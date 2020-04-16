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 Политика Украины
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Все про:ВР (24828) регламент (191) внеочередное заседание (120)

 Внеочередное заседание Рады: в повестке дня изменения в Регламент. ВИДЕО

В четверг, 16 апреля, в Верховной Раде прошло внеочередное заседание.

Цензор.НЕТ предлагает прямую трансляцию заседания.

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В повестке дня заседания изменения в Регламент ВР по противодействию злоупотреблениям народных депутатов, внесение изменений в закон "О местном самоуправлении в Украине", усиление защиты телекоммуникационных сетей и законопроект об оборонных закупках.

Позже спикер ВР Дмитрий Разумков сообщил, что президент Владимир Зеленский уточнил повестку дня внеочередного заседания, исключив из нее вопрос обороннных закупок.

Сразу же после открытия внеочередного заседания спикер объявил по требованию фракции "Батькивщина" и депутатской группы "За будущее" перерыв на 30 минут для консультации руководства фракций и парламента.

Источник: https://censor.net.ua/n3189475
 
 
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Мразота из Батькивщины и Зажидов против того чтоб ограничили депутатов в правках, они хотят на все что им не нравится или за что заплатили кидать тысячи правок тем самым блокируя работу парламента.
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Так больше всего поправок внесли Слуги народа. ОПЗЖ ни одной. Батькивщина , ЕС подали принципиальніе поправки. А Регламент-есть закон. Нафиг такая Рада, которая без регламента работает. И поаккуратнее с ярлыками.
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Демократия - та же диктатура, только нам приходится содержать тысячу мелких диктаторов, вместо одного Великого.
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tZE informДля ленивых "13.04.2020 г. Главный смысл всех бюджетных игр (...) - сделать бессмысленным принятие\не принятие закона "О внесении изменений в законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности".

Способ очень прост увеличение дефицита бюджета до 298,4 млрд грн. превышает почти на 10% установленный МВФ предельно допустимый размер дефицита бюджета. В таком случае МВФ однозначно денег не даст. Законопроект №2571-д можете и не голосовать.

Стоило нам 13.04.2020 г. упомянуть превышение предельного порога дефицита бюджета установленного договором с МВФ, как по "СМИ" тут же пошли вбросы о том, что что МВФ это "одобряет и поддерживает".
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