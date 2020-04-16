 В Китае участились случаи внутреннего инфицирования COVID-19

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Чтобы предотвратить возобновление эпидемии коронавируса все большее число провинций Китая начали тестировать жителей на COVID-19.

Национальная комиссия здравоохранения заявила, что число новых завозных случаев в среду сократилось до 34 с 36 днем ​​ранее, в результате снижения количества проверок на границе, сокращения международных рейсов и запрета на въезд иностранцев.

Но число внутренних инфицирований возросло до 12 с 10 днем ​​ранее, и в Пекине появилось три новых местных случая, впервые с 23 марта.

Другие новые местные случаи в среду зафиксировали в провинциях Хэйлунцзян и Гуандун, которые боролись с потоком зараженных путешественников, в основном граждан Китая, возвращающихся из-за границы.

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