 "Власть должна выбрать, она с Украиной и украинцами, или она с Коломойским", - Порошенко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности", об этом заявил лидер политсилы Петр Порошенко.

Пятый Президент Украины призвал Зеленского наконец сделать выбор в пользу украинского народа, а не олигарха и дефолта.

"Власть должна выбрать, она с Украиной и украинцами, или она с Коломойским. Казалось, это выбор очень простой, но никакого прогресса мы здесь не видим. Вместо этого выносятся изменения в регламент, которые существенно ограничивают права оппозиции. Мы точно не будем за них голосовать, но мы предлагаем - или введите эти изменения только на время карантина, ограничьте действия во времени - или первым мая, или первым июня, или рассмотрите закон, который был подан Кабмином, к которому поправок нет, примите его в первом чтении и в целом, и закройте эту волокиту с Коломойским", - отметил Порошенко.

"Мы, к сожалению, и сегодня не дождались банковского закона, который позволит Украине получить финансирование международных финансовых организаций и решить три проблемы. Проблема первая - обеспечить финансирование армии, защитить суверенитет и территориальную целостность нашего государства. Проблема вторая - обеспечить медицинскую отрасль, врачей лекарствами, необходимым оборудованием в больницах и защитой врачей - закупкой масок, антивирусных костюмов и других средств защиты", - подчеркнул он.

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По его словам, скоро количество заболевших врачей достигнет тысячи.

"Третий чрезвычайно важный вопрос - это защитить людей. У людей заканчиваются деньги. И поэтому немедленная выплата социальной помощи, которая обеспечит хотя бы питание и лечение - это то, что должны сделать в первую очередь. Без денег международных финансовых организаций этого сделать будет невозможно и Украина окажется в состоянии дефолта", - отмечает Порошенко.

Он призывает не играть с миром и не играть с украинским народом.

"Мы четко требуем, чтобы власть определилась - или она будет с Украиной и проведет банковский закон, или будет заигрывать с Коломойским, пытаясь обмануть наших партнеров. Я предупреждаю - это плохо закончится", - подытожил Порошенко.

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