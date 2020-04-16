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 Общество, Здоровье
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 На сегодняшний день уже 788 медработников заболели COVID-19, - глава Минздрава Степанов

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов считает обеспечение медицинских работников средствами индивидуальной защиты приоритетным направлением работы ведомства.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава, об этом министр здравоохранения Максим Степанов сообщил на ежедневном брифинге.

По его словам министра, уровень обеспечения этими средствами растет каждый день.

"Еще раз подчеркиваю - защита медиков является приоритетом и мы каждый день увеличиваем процент обеспеченности средствами индивидуальной защиты по каждой больнице. На дешборде Кабинета министров, созданного при поддержке Минздрава и Минцифры, есть вся соответствующая информация в режиме реального времени: как в разрезе областей, так и в разрезе каждого медицинского учреждения", - отметил Степанов.

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По словам главы ведомства, по состоянию на 16 апреля в Украине 788 медицинских работников заболели COVID-19.

"Мы анализируем каждый случай заболеваемости медицинского работника: в связи с чем произошло заболевание, в какой больнице и при каких обстоятельствах. Мы работаем над тем, чтобы максимально защитить врачей", - резюмировал Максим Степанов.

Источник: https://censor.net.ua/n3189481
 
 
 Топ комментарии
 
бля, вот это зашквар. зеленые кретины доруководились страной, добарыговались масками, что сейчас медики - это треть от всех заболевших в стране. такой статистики даже в отсталых странах африки нет.
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З 4500 тис майже 800 медиків, тобто кожний п"ятий заражений - медик. Причина цьому одна - недолугість міністра і міністерства, які не можуть навіть своїх співробітників захистити, а що говорити про простих громадян?
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странно что еще все не уволились
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Такая заболеваемость среди медиков, говорит о том. что не было защитной одежды долгое время и сейчас не хватает.
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***, вот это зашквар. зеленые кретины доруководились страной, добарыговались масками, что сейчас медики - это треть от всех заболевших в стране. такой статистики даже в отсталых странах африки нет.
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Тобто вас влаштовує така ситуація в Україні?
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Написано так, вроде эти все медики неизлечимо больны. Хотя...главное - побольше паники!!!
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Степанов,ни разу не слышал от знакомых врачей,шо б хто то заразился.
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З 4500 тис майже 800 медиків, тобто кожний п"ятий заражений - медик. Причина цьому одна - недолугість міністра і міністерства, які не можуть навіть своїх співробітників захистити, а що говорити про простих громадян?
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а кто-то писал в сос. ветке шо в Италии одевали 6 костюмов, да и то заболевали.
т.е. если правда, то у нас медикам..... не все получат доплату, верней, не только лишь все, мало кто сможет это сделать
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Надо оставшихся здоровых отправить в Италию . Пусть живут .
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