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 Политика Украины
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 "Власть должна выбрать, она с Украиной и украинцами, или она с Коломойским", - Порошенко

Третье внеочередное заседание Верховной Рады подряд созывают, а так называемый "антиКоломойский" закон до сих пор не выносится на второе чтение. Хотя его принятие - это ключевое требование международных партнеров для получения Украиной крайне необходимой финансовой помощи.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности", об этом заявил лидер политсилы Петр Порошенко.

Пятый Президент Украины призвал Зеленского наконец сделать выбор в пользу украинского народа, а не олигарха и дефолта.

"Власть должна выбрать, она с Украиной и украинцами, или она с Коломойским. Казалось, это выбор очень простой, но никакого прогресса мы здесь не видим. Вместо этого выносятся изменения в регламент, которые существенно ограничивают права оппозиции. Мы точно не будем за них голосовать, но мы предлагаем - или введите эти изменения только на время карантина, ограничьте действия во времени - или первым мая, или первым июня, или рассмотрите закон, который был подан Кабмином, к которому поправок нет, примите его в первом чтении и в целом, и закройте эту волокиту с Коломойским", - отметил Порошенко.

"Мы, к сожалению, и сегодня не дождались банковского закона, который позволит Украине получить финансирование международных финансовых организаций и решить три проблемы. Проблема первая - обеспечить финансирование армии, защитить суверенитет и территориальную целостность нашего государства. Проблема вторая - обеспечить медицинскую отрасль, врачей лекарствами, необходимым оборудованием в больницах и защитой врачей - закупкой масок, антивирусных костюмов и других средств защиты", - подчеркнул он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Между Коломойским и дефолтом, к сожалению, власть выбирает именно путь к дефолту, - Герасимов

По его словам, скоро количество заболевших врачей достигнет тысячи.

"Третий чрезвычайно важный вопрос - это защитить людей. У людей заканчиваются деньги. И поэтому немедленная выплата социальной помощи, которая обеспечит хотя бы питание и лечение - это то, что должны сделать в первую очередь. Без денег международных финансовых организаций этого сделать будет невозможно и Украина окажется в состоянии дефолта", - отмечает Порошенко.

Он призывает не играть с миром и не играть с украинским народом.

"Мы четко требуем, чтобы власть определилась - или она будет с Украиной и проведет банковский закон, или будет заигрывать с Коломойским, пытаясь обмануть наших партнеров. Я предупреждаю - это плохо закончится", - подытожил Порошенко.

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Источник: https://censor.net.ua/n3189507
 
   
 Топ комментарии
 
Я не поленился зашел в список журнала Forbes начиная с 2013 года,действительно Порошенко значился миллиардером с состоянием 1,35 млрд.С осени 2014 года и по сегодня Порошенко в списке НЕТ...,Быдло вы заи.али своей ТУПОСТЬЮ...
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четкий пацан Требуем, чтобы власть определилась - она с Украиной или заигрывает с Коломойским, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3267 четко крал, брехал и обещал.. всьо чотко!

Требуем, чтобы власть определилась - она с Украиной или заигрывает с Коломойским, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1980
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Так, з вами можна погодитись. Проте щось з жидами і справді не так. Бо Гітлер був не одиноким в своїх ініціативах. Жидів місцеве населеня громило з давніх часів, і усюди, як тільки їх популяція розросталась і вони пролазили у локальну владу. Чого не скажеш за греків, скандинавів, англосаксів, татар, китайців, арабів та решту народностей що розсилялись. Були і у них окремі епізоди, але не так абсолютно завжди, як у жидів.
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Аквариус, я с Вами согласна, что антисемитизм и прочая ксенофобия - это отвратительно! НО!!! Каломойский посредством зе-идиота просто нагло этот антисемитизм провоцирует и возраждает! Мы о нем,лет 20 ,как забыли. И вот опять...
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Я про це й кажу. "Ось в такі моменти розумію Адольфа Австрійського" - ключові слова "в такі моменти".
Бо від усвідомлення такого факту - якийсь один хуцпіст ставить під загрозу цілу націю заради своїх інтересів... пробачте, але анти7ітизм починає нестерпно свербіти.
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в чем-то конечно был прав. только нам не нужно уничтожать миллины евреев, достаточно одного коломойского.
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Звичайно. Хоча не одного, а мінімум двох (беню і Зелю).
Холокост не потрібен, але з нападами агентсмітизму від таких фактів неможливо нічого зробити...
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Порошенко теж відповідальний за те що відбувається зараз. Він нічого не зробив щоб поміняти систему влади
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Все вірно. Порохоботи = зеботи. Моляться на ідола, все що сказав ідол = правильно.
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Зельоного дыбила фсб зарядило , шоб оно несло несчатья Украине. Но фсб имеет право на ошибку. И бедоносец, по ходу, охватил их зомби-экспериментом весь Мир, включая рашку!) Боюсь, что в рашко-фсб вофку уже некому раззомбировать). Все по коммунаркам рассредоточились. А Украина шо?! Та мы и не такое переживали!)
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Тобто хоч з ******, хоч з Че Пушиліним - аби не з Порохом?
Спочатку отримувати ляпаси від кадирівців, угідливо повторювати "чечня круто", танцювати лезгінку під ножем, а потім ще й їсти власних дітей - "абинепорошенко"?
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Зато у мародера потрашенки выбора не было...Украина или собственное обогащение......он выбрал свой кошелек.
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Я правильно зрозумів, що всі ці 5 років ви випробовували страшні борошна і ялини стать вареника, капусту та зітхання через зубожіння?
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Петька, заканчивай ср**ть своими мантрами, одно и тоже каждый день!!
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Так що Порох був правий коли вигнав Бєню, в "марадьорів" з тисячами "чекаладних фабрик" чуйка (інтуїція) не та що в блазнів, розкусив бородатого. Знав і побачив що той навіть не пердне без вигоди, і маму рідну на панель відправить, все ради зиску (ради вигоди).
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Интересно петрык приобрел ОЗК Л1 или нет? В зоне риска ведь для 👑 вируса, диабет+за 50 лет.
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Опять у зебилов неконролируемая дефикация.
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Конечно же, вонючий жид Коломойша просто жаждет наскочить на дэбэлый погром. Но Порохатый Барыга Мальдивский вместо постфактум рыдать по Украине после грандиозного пенделя на выборах, будучи в своё время у горнила, должен был бы поменьше думать о собственной мошне и побольше о служении державе. Но у Пороха получилось так основательно залить сала за шкуры лохмандеев, шо даже на фоне ЗЕлёносопельного БлаЗЕня Оманского и фортелей жидяры КолоМойши с дефолтом рейтинг Порохатого не растёт не взирая ни на какие потуги порохоботов.
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Порох должен понять, что он уже не президент и никогда им не будет, даже если вышвырнут клоуна
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Или с моим Ахметовым добавил про себя Петя. "Влада має вибрати, чи вона з Україною та українцями, чи вона з Коломойським", - Порошенко - Цензор.НЕТ 7296
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Не можете впізнати себе у дзеркалі?
Ой леле, оце чолов'яга допився у самоізоляції...
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ни разу не за клоунов ,
Порох вроде по делу речь толкнул , но он сам превратил страну в рай для взяточников ,
бандитов и воров , последних даже арестовывать запретили ( максимум депортация )
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