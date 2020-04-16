EN|RU|UK
COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Подозрение Чорновол Пожары в зоне ЧАЭС Денис Ермак и Гео Лерос
 За рубежом
  5160  22
Материалы по теме:
Все про:карантин (3193) Китай (1334) США (16296) Ухань (21) COVID-19 (3975) коронавирус (2607)

 США допускают утечку COVID-19 из лаборатории в Ухани. Китай опровергает, ссылаясь на ВОЗ

Разведка Соединенных Штатов изучает возможное происхождение коронавируса в китайской лаборатории, а не на рынке в Ухане, как говорилось ранее.

Об этом сообщает CNN, информирует Цензор.НЕТ.

По словам представителя разведки США, рассматривается версия о том, что вирус возник в лаборатории в Ухане и случайно распространился за ее пределы.

Президент Дональд Трамп сказал в среду, что США "тщательно изучают эту ужасную ситуацию, которая имела место", но отказался обсуждать то, что ему доложили о результатах расследования.

Читайте также: Мытье рук - основа. Без него ношение маски и перчаток создает ложное представление о защите, - Супрун

Китай в свою очередь опроверг данное обвинение США, сославшись на данные ВОЗ.

"Я хотел бы напомнить людям: глава Всемирной организации здравоохранения неоднократно заявлял, что нет никаких доказательств, указывающих на то, что вирус создавался в лаборатории. Многие известные медэксперты также называют такие теории, как "лабораторная утечка" необоснованными", - заявили в МИД КНР.

Источник: https://censor.net.ua/n3189478
 
 
 Топ комментарии
 
А лапті затихарились і мовчать.
 показать весь комментарий
 
"Я хотел бы напомнить людям: глава Всемирной организации здравоохранения неоднократно заявлял, что нет никаких доказательств, указывающих на то, что вирус создавался в лаборатории. Многие известные медэксперты также называют такие теории, как "лабораторная утечка" необоснованными", - заявили в МИД КНР. Источник: https://censor.net.ua/n3189478\\\\\\\\\\\\

Это типо как бы Путин высрал: Мы не сбивали самолеты, так как это подтвердил Медведчук, так что вывсеврети.
(Китай и поставил этого черножопого урода, который вместе с тов. Си до последнего заметали под коврик ситуацию, но потом таки обосрались и переобулись в прыжке-сальто).
Ублюдки нам должны 20млрд. выложить за вот это все вот(правда какой хрен будет требовать? лучше у них купим масок и халатиков)
 показать весь комментарий
 
Содержание не соответствует заголовку. США изучают возможность, но никто обвинения не выдвигал
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Содержание не соответствует заголовку. США изучают возможность, но никто обвинения не выдвигал
 показать весь комментарий
 
 
Американцы утверждают, что выявлен нулевой заразившийся и это работник лаборатории в Ухани. Доказать это будет не просто...
 показать весь комментарий
 
А кому нужны доказательства. Вот Зеля непригодный для президенства человек и доказательства есть а 1+1 сказал что он гений и ватанов проперло.
 показать весь комментарий
 
Навіть якщо доведуть, про це взнає лише вище китайське керівництво. І за мовчання зроблять поступки США. А це повідомлення - артпідготовка, щоб підігріти світову увагу.
 показать весь комментарий
 
не бачити більше тому возу гамеріканських бабулєсів..
 показать весь комментарий
 
 
Все всех обвиняют по кругу, что они сделали этот вирус. И попробуй разберись. США обвинили Китай в утечке COVID-19 из лаборатории в Ухане. Китайцы опровергли, сославшись на ВОЗ - Цензор.НЕТ 7589
 показать весь комментарий
 
Просто ВОЗ буде курити шкіряну папіросу в глбоку затяжку, якщо провідні країни перестануть платити недолугим баригам.
 показать весь комментарий
 
"Я хотел бы напомнить людям: глава Всемирной организации здравоохранения неоднократно заявлял, что нет никаких доказательств, указывающих на то, что вирус создавался в лаборатории. Многие известные медэксперты также называют такие теории, как "лабораторная утечка" необоснованными", - заявили в МИД КНР. Источник: https://censor.net.ua/n3189478\\\\\\\\\\\\

Это типо как бы Путин высрал: Мы не сбивали самолеты, так как это подтвердил Медведчук, так что вывсеврети.
(Китай и поставил этого черножопого урода, который вместе с тов. Си до последнего заметали под коврик ситуацию, но потом таки обосрались и переобулись в прыжке-сальто).
Ублюдки нам должны 20млрд. выложить за вот это все вот(правда какой хрен будет требовать? лучше у них купим масок и халатиков)
 показать весь комментарий
 
 
стара добра пісня, з якої все починалося...і вкид зробив найчесніший трампівський телеканал фокс ньюз...думка багатьох вчених про природнє походження вірусу вчергове відкинута політиками...тре срочно знайти крайніх! бо ж у сша вибори на носі
 показать весь комментарий
 
точно-точно. це все винні жаба кажан і гадюка. вірте солнесяйному пу сі і прикормленим грантососам.
в лабі всього лише плюшками бавились
 показать весь комментарий
 
А щє Лукашенко сказав, що вірусу взагалі немає!! Росія та Кітай =брати навіки! Мао-Сталін --Путін..
 показать весь комментарий
 
 
Вирус 100% лабораторный , тем более утечка вируса САРС уже была с этой лаборатории 3 года тому, и следущее китайцы строго запретили своим гражданам писать что- либо об этом
 показать весь комментарий
 
 
Трамп хочет международного расследования. Все ещё впереди - могут и на рашку выйти. Просто сейчас не вспугнуть её надо.
 показать весь комментарий
 
 
Учитывая, что и амерские и рашистские биоподразделения там присутствовали перед вспышкой, то все может быть....
 показать весь комментарий
 
Китай та їх посіпак з усіх інстації - під міжнародний трибунал!
 показать весь комментарий
 
Ну , короновірус під бактерологічну зброю не підходить :
1- малий % тяжкого протікання та смертності;
2- негативно впливає на старих людей і з запущенними хворобами , а боєздатним та роботоспосібним - не страшний ;
3- великий інкубаційний період без симптомів - так і війна може закінчитись ...
4- відсутність на даний час лікарств/вакцини в країнах , які могли короновірус зліпити .

Залишається - варіант криворуких вірусологів - хотіли одне , а отримали непотрібне друге ...
Тільки - варіант криворуких вірусологів - то скоріше в сторону Раші дивитися треба США допускають витік COVID-19 з лабораторії в Ухані. Китай спростовує, зіславшись на ВООЗ - Цензор.НЕТ 7643
 показать весь комментарий
 
Не лізли б політики в цю справу,а дали фахівцям розібратися і надати всі наукові,а не політичні висновки.
В світі є вчені,які займаються вірусами,генною інженерією і т.п. І поки що жоден науковець з авторитетним ім'ям не підтвердив штучне походження вірусу.Теоретично це можливо-створити такий вірус,але й приховати штучне походження фактично не можливо.
Так,наприклад,величезний скандал був у науковому світі,коли професор Каваокі відтворив вірус іспанки.Частина наукового світу навіть звинуватила його в порушенні Нюренбергського кодексу з біоетики.Це я до того написала,що якби вчені знайшли докази штучного походження вірусу,то вони не мовчали б.І ніхто б їм роти не закрив,бо репутація дорожче всього
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом
 
 
 
 
 
 вверх