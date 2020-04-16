 Внеочередное заседание Рады: в повестке дня изменения в Регламент. ВИДЕО

Цензор.НЕТ предлагает прямую трансляцию заседания.

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В повестке дня заседания изменения в Регламент ВР по противодействию злоупотреблениям народных депутатов, внесение изменений в закон "О местном самоуправлении в Украине", усиление защиты телекоммуникационных сетей и законопроект об оборонных закупках.

Позже спикер ВР Дмитрий Разумков сообщил, что президент Владимир Зеленский уточнил повестку дня внеочередного заседания, исключив из нее вопрос обороннных закупок.

Сразу же после открытия внеочередного заседания спикер объявил по требованию фракции "Батькивщина" и депутатской группы "За будущее" перерыв на 30 минут для консультации руководства фракций и парламента.