 Освобожденным из плена наемников РФ украинцам проведут тесты на COVID-19, - Резников

Об этом он сообщил в эфире телеканала "Украина 24", отвечая на вопрос о том, будут ли освобожденные проходить тесты на коронавирус, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Обязательно. Они пройдут все необходимые процедуры медицинского осмотра и контроля, в том числе тестирование, для того, чтобы они не подвергали опасности своих близких и сами понимали, в каком они физическом и психологическом состоянии", - отметил Резников.

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По его словам, освобожденным украинцам будет предоставлена ​​вся необходимая помощь.

Он также отметил, что Министерство реинтеграции временно оккупированных территорий будет общаться с каждым из них, а освобожденными военными будет также заниматься Минветеранов и Минсоцполитики.

Резников заверил, что предусмотрена возможность выплаты материальной помощи освобожденным лицам.