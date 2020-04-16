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 Запустили бесплатный медицинский контакт-центр, где можно получить консультацию по COVID-19, - Дубилет

Экс-министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет сообщил о запуске бесплатного медицинского контакт-центра для консультаций по коронавирусу.

Об этом он сообщил в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ

"Мы запустили бесплатный медицинский контакт-центр, в котором можно получить консультацию по коронавирусу.

В него можно обратиться по телефону 0800301131 либо получить чат-консультацию через Телеграмм (@JmcMedHelpBot) или Вайбер (viber://pa?chatURI=jmcmedhelp)", - написал Дубилет.

Он уточнил, что консультации можно получить по любым вопросам о коронавирусе: симптоматика, профилактика, необходимые действия. Консультируют врачи из медицинского центра JMC, добавил экс-министр.

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Запустили бесплатный медицинский контакт-центр, где можно получить консультацию по COVID-19, - Дубилет 01

Источник: https://censor.net.ua/n3189498
 
 
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