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 Политика Украины
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Все про:ВР (24828) животные (738) законопроект (2397)

 Три комитета Рады отправили на доработку закон о запрете пушных ферм

На онлайн заседании комитета ВР по вопросам экологической политики и природопользования депутаты большинством голосов признали несовершенным закон №2360, в котором говорится о запрете пушных ферм.

Несмотря на то, что этот законопроект был подан в Верховную Раду экологическим комитетом ВР, депутаты пришли к выводу, что закон в том виде, в котором он представлен сегодня, не может быть вынесен в сессионный зал на голосование и требует тщательной доработки, передают Українські новини.

Из 11 присутствующих на заседании членов комитета 8 поддержали решение доработать, а лишь 3 - воздержались.

Приглашенная на заседание комитета замминистра энергетики и природных ресурсов Ирина Ставчук сообщила, что сначала надо изучить датский опыт регулирования деятельности норковых ферм, которых в Дании много. Поскольку ни одна страна мира не запретила пушной бизнес по экологическим соображениям, член экокомитета ВР Юлия Овчинникова отметила целесообразность проведения независимой лабораторией влияния пушных ферм на окружающую среду.

Перед решением экологического комитета по доработке законопроекту № 2360 такие же решения были приняты комитетом по вопросам бюджета и комитетом по вопросам интеграции Украины с ЕС.

Бюджетный комитет, в частности, считает, что "в случае принятия законопроекта остановятся инвестиции в соответствующую отрасль и, учитывая бесперспективность ее развития, предприниматели могут начать процесс свертывания и/или переноса такой деятельности за пределы Украины уже с даты вступления в силу соответствующего закона (не дожидаясь наступления срока ее запрета). Указанное не будет способствовать инвестиционной привлекательности Украины и приведет к уменьшению доходов бюджетов по платежам субъектов хозяйствования соответствующей отрасли".

Комитет по вопросам интеграции Украины в ЕС принял единогласное решение о том, что законопроект №2360 не соответствует праву ЕС и международно-правовым обязательствам Украины в сфере европейской интеграции, поэтому требует существенной доработки.

Источник: https://censor.net.ua/n3189472
 
 
 Топ комментарии
 
Целых 3 комитета озабочены пушными фермами.. разве это не прекрасно! Слава Україні!!!
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Писец ... Им больше нечем заняться ?
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я так думаю вони отримали великі гроші з єдиною метою знищити цю галузь взагалі в Україні і купляти все за кордоном. А у нас більшої проблеми в країні немає як знищити ферми. Виродки, пройдисвіти продажні ублюдки. Воістину благими намерениями вимощена дорога в пекло
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Писец ... Им больше нечем заняться ?
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Хороший закон. Нечего разводить диких животных для живодерства. Животных можно убивать в небольшом количестве только для утоления своего голода, если это крайне необходимо. Убивать ради развлечений и наживы -это большой грех.Сатанисты Кацапии вообще убивают животных в загонах ради развлечения.Сатанисты кацапии недавно в парламенте предлагали закон, разрешающий убивать на охоте людей. Думаю, что Украина еще не дошла до такого маразма и правильно делает,запрещая зверофермы. Есть еще в Раде нормальные люди, которыеи предлагают нормальные законы.
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а курей розводять мільйонами не заради наживи..?
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Льорик, давай со свинок и кур начнём, а чиво не?Они по твоему не люди что ли?
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Всі щасливі. Можна комітет послати на цюцюрку?
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Целых 3 комитета озабочены пушными фермами.. разве это не прекрасно! Слава Україні!!!
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Чтобы ПИСЕЦ плодился и подкрадывался заметно
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Вот и рыльце в пушку. Просто - немытом и недочеснном.
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Зоопопулізм. Частковий випадок популізму.
Певний плюс в наступаючій кризі такє є - подібна дурня вжене проходить так легко.
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я так думаю вони отримали великі гроші з єдиною метою знищити цю галузь взагалі в Україні і купляти все за кордоном. А у нас більшої проблеми в країні немає як знищити ферми. Виродки, пройдисвіти продажні ублюдки. Воістину благими намерениями вимощена дорога в пекло
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А в чём "благость намерений"? (вопрос риторический)...
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Ну оно зоошиза зверху писала щось про те що тварин можна вбивати тільки в мінімальних кількостях заради їжї. Правда хто визначив що те можна і чому саме так авторка сором'язливо мовчить.
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Нужно просто содержать зверушек в гуманных условиях, и умерщвлять их быстро, без причинения мучений. Зачем же запрещать?
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Так їх ніхто ж і не вбиває давно і зі стражданням вводять препарат що викликає зупинку серця і все. То зоозахисники аерзуть дурню про сдерті наживо шкірки. При тому що заляпане кров'ю хутро це сміття.
Та в тримають їх в умовах наближених до природніх. Інакше знову таки буде на якісне хутро а ганчір'я.
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И кроликов запретить держать. Выкормил и выпустил. Оно же живое. А поле не подсолнухом, а васильками и ландышами засадить. И на радуге кататься.
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Гуся вчера Прощались с гусём. Броли на подходе. Заза не было шаха 91-го. А струмком и ща томатный сок делать можно, на горище лежит.
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