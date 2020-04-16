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 Экономика, Общество
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 За время карантина количество безработных в Украине выросло до 2,5-2,8 млн человек - это самый высокий показатель за 15 лет, - Торгово-промышленная палата

Количество безработных в Украине за первые две недели карантина выросло на 500-700 тыс. чел., за следующие две недели – в апреле – еще на 500-600 тыс. чел, - до 2,5-2,8 млн чел.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщила Торгово-промышленная палата Украины.

"По оценкам Торгово-промышленной палаты Украины, уровень безработицы сегодня составляет 13,7-15,4%. Это самый высокий показатель за последнее 15 лет", – цитирует пресс-служба президента ТПП Геннадий Чижиков.

Этот показатель не учитывает количества трудовых мигрантов, вернувшихся в Украину после начала пандемии, добавил он.

В "остановленных" отраслях было занято около 4 млн чел., отметили ТПП.

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"Проведенный Торгово-промышленной палатой опрос компаний показывает, что 26% из них планируют сокращение персонала, еще 30% не приняли окончательного решения", – сказал президент ТПП Украины.

По оценкам ТПП Украины, общий объем поддержки бизнеса через освобождение от уплаты налогов в марте и апреле составил 9,3 млрд грн, из них 0,9 млрд грн - поддержка малого бизнеса, который понес наибольшие убытки на время карантина и понес наибольшие убытки.

"Ориентировочные потери только двух секторов – салонов красоты и пассажирских перевозок – составляют около 1,5 млрд грн за полтора месяца карантина. Потери всего бизнеса "на карантине" – в разы больше", - добавили в ТПП.

Как сообщалось, по данным Государственной службы занятости на 13 апреля количество зарегистрированных безработных составляло 387,5 тыс. чел., за неделю этот показатель вырос на 36,2 тыс. чел.

Источник: https://censor.net.ua/n3189499
 
 
 Топ комментарии
 
ну за кого голосовали то и получили
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Вы пробовали встать на биржу? За время карантина количество безработных в Украине выросло до 2,5-2,8 млн человек - это самый высокий показатель за 15 лет, - Торгово-промышленная палата - Цензор.НЕТ 8082
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ну за кого голосовали то и получили
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Fobos Кількість захворілих не підпадає під це визначення.
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не я його озвучив..та незалежно від влади була б та сама муйня..чи хтось би наважився як Швеція вчинити..?
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Fobos Швеція одна найрозумніша країна.Ну є померлі,але це соті частинки одного відсотка,так що все нормально.
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а не ввели би карантину, то усі волали б "чому?" та тикали пальцем на Італію та Іспанію..нє..?
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Треба просто виходити з карантину. Якраз Італія Іспанія з карантином і це нічого не дало, а Швеція без карантину і немає такого хаосу.
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Що хз? Карантин це повний брєд який може бути. В жертв коронавірусу штампують всіх підряд хто помирає вже від банальної старості. Ви що середній вік жертв корони в Італії 80 років всі з купою хронічних хвороб! Ломбардів регіон із страшно забрудненою атмосферою. Не рівняйте Україну до Італії. Порівнюйте ситуацію з Білорусами
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Це явно не епідемія. Це якесь знущання політичної еліти на простими людьми.
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Виходьте на мітинг, та вимагайте, якщо вважаєте карантинні заходи занадто суворими та недоцільними..
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Fobos Усі змі це розкрутили.Якби не вони.то ніхто би не волав.Україна може не подолати наслідки карантину.
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ідіотизм! хіба голосували за карантин?
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И сколько из них заробитчан вернувшихся встало на биржу ?
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Від наслідків цього карантину,в рази більше постраждає людей,ніж від вірусу.
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Fobos Ні,відомо.Під слово епідемія навіть також не підпадає.Що вже казати,за пандемію.У всіх країнах захворілих нульові відсотки,це точно не пандемія.Людей просто залякали.Наслідки такого карантину,для багатьох будуть катастрофічними.
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думаєте я в екстазі від ситуації..? але кіпіш вже засадили і тут вже хто як пропітляє..
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Для таких держав як Україна це тим більше катастрофа. Потім будем просити подачку за подачкою від МВФ і так далі
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Райисполкомы не работают, поэтому не возможно закрыть ФОП, после карантина они такую *********** безработицу увидят, что глаза повылазят!!!! Житрожопые!!!
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Как всегда - первые в мире, если что-то плохое и тоже первые(с конца) если что-то неплохое
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То ли еще будет.... Что там в Мариуполе?
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Приблизно знаю українського підприємця. Всі написали заяви "за власним бажанням". Працівники зареєструвались у центрі зайнятості. Держава зобов`язана виплачувати допомогу. Працівники надалі працюють на роботодавця. Отримують з/п. Правда неофіційно. Ніхто не сплачує податків. Деякі, звичайно, на карантині. Їх візьмуть на роботу після карантину. Запитання. Де у цьому рівнянні ВЛАДА? Що воно робить? Про що воно думає? На період карантину скасуйте( зменшіть) ЄСВ, військовий збір. Ці кошти, все одно, йдуть в чорну діру, а підприємці хоч щось зможуть виплатити. Або піти і стати на облік на "біржу".
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Ну вот теперь все поймут истинный смысл слова "зубожиння"
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