобновление обучения в общеобразовательных школах и лицеях, кроме университетов.
О начале работы заведений общественного питания пока окончательного решения правительства нет.
К контролю эпидемиологической ситуации Министерство внутренних дел мобилизовало 160 тыс. полицейских и жандармов. На усиление охраны объектов критической инфраструктуры также привлекается армия.
В Китае ваще должно быт 25к., но комми грят что одержали вяликую пабеду над своим вирусом
Источник: https://censor.net.ua/n3189521
Вот вам и 5-я республика.
Будет и 6-я, исламская (как в Иране, там Исламская республика)
Зато с QR-кодами.
За нарушение режима - штраф в 135 евро, который может достигать до 4 тыс. евро при фиксации более четырех нарушений в месяц, или лишение свободы на срок до шести месяцев."
Источник: https://censor.net.ua/n3189521
Скажирте, а в чем разница в "лишении свободы на срок до шести месяцев" и ЯР-кодами на любой выход из дома? Только в том, что содержат за государственный счет - и больше ни в чем!