 Между Коломойским и дефолтом, к сожалению, власть выбирает именно путь к дефолту, - Герасимов

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности", об этом заявил нардеп Артур Герасимов.

"Вообще сегодня ключевая задача и парламента, и руководства парламента, и ключевая задача профильного комитета - принятие в целом банковского закона. Потому что сегодня выбор Украины очень прост - между дефолтом и Игорем Коломойским. Наконец власти надо этот выбор сделать до конца", - сказал нардеп.

"Что касается ситуации на сегодняшний день, то выносятся изменения в регламент, которые "убивают" оппозицию. Именно за счет этого пытаются решить проблему банковского закона. При этом название этого закона "О злоупотреблениях правами народных депутатов". Давайте посмотрим, а чьи правки, эти 16 000? Это же представители "Слуги народа", это представители команды Зеленского - или те, кто сейчас в его команде, или те, кого он привел в парламент, но они сейчас не в его фракции. Здесь вопрос в другом - уважаемые коллеги, не переводите на парламент собственную политическую ответственность, разговаривайте со своими депутатами, чтобы они отозвали эти поправки. Или вы уже не контролируете собственную фракцию?" - добавил Герасимов.

По его словам, у власти есть несколько процедурных норм, чтобы как можно быстрее принять этот закон.

"Ключевой вопрос, который сегодня возникает, почему этот законопроект не был сразу принят в целом, хотя для этого были все возможности. А ответ очень прост - потому что между Игорем Коломойским и дефолтом, к сожалению, власть выбирает именно путь к дефолту. Зачем это нужно олигархам - это понятно, потому что они за бесценок скупят заводы и фабрики. Зачем это народу? Конечно, народу это не нужно, потому что это безработица, уменьшение пенсий и зарплат", - сказал Герасимов.

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