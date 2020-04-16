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 Политика Украины, Общество
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 "Будем бороться, пока каждый украинец не вернется домой", - Зеленский об обмене пленными. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал сегодняшнее освобождение украинских граждан, которые находились в неволе на временно оккупированных территориях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

По словам Зеленского, он радуется каждый раз, когда возвращаются и украинские воины, и политзаключенные, и обычные граждане Украины.

"Я очень рад, что сейчас первая часть граждан Украины уже освобождена. Это часть, которая находилась на временно оккупированных территориях Донецкой области. Сейчас проводятся действия, чтобы освободить еще часть людей  из временно оккупированной части Луганской области", - отметил глава государства.

Зеленский подчеркнул, что власть будет бороться, пока каждый украинец не вернется домой.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Главное, чтобы нам отдали всех наших, а мы тогда будем отдавать всех, кого они запрашивают", - Резников о формате обмена "всех на всех"

Источник: https://censor.net.ua/n3189494
 
 
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Только меня тошнит от зелёного пиара на этой "торговле людьми"?
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У РФ обменный фонд неограничен. Можно взять любого на улице в Крыму или ОРДЛО и через пару дней он будет искренне разочарованный в русском мире, независимо от его первоначального мнения
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"Будем бороться, пока каждый украинец не вернется""
і снова не сядет за баранку буса героически возить на ТУ сторону тамженашихлюдей
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Як він вже обрид цей чмошник в ролі президента!
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Коли всі будуть вдома, там де їм тепло і затишно, там де їх ******* і раді лише одному, що вони є, дихають, посміхаються, похмурюються, де немає перешкод в мріях, словах і діях вільних громадян, ми нарешті переведемо подих. Я люблю тебе Україна, ти найкраща
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Зеленский подчеркнул, что власть будет бороться, пока каждый украинец не вернется домой. Источник: https://censor.net.ua/n3189494

"Будемо боротися, поки кожен українець не повернеться додому", - Зеленський про обмін полоненими - Цензор.НЕТ 4199
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