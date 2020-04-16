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COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Подозрение Чорновол Пожары в зоне ЧАЭС Денис Ермак и Гео Лерос
 Общество
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 COVID-19: Минобразования призвало отменить последние звонки и выпускные вечера в школах

Министерство образования и науки предлагает не проводить в этом году последние звонки и выпускные вечера, чтобы не распространять коронавирус.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в письме Минобразования руководителям департаментов образования областных госадминистраций и КГГА.

"С целью предотвращения распространения коронавирусной болезни (COVID-19) в 2019/2020 учебном году предлагаем не проводить массовые мероприятия с привлечением участников образовательного процесса, в том числе последние звонки и выпускные вечера".

Напомним, Минобразования и науки имеет два сценария проведения ВНО. Если ученики не смогут вернуться за школьные парты в июне, то МОН в любом случае и в июле, и в августе сможет осуществить и пробное, и основную сессию ВНО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минобразования запускает ресурс для обнародования ключевых изменений, внедренных из-за карантина, - Мандзий

Источник: https://censor.net.ua/n3189520
 
 
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Какие, нафиг, последние звонки! Все - на второй год...
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Что за очередные зеленые бредни? Карантин же? А если дети пойдут в школу, то не будут же сидеть оди ученик на класс. Кроме того, на переменах дети вместе бегают и играют. Такой тупой власти еще не было. Даже проффесор был умнее этих зегенератов и их свадебного генерала Зю.
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"Министерство образования и науки предлагает".
Никак не могут понять в министерстве, что во время всеобщего карантина не предлагать надо, а запрещать!
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ну да, логично. занятия - отменим, экзамены - отменим, знания нам не нужны. а вот погулять - это святое дело, только вперед. а потом удивляемся, почему люди во время карантина по церквям толпами шарятся - а что от неучей можно ждать?
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А, что, есть психически не здоровые кто собирается проводить выпускной и устраивать застолье по этому поводу? Впрочем, там огромная масса так называемых "учителей", что собирают регулярно на шторы в класс и проголосовавших за ЗЕлёное г..но, может и такое устроить. Виноват, они за ЗЕ не голосовали, они голосовали за 4000 долярив США. COVID-19: Міносвіти закликало скасувати останні дзвоники та випускні вечори в школах - Цензор.НЕТ 5915
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