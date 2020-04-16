 Ночью горел торговый центр "Барабашово" в Харькове. ФОТО

О пожаре сообщает ГСЧС Харьковской области, передает Цензор.НЕТ.

"16 апреля в 02:50 в дежурную часть ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области поступило сообщение о пожаре, который возник по адресу: г. Харьков, ул. Амурская, торговый центр "Барабашово". Очаг пожара находился в торговом павильоне модульного сектора "Б"", - информирует ГСЧС.

На момент прибытия спасателей в двухэтажном торговом павильоне горели товары хозяйственного обихода на площади 200 кв. м и повредились окна смежного павильона.

Пожар тушили 11 отделений спасателей на автоцистернах, а всего привлекли 60 человек. Из-за сильного задымления спасателям пришлось работать в аппаратах на сжатом воздухе для защиты органов дыхания.

Пожар локализован в 3:22, а полностью ликвидировали - в 4:31. Причину возгорания и ущерб устанавливают, жертв и пострадавших нет. Правоохранители проводит проверку по этому факту.

Как сообщалось, 27 февраля на территории рынка "Барабашово" в Харькове произошли столкновения между частными предпринимателями и охранниками торгового центра, во время которых пострадали шесть человек.

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