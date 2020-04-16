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COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Подозрение Чорновол Пожары в зоне ЧАЭС Денис Ермак и Гео Лерос
 Киевские новости, Общество
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 Рассматривается вопрос закрытия Ионинского монастыря на карантин, еще 32 служителя Лавры проверяются на COVID-19, - Кличко

Еще 32 служителя Киево-Печерской Лавры проверяют на коронавирус. У них медики взяли образцы на ПЦР-тесты.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в ходе брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"В Киево-Печерской лавре, которую закрыли на карантин, продолжаются противоэпидемические мероприятия. Также медики контролируют состояние больных с легкой формой вируса, которые лечатся на самоизоляции на территории лавры. Всех служителей осматривают ежедневно. При необходимости - госпитализируют. Вчера взяли еще 32 образца на тестирование и отправили их в лабораторию. Результаты тестов должны быть сегодня", - рассказал он.

Кличко также сообщил, что есть случаи заболеваний и в Ионинском монастыре.

"Там сегодня работают санитарные врачи и мы рассматриваем вопрос закрытия его на карантин", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": COVID-19 в Киеве: за сутки больше всего новых случаев заражения выявили в Дарницком и Днепровском районах. КАРТА

Источник: https://censor.net.ua/n3189473
 
   
 Топ комментарии
 
Да, нужен карантин. А потом нужно отдать Лавру в украинский патриархат, так как Московский намеренно разносит инфекцию и вредит людям.
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Поп Гундяй - он
же агент КГБ "Михайлов", сделал состояние на беспошлинном импорте на
Россию сигарет и спирта «Royal» (наберите в поисковике "табачный митрополит"), живет со своей троюродной сестрой, судится с
соседями, фотошопит часы, переделывает заповеди в понятия, благословляет на братоубийственную
войну с Украиной.

https://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/7/0/0/11170007.jpg
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вони ще думають.
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Да, нужен карантин. А потом нужно отдать Лавру в украинский патриархат, так как Московский намеренно разносит инфекцию и вредит людям.
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Поп Гундяй - он
же агент КГБ "Михайлов", сделал состояние на беспошлинном импорте на
Россию сигарет и спирта «Royal» (наберите в поисковике "табачный митрополит"), живет со своей троюродной сестрой, судится с
соседями, фотошопит часы, переделывает заповеди в понятия, благословляет на братоубийственную
войну с Украиной.

https://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/7/0/0/11170007.jpg
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"табачный митрополит" - среди своих его еще с 90-х называют митрополит Курила.
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Да заварить двери и окна(проклятый старый храм..... песня похожая) и пусть беснуются себе.
Еще на пассивно-активных мужиков в платьях тратить койкоместа - пусть их св. Пантелеймон спасает. Или если это РПЦ - то св. Сралин)
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Богу нема чим більше перейматися,як допомагати придуркам,які самі лізуть на рожон і тягнуть за собою стадо.Там не Бог,а кримінальний кодекс і психіатр повинні "допомогти"
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И на триппер сразу их проверить надо, ведь этот вирус - наказание за гомосексуализм!
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Они шо там,вобще веру в "бога" потеряли?А то щас Папу Римского призову на помощь.
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Церковь отделена от государства? Вот и отделите ее!
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не крепка оказалась братия даже в имитации веры своей. на боха как и обычно снова не надеются. материалисты - "рятуйте, давайте тесты,..." )
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