EN|RU|UK
COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Подозрение Чорновол Пожары в зоне ЧАЭС Денис Ермак и Гео Лерос
 Политика Украины
  1551  10
Все про:Аваков (3033) МВД (8122) Бухарев Владислав (19)

 Экс-первый заместитель СБУ Бухарев стал советником Авакова

Новым советником министра внутренних дел Арсена Авакова назначен Владислав Бухарев.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт МВД.

"Генерал-полковник Владислав Бухерев назначен советником министра внутренних дел", - говорится в сообщении.

Читайте также: В ОП идет борьба за СБУ. Баканов намерен уволить Бухарева, которого Зеленский назначил без согласования с ним, - Бутусов

Владислав Бухарев - народный депутат Украины VІІІ созыва. Имеет воинское звание генерал-полковник и специальное звание - генерал-лейтенант налоговой милиции.

В 2019 году возглавлял Службу внешней разведки Украины (11 июня - 11 сентября). В этом же году стал первым заместителем председателя СБУ - начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью (11 сентября - 8 ноября).

Читайте также: "У Бухарева с Бакановым все время были стычки", - Арахамия

В 2014 году также занимал должность первого заместителя председателя СБУ - начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью (март-июль).

Источник: https://censor.net.ua/n3189486
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Гордон выдал новую версию, что Шайтанов хотел убить Авакова.
 показать весь комментарий
 
Будущий глава СБУ при президенте Авакове Экс-первый заместитель СБУ Бухарев стал советником Авакова - Цензор.НЕТ 1537
 показать весь комментарий
 
Судова колегія Краснолиманського міського суду Донецької області визнала жінку винною у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній організації та сприяння її діяльності) Кримінального кодексу України. Із огляду на визнання вини, їй призначено покарання у вигляді ....УВАГА ..... .
п'яти років позбавлення волі з іспитовим строком три роки. Экс-первый заместитель СБУ Бухарев стал советником Авакова - Цензор.НЕТ 9755 Экс-первый заместитель СБУ Бухарев стал советником Авакова - Цензор.НЕТ 4660 Житомир.info | Жінку, яку контррозвідники житомирського УСБУ зловили за співпрацю з терористами, засудили до 5 років в'язниці з іспитовим строком Экс-первый заместитель СБУ Бухарев стал советником Авакова - Цензор.НЕТ 9755
 показать весь комментарий
 
Усиливается мусор. Осталось сменить фамилию на украинскую (Аваковченко наприклад)и айда "пианиста" импичить в ...кхм (ну вы поняли)
 показать весь комментарий
 
 
Кто такой БУХЕРЕВ? "Генерал-полковник Владислав Бухерев Источник: https://censor.net.ua/n3189486
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх