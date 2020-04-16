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 Политика Украины, Здоровье
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 Освобожденным из плена наемников РФ украинцам проведут тесты на COVID-19, - Резников

Вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил, что освобожденным в рамках обмена удерживаемыми лицами на Донбассе украинским гражданам проведут тесты на COVID-19.

Об этом он сообщил в эфире телеканала "Украина 24", отвечая на вопрос о том, будут ли освобожденные проходить тесты на коронавирус, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Обязательно. Они пройдут все необходимые процедуры медицинского осмотра и контроля, в том числе тестирование, для того, чтобы они не подвергали опасности своих близких и сами понимали, в каком они физическом и психологическом состоянии", - отметил Резников.

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По его словам, освобожденным украинцам будет предоставлена ​​вся необходимая помощь.

Он также отметил, что Министерство реинтеграции временно оккупированных территорий будет общаться с каждым из них, а освобожденными военными будет также заниматься Минветеранов и Минсоцполитики.

Резников заверил, что предусмотрена возможность выплаты материальной помощи освобожденным лицам.

Источник: https://censor.net.ua/n3189509
 
 
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А на примусову обсервацію відправлять? Освобожденным из плена наемников РФ украинцам проведут тесты на COVID-19, - Резников - Цензор.НЕТ 3032
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это исключено. 99% в таком случае попросятся обратно.
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вау! по отношению к проведению тестов они даже вошли в ряды ылиты и их родаков. остальных то тестят в основном посмертно.
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Кстати:
А что с ПРОШЛЫМИ освобождёнными?
Всем бандитам, вертухаям, спекулянтам-челночникам квартиры и подъемные дали?
Или вы надеятесь, что мы забыли КОГО вы по освобождали?

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Україна звільнила з полону 20 своїх громадян, яких утримували в окремих районах Донецької та Луганської областей, повідомив Офіс президента.У Донецькій області звільнили дев'ять людей:Алакоз Олександр (цивільний);Гриненко Микола (військовий); Ілюхін Микола (цивільний);Карась Володимир (правоохоронець);Костєв Євген (цивільний);Помеляйко Олександр (цивільний);Садовський Олександр (цивільний);Сірик Вадим (цивільний);Шайдов Віктор (військовий). На території Луганської області звільнили ще 11 утримуваних громадян:Желдак Віталій (цивільний);Можаєв Валентин;Миронич Сергій;Полозов Микола (цивільний);Попова Алевтина (цивільна);Русинов Сергій (цивільний);Сливка Іван (цивільний);Сливка Олександр (цивільний);Табачний Олександр (цивільний);Штиль Олександр (цивільний);Яковенко Олександр (цивільний).
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Точно так же, как Путин берет заложников, чтобы потом обменивать их у Зеленского на нужных ему людей, Зеленский берет заложников, чтобы потом обменивать их у Порошенко на голосования в парламенте, - это и есть украинская формула "национального единства
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