 "Будем бороться, пока каждый украинец не вернется домой", - Зеленский об обмене пленными. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

По словам Зеленского, он радуется каждый раз, когда возвращаются и украинские воины, и политзаключенные, и обычные граждане Украины.

"Я очень рад, что сейчас первая часть граждан Украины уже освобождена. Это часть, которая находилась на временно оккупированных территориях Донецкой области. Сейчас проводятся действия, чтобы освободить еще часть людей из временно оккупированной части Луганской области", - отметил глава государства.

Зеленский подчеркнул, что власть будет бороться, пока каждый украинец не вернется домой.

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