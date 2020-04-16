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 Общество, Фоторепортаж
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 Офис Президента опубликовал список 20 освобожденных в результате обмена украинцев. ФОТОрепортаж

Украина освободила 20 своих граждан, содержавшихся в неволе на временно оккупированных территориях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Освобожденны граждане, содержавшиеся на территории отдельных районов Донецкой области (ОРДО):

1. Алакоз Александр (гражданский);
2. Гриненко Николай (военный);
3. Илюхин Николай (гражданский);
4. Карась Владимир (правоохранитель);
5. Костев Евгений (гражданский);
6. Помеляйко Александр (гражданский);
7. Садовский Александр (гражданский);
8. Сирык Вадим (гражданский);
9. Шайдов Виктор (военный).

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Главное, чтобы нам отдали всех наших, а мы тогда будем отдавать всех, кого они запрашивают", - Резников о формате обмена "всех на всех"

Освобожденны граждане, содержавшиеся на территории отдельных районов Луганской области (ОРЛО):

1. Желдак Виталий (гражданский);
2. Мироныч Сергей (гражданский);
3. Можаев Валентин (гражданский);
4. Полозов Николай (гражданский);
5. Попова Алевтина (гражданская);
6. Русинов Сергей (гражданский);
7. Сливка Иван (гражданский);
8. Сливка Александр (гражданский);
9. Табачный Александр (гражданский);
10. Штиль Александр (гражданский);
11. Яковенко Александр (гражданский).

Пресс-центр СБУ сообщает, что на на оккупированные территории выехали 14 граждан. 

После возвращения наши граждане должны обязательно пройти процедуры обсервации и проверки. Социальные службы по вопросам адаптации и реабилитации будут также рядом.

Следует отметить, что впервые обмен состоялся по формуле, когда Украина вернула больше людей, чем передала. 

Напомним, ранее Офис Президента сообщил, что начался этап обмена пленными, 19 украинцев, находящихся в плену ОРДЛО, возвращаются.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Будем бороться, пока каждый украинец не вернется домой", - Зеленский об обмене пленными. ВИДЕО

Офис Президента опубликовал список 20 освобожденных в результате обмена украинцев 01
Офис Президента опубликовал список 20 освобожденных в результате обмена украинцев 02
Офис Президента опубликовал список 20 освобожденных в результате обмена украинцев 03
Офис Президента опубликовал список 20 освобожденных в результате обмена украинцев 04
Офис Президента опубликовал список 20 освобожденных в результате обмена украинцев 05
Офис Президента опубликовал список 20 освобожденных в результате обмена украинцев 06

Источник: https://censor.net.ua/n3189502
 
 
 Топ комментарии
 
Из ОРЛО ни одного военного? При том, что они там есть?
Что это за переговорщики, нахрен, что не настаивают на том, чтобы хотя бы половина были военнопленными, а не просто гражданскими заложниками, которых террористы могут нахватать в любой момент сколько угодно?
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Одного военного и 19 болтунов таксистов из которых каждый второй а может быть первый завербован ФСБ! НАХ ТАКОЙ ОБМЕН!
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Гриненко має статтю дезертирство...
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Садівський скоріше всього вбивця в ларьку під його охороною задушили касирку після чого він зник.
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Помеляйко переконаний ленінець, тому став непотрібен в ДНР.
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Из 19-ти только 2 военных! А остальные кто? Нахера они Украине нужны?
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Лазаренко-рос шпигун, затриманий з матеріалами.
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Ларкін був затриманий з вибухівкою, стверждував що не знав що несе.
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Якуба один з затриманих кілерів що планували бвивсто ГеращенкаА.
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Гогічаєв-незаконне зберігання ***********.
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Яворчук-бойовик та інструктор з батальйона Сомалі.
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Ці обмани задумані шоп віддати москалям всіх агентів та резидентів, які тут попалися. Такі тайні обмани нам не потрібні!!! Понад триста наших військових в підвалах ДІДЛО, а нам підсилають агєнтуру у вигляді заручників. Ми їх зараз вилічимо, вставимо зуби, дамо сто тищ підйомних, а вони чинитимуть теракти по завданню Кримля
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