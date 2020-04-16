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 Политика Украины
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Все про:банки (1747) ВР (24828) Герасимов (249)

 Между Коломойским и дефолтом, к сожалению, власть выбирает именно путь к дефолту, - Герасимов

У Зеленского должны сделать свой выбор между дефолтом и Коломойским. Именно это является ключевым вопросом для монобольшинства в парламенте.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности", об этом заявил нардеп Артур Герасимов.

"Вообще сегодня ключевая задача и парламента, и руководства парламента, и ключевая задача профильного комитета - принятие в целом банковского закона. Потому что сегодня выбор Украины очень прост - между дефолтом и Игорем Коломойским. Наконец власти надо этот выбор сделать до конца", - сказал нардеп.

"Что касается ситуации на сегодняшний день, то выносятся изменения в регламент, которые "убивают" оппозицию. Именно за счет этого пытаются решить проблему банковского закона. При этом название этого закона "О злоупотреблениях правами народных депутатов". Давайте посмотрим, а чьи правки, эти 16 000? Это же представители "Слуги народа", это представители команды Зеленского - или те, кто сейчас в его команде, или те, кого он привел в парламент, но они сейчас не в его фракции. Здесь вопрос в другом - уважаемые коллеги, не переводите на парламент собственную политическую ответственность, разговаривайте со своими депутатами, чтобы они отозвали эти поправки. Или вы уже не контролируете собственную фракцию?" - добавил Герасимов.

По его словам, у власти есть несколько процедурных норм, чтобы как можно быстрее принять этот закон.

"Ключевой вопрос, который сегодня возникает, почему этот законопроект не был сразу принят в целом, хотя для этого были все возможности. А ответ очень прост - потому что между Игорем Коломойским и дефолтом, к сожалению, власть выбирает именно путь к дефолту. Зачем это нужно олигархам - это понятно, потому что они за бесценок скупят заводы и фабрики. Зачем это народу? Конечно, народу это не нужно, потому что это безработица, уменьшение пенсий и зарплат", - сказал Герасимов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Все ключевые поправки от фракции "ЕС" в законе о земле учтены, в частности о запрете продажи земли россиянам, - Герасимов

Источник: https://censor.net.ua/n3189483
 
 
 Топ комментарии
 
та ні, більш схоже на реальний стан речей.
зеля служить бені.
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Виглядає як пересмикування та примітивний піар.
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Ну а зачем Каламойше было вкладывать в сериальчик, чтобы потом не отбиться в 1000-кратном размере?
Жыдло оставит зебилов без последних трусов.
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Виглядає як пересмикування та примітивний піар.
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та ні, більш схоже на реальний стан речей.
зеля служить бені.
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А Герасимов з свиночолим Порошенком служать Путєну. Реальний стан речей!
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в мріях зелебобів,хіба що..
а з реальністю нічого спільного, от...
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От і я кажу, що соєві зелебоби цього сайту забрехалися дальше нікуди і самі вже починають вірити в свою ж маячню. Може припините?
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не соромно вам тут демагогію розводити ?
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Не я її розпочав, доречі, а ви, шановна. Тому, що ця заява - це просто піар.
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то ви б воліли, щоб я повірила у ваші аналітичні здібності та висновки по Зю ?
ХА !
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краще не віповідайте цій бабці.. бо стучить аж гай гуде.. мабуть колишня камсамолка Між Коломойським і дефолтом, на жаль, влада обирає саме шлях до дефолту, - Герасимов - Цензор.НЕТ 8175
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шо та я не улавливаю смысла твоих рассуждений...это разве не коломойша говорил,шо пофигу тот мвф,возьмет 100 лярдов у *****?
как тебе удалось сюда порошенко приплести? Между Коломойским и дефолтом, к сожалению, власть выбирает именно путь к дефолту, - Герасимов - Цензор.НЕТ 8940
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Гыга, не вмешивайся. Я всего лишь пытаюсь донести к кое кому, что хватит один и тот же бред нести.
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ви статтю читали ?
по факту від вас жодного заперечення.
лише бла бла бла.
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З цим коментатором не треба розмовляти, бо за всі роки від нього була лише брехня і жодного конструктиву. Не втрачайте на нього свій час!
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Для зеба то легше легкого.
В усьому винуватий Порошенко. Навіть якщо завтра Нелох вийде й скаже "я вам всім брехав з самого початку і просто хочу бабла і влади" то винуватим все одно буде Порошенко.
Ну не може бути в чомусь винен бідний нещасний зебік який голосував за "ну хоть паржом"
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..Що поробиш ...*Вальцманавт * рулить !
ПС ))) Самі ж *ПЕСики * голосували за банківський закон .
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Ну не то шо тупые,а обманутые.И главное шо верят в Рай.
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А таких грех не развести. Правда в "рай" не хотят, хотя и вопят об этом. Чуть кашлянув, верозавр тут жет с визгом бежит к докторам - спасите мол от скорого "прихода в рай")
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Ну а зачем Каламойше было вкладывать в сериальчик, чтобы потом не отбиться в 1000-кратном размере?
Жыдло оставит зебилов без последних трусов.
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Дефолту не уникнути, але глибина фінансового падіння може бути значно більшою, якщо підуть на поступки Коломойському!
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нет выбора между коломойским и дефолтом.коломойский это и есть дефолт.
выбор между сотрудничеством с МВФ и дефолтом (коломойским)
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имелся в виду выбор - или Зе голова Коломойского на блюде, или дефолт.
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Герасимов еще не взял на поруки шайтанова, ставленника порошенко?
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Странный какой-то выбор - "Между коломойским и дефолтом власть выбирает путь к дефолту". А надо выбирать путь к коломойскому? Всегда думал что коломойский и дефолт это одно и то же.
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между противодействии Коломойке и дефолтом.
Хотя Дубинский аргументированно говорит на счет закона этого. типо заберут депозиты и чтобы в суды не шли. хотя, может брешет гоям)
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Г-н Герасимов ошибается: не к дефолту, а к распаду, уничтожению государства Украина. И, поверьте, Запад никак не будет препятствовать этому. Даже не выразит озабоченность, просто там следуют американской поговорке: мы помогаем только тем, кто сам себе помогает.
Ну а так, как "помогли" Украине 73% идиотов,.. тут уже только "хирургическая операция".
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"потому что они за бесценок скупят заводы и фабрики.Источник: https://censor.net.ua/n3189483",

Шо и "Рошен" ? Так давно уже....и таки да, за бесценок, как и сахзаводы и всю Винницкую обл... Герасим, поздно пъёшь "Боржоми"
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А тебе кто мешал скупить?У нас в селе есть успешный фермер,арендует полторы тысячи гектар,наверное,уже долларовый миллионер.Когда в 92-ом выходил из колхоза и организовывал свое хозяйство,такие как ты ерничали ,мол проползет скоро обратно на коленях,ишь умник,разбогатеть захотел.Теперь завидуют ему:"мироед,богатей,на нашей земле нажился".Зависть - грех.
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інтереси бєні для вови мають найвищий пріоритет. бо наше найвеличніше сцикло знає хто його зробив презом, і хто може дуже легко рейтинг поховати
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Забавно наблюдать в этой ветке, как обосравшиеся от своего выбора зеленые чмошники, все равно продолжают во всех грехах винить команду Пороха. Смиритесь - вы конченые упоротые лохи
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И до этих лохов начинает доходит ,что они сполна заплатят за свою тупость.
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Олигархам тоже вряд ли нужен дефолт, их активы обесценятся, а скупать уже нечего, все скупили уже что можно, земля еще разве что.
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Ни разу ни от кого не слышала, что этот закон нужен обществу, а не МВФ
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Так бо ВМФ перестраховаться хочет. Завтра Пещерный суд вернет Бене взад, и денежки ВМФ(и процентики) могут пойти тоже..... взад.
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