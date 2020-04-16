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 Политика Украины
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Все про:перевозки (371) тарифы (1641) Скичко (5)

 В первую очередь нужно обеспечить приемлемые тарифы на перевозку для экспортеров, - "слуга народа" Скичко

В условиях кризиса необходимо в первую очередь поддержать экспортеров, обеспечив им приемлемые тарифы на перевозку, чтобы они могли конкурировать на мировых рынках.

Об этом заявил народный депутат Украины, член комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры Александр Скичко.

"В первую очередь нужно поддерживать экспортеров и транспортную отрасль, так как в случае, если наши производители в условиях кризиса будут еще и неконкурентным, и их себестоимость будет увеличиваться за счет расходов инфраструктурно-логистических, то понятно, что такой бизнес не будет развиваться", - сказал Скичко.

По его мнению, сегодня страна должна сделать все необходимое, чтобы обеспечить стабильную работу предприятий и сохранить рабочие места. "Главное, что мы не можем сегодня себе позволить, - это закрытие рабочих мест, потому что это на сегодняшний день самое важное", - сказал Скичко.

Депутат также сообщил, что парламент готовит ряд антикризисных законопроектов, направленных на поддержку бизнеса и, в первую очередь, предприятий-экспортеров.

"Мы на связи с экономическим комитетом, мы с ними совместно работаем. И я думаю, что вскоре получим еще несколько антикризисных законопроектив, которые будут поддерживать наш бизнес. И экспорт в первую очередь ", - сказал Скичко.

Экспорт из Украины в I квартале 2020 сократился на 5,5% по сравнению с экспортом в I квартале 2019 года. Отрицательное сальдо торгового баланса Украины в 2019 году составило 12,2 млрд долл.

Напомним, ранее народный депутат Украины, член комитета ВР по вопросам экономического развития Людмила Буймистер заявила, что поддержка украинского экспорта, в том числе за счет снижения портовых сборов, является одной из главных задач для правительства на время экономического кризиса.

Кроме того, экс-министр промполитики Валерий Мазур отметил необходимость предоставить сейчас приоритет в обслуживании на железной дороге и в портах предприятиям-экспортерам, которые обеспечивают приток валюты в страну.

Источник: https://censor.net.ua/n3189489
 
 
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всьо для сєпара і бандіта гудка ахмєтовіча.
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обрали Зю і сн - 5 років коту під хвіст.
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Якщо ви перекрили транспорт і працівники іноді їздять на роботу та платять за таксі, то ваші закони про збереження робочих місць можете засунути собі в одне зебільське місце.
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Это тот Скичко, который телеведущий и тамада?
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