 Рассматривается вопрос закрытия Ионинского монастыря на карантин, еще 32 служителя Лавры проверяются на COVID-19, - Кличко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в ходе брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"В Киево-Печерской лавре, которую закрыли на карантин, продолжаются противоэпидемические мероприятия. Также медики контролируют состояние больных с легкой формой вируса, которые лечатся на самоизоляции на территории лавры. Всех служителей осматривают ежедневно. При необходимости - госпитализируют. Вчера взяли еще 32 образца на тестирование и отправили их в лабораторию. Результаты тестов должны быть сегодня", - рассказал он.

Кличко также сообщил, что есть случаи заболеваний и в Ионинском монастыре.

"Там сегодня работают санитарные врачи и мы рассматриваем вопрос закрытия его на карантин", - добавил он.

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