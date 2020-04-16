 Офис Президента опубликовал список 20 освобожденных в результате обмена украинцев. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Освобожденны граждане, содержавшиеся на территории отдельных районов Донецкой области (ОРДО):



1. Алакоз Александр (гражданский);

2. Гриненко Николай (военный);

3. Илюхин Николай (гражданский);

4. Карась Владимир (правоохранитель);

5. Костев Евгений (гражданский);

6. Помеляйко Александр (гражданский);

7. Садовский Александр (гражданский);

8. Сирык Вадим (гражданский);

9. Шайдов Виктор (военный).

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Главное, чтобы нам отдали всех наших, а мы тогда будем отдавать всех, кого они запрашивают", - Резников о формате обмена "всех на всех"

Освобожденны граждане, содержавшиеся на территории отдельных районов Луганской области (ОРЛО):



1. Желдак Виталий (гражданский);

2. Мироныч Сергей (гражданский);

3. Можаев Валентин (гражданский);

4. Полозов Николай (гражданский);

5. Попова Алевтина (гражданская);

6. Русинов Сергей (гражданский);

7. Сливка Иван (гражданский);

8. Сливка Александр (гражданский);

9. Табачный Александр (гражданский);

10. Штиль Александр (гражданский);

11. Яковенко Александр (гражданский).

Пресс-центр СБУ сообщает, что на на оккупированные территории выехали 14 граждан.

После возвращения наши граждане должны обязательно пройти процедуры обсервации и проверки. Социальные службы по вопросам адаптации и реабилитации будут также рядом.

Следует отметить, что впервые обмен состоялся по формуле, когда Украина вернула больше людей, чем передала.

Напомним, ранее Офис Президента сообщил, что начался этап обмена пленными, 19 украинцев, находящихся в плену ОРДЛО, возвращаются.

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