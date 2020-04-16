 Между Коломойским и дефолтом, к сожалению, власть выбирает именно путь к дефолту, - Герасимов

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности", об этом заявил нардеп Артур Герасимов.
"Вообще сегодня ключевая задача и парламента, и руководства парламента, и ключевая задача профильного комитета - принятие в целом банковского закона. Потому что сегодня выбор Украины очень прост - между дефолтом и Игорем Коломойским. Наконец власти надо этот выбор сделать до конца", - сказал нардеп.
"Что касается ситуации на сегодняшний день, то выносятся изменения в регламент, которые "убивают" оппозицию. Именно за счет этого пытаются решить проблему банковского закона. При этом название этого закона "О злоупотреблениях правами народных депутатов". Давайте посмотрим, а чьи правки, эти 16 000? Это же представители "Слуги народа", это представители команды Зеленского - или те, кто сейчас в его команде, или те, кого он привел в парламент, но они сейчас не в его фракции. Здесь вопрос в другом - уважаемые коллеги, не переводите на парламент собственную политическую ответственность, разговаривайте со своими депутатами, чтобы они отозвали эти поправки. Или вы уже не контролируете собственную фракцию?" - добавил Герасимов.
По его словам, у власти есть несколько процедурных норм, чтобы как можно быстрее принять этот закон.
"Ключевой вопрос, который сегодня возникает, почему этот законопроект не был сразу принят в целом, хотя для этого были все возможности. А ответ очень прост - потому что между Игорем Коломойским и дефолтом, к сожалению, власть выбирает именно путь к дефолту. Зачем это нужно олигархам - это понятно, потому что они за бесценок скупят заводы и фабрики. Зачем это народу? Конечно, народу это не нужно, потому что это безработица, уменьшение пенсий и зарплат", - сказал Герасимов.
зеля служить бені.
а з реальністю нічого спільного, от...
ХА !
как тебе удалось сюда порошенко приплести?
по факту від вас жодного заперечення.
лише бла бла бла.
В усьому винуватий Порошенко. Навіть якщо завтра Нелох вийде й скаже "я вам всім брехав з самого початку і просто хочу бабла і влади" то винуватим все одно буде Порошенко.
Ну не може бути в чомусь винен бідний нещасний зебік який голосував за "ну хоть паржом"
ПС ))) Самі ж *ПЕСики * голосували за банківський закон .
Жыдло оставит зебилов без последних трусов.
выбор между сотрудничеством с МВФ и дефолтом (коломойским)
Хотя Дубинский аргументированно говорит на счет закона этого. типо заберут депозиты и чтобы в суды не шли. хотя, может брешет гоям)
Ну а так, как "помогли" Украине 73% идиотов,.. тут уже только "хирургическая операция".
Шо и "Рошен" ? Так давно уже....и таки да, за бесценок, как и сахзаводы и всю Винницкую обл... Герасим, поздно пъёшь "Боржоми"