EN|RU|UK
COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Подозрение Чорновол Пожары в зоне ЧАЭС Денис Ермак и Гео Лерос
 Политика Украины
  636  15
Все про:Тимошенко (24428) шахтеры (560)

 Шахтеры и энергетики остались без работы и денег, - Тимошенко

Отечественная энергосистема находится на грани коллапса, а тысячи шахтеров и энергетиков остались без работы.

Шахтеры и энергетики остались без работы и денег - Тимошенко

Об этом заявила лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко в эфире Украина 24.

"Энергетическая система на грани коллапса. Шахтеры без заработной платы, без работы. Это означает, что энергетики без заработной платы. А это значит, что могут начаться веерные отключения, когда у людей просто не будет света", - сказала Тимошенко.

По ее словам, кризис в энергоотрасли был спровоцирован импортом российского тока, возобновленного в октябре прошлого года. "Наша энергетика осталась без рынка сбыта. И начался фундаментальный, системный сбой, когда производить обязательно нужно электроэнергию, а реализовывать ее некуда ", - пояснила Тимошенко.

Среди первоочередных мер, которые должна принять власть для выхода из кризиса, Тимошенко назвала отказ от импорта тока и решение проблем задолженности между энергетиками, шахтерами и потребителями.

По ее мнению, если власть срочно не вмешается в ситуацию в энергетике, уже через три недели в стране начнутся веерные отключения электроэнергии.

"Если за 2-3 недели сейчас не будет собрана правительственная комиссия, если сейчас не соберутся за единым столом все энергетики, все министры, которые к этому имеют отношение, и не начнут во главе с президентом и премьер-министром эту ситуацию выравнивать, мы через 3 недели будем иметь с вами веерные отключения электроэнергии", - подчеркнула Тимошенко.

Напомним, ранее гендиректор ДТЭК Максим Тимченко сообщил, что из-за кризиса в энергетике с 20 апреля ДТЭК приостанавливает работу 10 шахт и вспомогательных предприятий объединения "ДТЭК Павлоградуголь", обогатительные фабрики Павлоградская, Добропольская, Кураховская, а также Першотравенский ремонтно-механический завод и Научно-производственный центр ДТЭК. На этих предприятиях работает около 22 800 человек.

Кроме того, гендиректор "Энергоатом-Трейдинг" Сергей Бедин заявил, что из-за кризиса на рынке электроэнергии НАЭК "Энергоатом" не может обеспечить закупку и вывоз ядерного топлива.

Ранее председатель Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец заявлял, что энергетический кризис и остановка угольной отрасли Украины были спровоцированы действиями председателя парламентского комитета Андрея Геруса.

Источник: https://censor.net.ua/n3189496
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Сьогодні вони живуть так як проголосували вчора.
 показать весь комментарий
 
 
Всем зеленожопым быстро дать побольше мозгов, фобосу тройную порцию, совсем плохой, придурок.
 показать весь комментарий
 
бездумна приватизація енергоактивів не дала результатів, олігархічна монополізація приводить до зупинки шахт, потім генерації ,а відтак - по ланцюжку.
Всі шахти, всю теплову генерацію віддали в одні руки, а це був хибний шлях, треба було зберігати або в державній власності або розділяти між багатьма власниками, які би конкурували. То і буде закономірний фініш.
 показать весь комментарий
 
 
По случайному совпадению - Это все сотрудники фирм Рената "гудка".
 показать весь комментарий
 
 
Но шо тогда, ДТЭК нужно национализировать, как Приватбанк
 показать весь комментарий
 
 
я думал что бабка умнее. мне стыдно, что я за эту клушу голосовал.
 показать весь комментарий
 
Во фуфлометка косата, то говорить що импорт заважає, то цього світла забагато і нема де його діти...??? а потім раз забагато його, то світло відключемо???
 показать весь комментарий
 
 
Те, що сказала Тимошенко є лише маленькою частиною проблем, які з'явилися в Україні у зв'язку з перемогою зевлади. Тому від Тимошенко треба почути твердження, що необхідні негайні нові вибори.
 показать весь комментарий
 
Тимошенко хочет опять сесть на энергопотоки и продать энергосистему России!
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх