Шахтеры и энергетики остались без работы и денег - Тимошенко

Об этом заявила лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко в эфире Украина 24.



"Энергетическая система на грани коллапса. Шахтеры без заработной платы, без работы. Это означает, что энергетики без заработной платы. А это значит, что могут начаться веерные отключения, когда у людей просто не будет света", - сказала Тимошенко.



По ее словам, кризис в энергоотрасли был спровоцирован импортом российского тока, возобновленного в октябре прошлого года. "Наша энергетика осталась без рынка сбыта. И начался фундаментальный, системный сбой, когда производить обязательно нужно электроэнергию, а реализовывать ее некуда ", - пояснила Тимошенко.



Среди первоочередных мер, которые должна принять власть для выхода из кризиса, Тимошенко назвала отказ от импорта тока и решение проблем задолженности между энергетиками, шахтерами и потребителями.



По ее мнению, если власть срочно не вмешается в ситуацию в энергетике, уже через три недели в стране начнутся веерные отключения электроэнергии.



"Если за 2-3 недели сейчас не будет собрана правительственная комиссия, если сейчас не соберутся за единым столом все энергетики, все министры, которые к этому имеют отношение, и не начнут во главе с президентом и премьер-министром эту ситуацию выравнивать, мы через 3 недели будем иметь с вами веерные отключения электроэнергии", - подчеркнула Тимошенко.



Напомним, ранее гендиректор ДТЭК Максим Тимченко сообщил, что из-за кризиса в энергетике с 20 апреля ДТЭК приостанавливает работу 10 шахт и вспомогательных предприятий объединения "ДТЭК Павлоградуголь", обогатительные фабрики Павлоградская, Добропольская, Кураховская, а также Першотравенский ремонтно-механический завод и Научно-производственный центр ДТЭК. На этих предприятиях работает около 22 800 человек.



Кроме того, гендиректор "Энергоатом-Трейдинг" Сергей Бедин заявил, что из-за кризиса на рынке электроэнергии НАЭК "Энергоатом" не может обеспечить закупку и вывоз ядерного топлива.



Ранее председатель Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец заявлял, что энергетический кризис и остановка угольной отрасли Украины были спровоцированы действиями председателя парламентского комитета Андрея Геруса.