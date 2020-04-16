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 Политика Украины, Экономика
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 7 млрд в пользу Суркисов у "Приватбанка" взимать сейчас не будут, - Минюст

В Минюсте заявили, что не планируют принудительно взыскивать с "Приватбанка" 7 млрд грн. в пользу оффшорных компаний, связанных с семьей Суркисов

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявили в ведомстве, комментируя решение Киевского апелляционного суда, который оставил в силе постановление судьи Печерского районного суда по фактическому взысканию с государственного "Приватбанка" почти 7 млрд грн в пользу оффшорных компаний, связанных с семьей Суркисов.

"Такое развертывание событий будет возможным только в том случае, если оффшорные компании подадут иски в суд о взыскании денег (в случае отказа банка возвращать их по депозитам) и получат судебное решение, которое подлежит принудительному исполнению", - подчеркнули в Минюсте.

В ведомстве напомнили, что в феврале 2017 года Печерским районным судом столицы обеспечено иск иностранных компаний и вынесено постановление, которым установлена ​​обязанность "Приватбанка" по надлежащему выполнению условий договоров. Именно тогда суд решил, что депозиты должны обслуживаться беспрепятственно. При этом решение суда не предусматривает взыскание средств и имеет обязывающий характер.

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В апреле 2017 года по апелляционной жалобе "Приватбанка" постановление суда было пересмотрено и оставлено без изменений Апелляционным судом Киева.

На основании заявления, поданного "Приватбанком" в 2019 году, государственный исполнитель обратился в суд за разъяснением постановления об обеспечении иска. Соответствующее разъяснение было предоставлено и в дальнейшем было обжаловано в Апелляционном суде Киева, который отказал в удовлетворении апелляционной жалобы.

"Однако, ходатайство дать разъяснения судебного решения и дальнейшие жалобы не изменили и не могли изменить определения, вынесенного в 2017 году. Закон не позволяет "разъяснению" отменить действие судебного решения, вынесенного три года назад, - отметили в Минюсте. - Согласно положениям Гражданского процессуального кодекса Украины указанное постановление суда апелляционной инстанции не подлежит обжалованию в кассационном порядке".

7 млрд в пользу Суркисов у Приватбанка взимать сейчас не будут, - Минюст 01
7 млрд в пользу Суркисов у Приватбанка взимать сейчас не будут, - Минюст 02

Источник: https://censor.net.ua/n3189505
 
 
 Топ комментарии
 
Вот спасибо! Нас обкрадут, но позже!
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Давайте сначала выясним откуда у Суркисов 7 миллиардов??? - Может и выплачивать ничего не придется!
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Надеетесь на кредит МВФ? Неужели думаете на*бать МВФ? Как будто там сидять люди с мозгами такими же как и увас)
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Надеетесь на кредит МВФ? Неужели думаете на*бать МВФ? Как будто там сидять люди с мозгами такими же как и увас)
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Юристы Суркисов одобряют эту отмазку.
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Давайте сначала выясним откуда у Суркисов 7 миллиардов??? - Может и выплачивать ничего не придется!
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А это Ахметов пытается взыскать с Приватбанка?
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А зачем им взимать?
Суд постановил обслуживать депозитный договор.А там? А там 12% годовых в валюте.Это типа депозит для несвязанных лиц.Так что отдадите потом, но с процентами, которых нигде никому не платят
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А що депозити так і лежать в банку?
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Печерским районным судом столицы обеспечено иск иностранных компаний и вынесено постановление, которым установлена ​​обязанность "Приватбанка" по надлежащему выполнению условий договоров. Именно тогда суд решил, что депозиты должны обслуживаться беспрепятственно.Источник: https://censor.net.ua/n3189505
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ага когда драпать на ростов будут.все захватят с собой!опять 100к оставят на всю страну!
и опять будет Порох разгребать...после зелеНых упырей.и 'мудрода нарида'
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ні,вони доведуть все до абсурда що й розгрібати буде непотрібно ,просто хрест поставити.
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В Минюсте заявили, что не планируют принудительно взыскивать с "Приватбанка" 7 млрд грн. в пользу оффшорных

компаний, связанных с семьей Суркисов
Чисто ТВАРИ СУКИ стану делите....********.
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А не проще этих Суркисов просто прикопать ???
Ведь суки же ...
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С нас взыскивать, говорите прямой речью, козлы.
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Есть же еще Кассационный суд! Что значит "не будут взимать"? Еще не все судебные инстанции пройдены.
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феврале 2017 года Печерским районным судом столицы обеспечено иск иностранных компаний и вынесено постановление, которым установлена ​​обязанность "Приватбанка" по надлежащему выполнению условий договоров."
"Август 2017 года Европейский центральный банк (ЕЦБ) дал согласие на приобретение Украиной в лице Министерства финансов права квалифицированного участия в ОАО "ПриватБанк""

Я не дуже в цьому розбираюсь, але чому Україна повинна повертати гроші суркісам, коли "Приват" був націоналізований в серпні, а в лютому він ще належав коломойському з боголюбовим?
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Camerin Investments LLP, Sunnex Investments LLP, Tamplemon Investments LLP, Berlini Commercial LLP, Lumil Investments LLP, Sofinam Investments LLP (регулятором определены как «связанные с экс-владельцами лица») основаны в один день, зарегистрированы по одному адресу в Великобритании, почтовый адрес указывают тоже один, правда, уже на офшорных Виргинских островах. Разница между ними лишь в том, что на 20 февраля 2017 года три первые компании принадлежали Ольге Романовой - жене Игоря Суркиса, а остальные - Полине Ковалик, первой жене его брата Григория Суркиса.
27 декабря 2016 года братья Суркисы, отец Рахмиль Суркис, дочь Игоря Марина, дочь Григория Светлана и ее мать Полина обратились в Окружной административный суд города Киева с иском к НБУ, ФГВФЛ и временному администратору ПриватБанка с требованием отменить решение о признании их связанными лицами. Точнее, снова подали сразу несколько исков, но к рассмотрению был взят только один, попавший к судье Аблову. Вместе с этим заявители признали свои связи друг с другом. Из семьи Суркисов, по информации zn.ua[108], в капитал банка списали совокупно 7,7 млрд грн. А, например, ФК «Динамо» bail-in не коснулась.
Кроме того, процедура bail-in коснулась и держателей евробондов ПриватБанка. По данным Национального банка Украины[109], ПриватБанк имел в обороте такие выпуски облигаций:Выпуск на сумму 175 млн долларов по ставке 10,875% с погашением 28.02.2018.Выпуск на сумму 200 млн долларов по ставке 10,25% с погашением 23.01.2018.Выпуск на сумму 220 млн долларов по ставке 11% (облигации субординированного долга) с погашением в 2021 году.
Облигации были выпущены специальной компанией (SPV), зарегистрированной в Великобритании, а поступления от размещения облигаций были переданы ПриватБанку в форме займа. В соответствии со статьей 41.1 закона «О системе гарантирования вкладов физических лиц» обязательства ПриватБанка перед SPV в период действия временной администрации были обменяны на акции дополнительной эмиссии банка. Переход банка в государственную собственность и прекращение действия временной администрации состоялись 21 декабря 2016 года. Никакие выплаты владельцам облигаций осуществляться не будут.
Заместитель председателя Национального банка Украины Екатерина Рожкова в интервью finbalance.com.ua[78] отметила: «Решения украинских судов, уже принятые в Украине по Суркисам, А-Банку по bail-in как минимум удивляют, поскольку закон четко определяет, что при национализации системного банка все соответствующие обязательства должны быть конвертированы в капитал… Инвесторам (держателям евробондов), как мне кажется, надо судиться не с нами. Они делали выводы (об инвестировании в облигации) на основании отчетов PricewaterhouseCoopers»[110].https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%C2%AB%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0%C2%BB#%D0%94%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD_01.07.2017_%E2%80%94_%D0%BD%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%D1%8D%D0%BA%D1%81-%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B0%D0%BC%D0%B8
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"в феврале 2017 года Печерским районным судом столицы обеспечено иск иностранных компаний и вынесено постановление"....''Реформована та очищена'' система кривосуддя продовжує вбивати Україну. І ні старий барига, ні новий болванчик нічого з тим не зробили.
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"7 млрд в пользу Суркисов у "Приватбанка" взимать сейчас не будут, - Минюст" - какое щястье что сейчас президент Зеленский! Вот если бы был Порошенко - то сразу бы взыскали! Спасибо тибе, Владимир!
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