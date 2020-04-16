 США допускают утечку COVID-19 из лаборатории в Ухани. Китай опровергает, ссылаясь на ВОЗ

Об этом сообщает CNN, информирует Цензор.НЕТ.
По словам представителя разведки США, рассматривается версия о том, что вирус возник в лаборатории в Ухане и случайно распространился за ее пределы.
Президент Дональд Трамп сказал в среду, что США "тщательно изучают эту ужасную ситуацию, которая имела место", но отказался обсуждать то, что ему доложили о результатах расследования.
Китай в свою очередь опроверг данное обвинение США, сославшись на данные ВОЗ.
"Я хотел бы напомнить людям: глава Всемирной организации здравоохранения неоднократно заявлял, что нет никаких доказательств, указывающих на то, что вирус создавался в лаборатории. Многие известные медэксперты также называют такие теории, как "лабораторная утечка" необоснованными", - заявили в МИД КНР.
Это типо как бы Путин высрал: Мы не сбивали самолеты, так как это подтвердил Медведчук, так что вывсеврети.
(Китай и поставил этого черножопого урода, который вместе с тов. Си до последнего заметали под коврик ситуацию, но потом таки обосрались и переобулись в прыжке-сальто).
Ублюдки нам должны 20млрд. выложить за вот это все вот(правда какой хрен будет требовать? лучше у них купим масок и халатиков)
жабакажан і гадюка. вірте солнесяйному пусі і прикормленим грантососам.
в лабі всього лише плюшками бавились
1- малий % тяжкого протікання та смертності;
2- негативно впливає на старих людей і з запущенними хворобами , а боєздатним та роботоспосібним - не страшний ;
3- великий інкубаційний період без симптомів - так і війна може закінчитись ...
4- відсутність на даний час лікарств/вакцини в країнах , які могли короновірус зліпити .
Залишається - варіант криворуких вірусологів - хотіли одне , а отримали непотрібне друге ...
Тільки - варіант криворуких вірусологів - то скоріше в сторону Раші дивитися треба
В світі є вчені,які займаються вірусами,генною інженерією і т.п. І поки що жоден науковець з авторитетним ім'ям не підтвердив штучне походження вірусу.Теоретично це можливо-створити такий вірус,але й приховати штучне походження фактично не можливо.
Так,наприклад,величезний скандал був у науковому світі,коли професор Каваокі відтворив вірус іспанки.Частина наукового світу навіть звинуватила його в порушенні Нюренбергського кодексу з біоетики.Це я до того написала,що якби вчені знайшли докази штучного походження вірусу,то вони не мовчали б.І ніхто б їм роти не закрив,бо репутація дорожче всього