 COVID-19: Минобразования призвало отменить последние звонки и выпускные вечера в школах

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в письме Минобразования руководителям департаментов образования областных госадминистраций и КГГА.

"С целью предотвращения распространения коронавирусной болезни (COVID-19) в 2019/2020 учебном году предлагаем не проводить массовые мероприятия с привлечением участников образовательного процесса, в том числе последние звонки и выпускные вечера".

Напомним, Минобразования и науки имеет два сценария проведения ВНО. Если ученики не смогут вернуться за школьные парты в июне, то МОН в любом случае и в июле, и в августе сможет осуществить и пробное, и основную сессию ВНО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минобразования запускает ресурс для обнародования ключевых изменений, внедренных из-за карантина, - Мандзий